Nền tảng học tập trực tuyến Coursera công bố chính sách riêng cho thị trường Việt, người dùng tiết kiệm được 60% chi phí

Coursera - Nền tảng học tập trực tuyến vừa công bố trải nghiệm học thử khóa học hoàn toàn mới cùng với chính sách giá được điều chỉnh theo khu vực, nhằm mang đến nội dung chất lượng chuẩn quốc tế và các công cụ hỗ trợ AI với chi phí hợp lý hơn cho người học tại Việt Nam.

Cụ thể, mô hình mới cho phép người học truy cập miễn phí phần đầu tiên của hầu hết các khóa học trên Coursera, bao gồm bài tập có chấm điểm, nội dung video và các tính năng hỗ trợ AI như Coursera Coach (nếu khóa học có tích hợp). Trải nghiệm học thử toàn diện và giàu tính tương tác này giúp người học khám phá nội dung khóa học một cách cụ thể hơn, từ đó cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đăng ký toàn bộ khóa học.

Chính sách điều chỉnh giá của Coursera dành cho thị trường Việt Nam như sau: Chứng chỉ nghề nghiệp (Professional Certificates) và chuyên đề (Specializations) chỉ từ 20 USD/tháng (tiết kiệm đến 60%); Gói Coursera Plus (theo tháng) chỉ 24 USD (tiết kiệm 60%); Gói Coursera Plus (theo năm) chỉ 160 USD (tiết kiệm 60%).

Coursera Plus mang đến quyền truy cập hơn 10.000 khóa học và chứng chỉ nghề nghiệp từ hơn 350 trường đại học và doanh nghiệp đối tác trên toàn cầu. Người học muốn đăng ký khóa học riêng lẻ vẫn có thể đăng ký với chi phí 31 USD.

Người học sẽ được quyền truy cập miễn phí vào các khóa học Community Impact Courses (Các khóa học vì cộng đồng) của Coursera, xoay quanh những chủ đề về xã hội cấp thiết như sức khỏe tinh thần, hỗ trợ người tị nạn và y tế cộng đồng. Ngoài ra, người học đủ điều kiện vẫn có thể tiếp tục đăng ký nhận hỗ trợ tài chính.

Ông Greg Hart, CEO của Coursera, chia sẻ: “Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh và năng động nhất của chúng tôi tại châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời giữ vai trò trọng tâm trong sứ mệnh của Coursera. Tính năng học thử mới này giúp trải nghiệm của người học giàu tương tác và trọn vẹn hơn ngay từ đầu. Bên cạnh đó, chính sách điều chỉnh giá theo khu vực đảm bảo những nội dung này dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người tại Việt Nam.”

Kết quả khảo sát của Coursera cho thấy việc truy cập đầy đủ các tính năng của khóa học, bao gồm các bài tập và công cụ AI, giúp tăng đáng kể mức độ tương tác của người học và tỷ lệ hoàn thành khóa học. Với 1,8 triệu người học trên nền tảng này, Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ ba của Coursera tại châu Á.