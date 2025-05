Nền kinh tế gần 5.000 tỷ USD: Nóng chuyện hồi hương hơn 1.000 tấn vàng giữ tại Fed vì lo ngại ông Trump

Trong tổng số 3.352 tấn vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) – mức dự trữ lớn thứ 2 thế giới -thì 1/3 được cất tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York.

Từ nhiều năm nay, câu chuyện hồi hương vàng chủ yếu bắt đầu bởi các đảng cánh hữu như AfD và những người ủng hộ vàng. Tuy nhiên, với việc ông Trump quay lại nắm quyền và tiếp tục công kích các thể chế truyền thống như Fed, chủ đề này đang trở thành tâm điểm tranh luận trong công chúng và chính trường Đức.

Tuần qua, Liên đoàn Người nộp thuế Đức đã gửi thư đến Bundesbank và Bộ Tài chính nhằm kêu gọi hồi hương vàng đang cất giữ tại Mỹ. Ông Michael Jaeger, Phó Chủ tịch liên đoàn, nhận định: “Ông Trump muốn kiểm soát Fed, đồng nghĩa với việc có thể ảnh hưởng đến vàng của Đức. Đây là tài sản quốc gia và cần được đưa về”.

Ông Markus Ferber, nghị sĩ Nghị viện châu Âu thuộc Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) – đảng cầm quyền tại Đức, cũng nhấn mạnh: “Mỹ không còn là đối tác đáng tin cậy như trước. Chính sách quản lý vàng của Bundesbank cần phản ánh thực tế địa chính trị mới”.

Truyền hình quốc gia ZDF và ARD gần đây cũng đăng tải các phóng sự đặt câu hỏi về độ an toàn của vàng Đức tại New York.

Bundesbank khẳng định Fed New York vẫn là “đối tác đáng tin cậy” và là “địa điểm lưu trữ quan trọng”.

Giới phân tích cho rằng bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Đức có thể rút vàng khỏi Mỹ đều mang tính nhạy cảm cao về mặt chính trị. Động thái này có thể bị diễn giải là Đức không còn tin tưởng vào tính độc lập của Fed, đặc biệt trong bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ mãn nhiệm vào năm tới và thường xuyên là mục tiêu chỉ trích của ông Trump.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mới đây cũng phải lên tiếng tái khẳng định niềm tin vào Fed như một đối tác lâu dài và đáng tin cậy.

Từ năm 2014-2017, Bundesbank đã từng hồi hương 300 tấn vàng từ New York với lý do “thúc đẩy niềm tin trong nước”. Vàng dự trữ của Đức hiện được cất giữ tại 3 địa điểm: Frankfurt (trụ sở chính của Bundesbank), Fed New York và Ngân hàng Anh tại London.

Tuy nhiên, cuộc xung đột Ukraine và rủi ro địa chính trị đang khiến Đức phải xem xét lại cách phân bổ dự trữ chiến lược. “Phân tán là nguyên tắc then chốt trong quản lý vàng. Không nên để toàn bộ trứng vào quá ít giỏ”, ông Ferber nhận định, nhưng không nêu rõ nơi nào nên thay thế Mỹ.

Ông Fritz Guentzler, phát ngôn viên CDU tại Quốc hội Đức, cho biết không có lý do gì để nghi ngờ Fed nhưng Bundesbank cần tiếp tục thực hiện kiểm tra định kỳ.

Bundesbank cho biết họ đã kiểm tra mẫu định kỳ và đã rà soát khoảng 13% số vàng lưu trữ tại New York trong nhiều năm qua.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, quy mô GDP Đức tính đến cuối tháng 4 đạt 4.740 tỷ USD, đứng thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Tham khảo: Reuters