Nếu mỗi ngày mua đúng 1 cổ phiếu VIC của Vingroup, sau 18 năm sẽ lãi hay lỗ?

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup lên sàn vào ngày 19/9/2007, với 80 triệu cổ phiếu niêm yết và đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên tại mức giá 125.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 10.000 tỷ đồng.

Nếu giả sử duy trì chiến lược mỗi ngày mua đúng 1 cổ phiếu VIC, sau 18 năm, nhà đầu tư đã mua được gần 4.500 cổ phiếu. Cộng thêm số cổ phiếu nhận được từ thưởng, thực hiện quyền, nhà đầu tư sẽ nắm trong tay khoảng 19.700 cổ phiếu VIC, bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nhận được cổ tức tiền mặt từ công ty. Theo tính toán, tổng số tiền mà nhà đầu tư bỏ ra sau 18 năm là 345,4 triệu đồng.

Nhà đầu tư nhận lại gì?

Trong giai đoạn đầu thực hiện chiến lược, khoản đầu tư gần như không sinh lời, thậm chí có lúc lỗ tới hơn 60%. Ví dụ như đến tháng 3/2009, số tiền bỏ ra lúc này khoảng 38 triệu đồng, nhưng giá trị khoản đầu tư chỉ còn 13,7 triệu đồng.

Từ tháng 8/2009, khoản đầu tư chính thức 'về bờ', và bắt đầu sinh lời. Đợt sóng tăng giá mạnh đầu tiên diễn ra vào năm 2017, khi Vingroup công bố chiến lược sản xuất ô tô, chính thức khởi công nhà máy ở Hải Phòng. Năm đó, vốn hóa Vingroup đã tăng từ khoảng 110 nghìn tỷ đồng lên 200 nghìn tỷ đồng chỉ trong 3 tháng. Hiệu suất sinh lời giai đoạn 2017-2019 lên tới 600-800%.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cổ phiếu VIC giảm sâu giai đoạn từ 2021 đến 2024. Hiệu suất lợi nhuận từ 800% có lúc chỉ còn 140%.

Năm 2025, cổ phiếu của Vingroup đang có chuỗi tăng giá mạnh trong bối cảnh tập đoàn công bố mở rộng chiến lược phát triển sang những lĩnh vực mới có tính chất nền tảng lâu dài, như hạ tầng, năng lượng, bên cạnh các trụ cột cũ là công nghiệр, công nghệ và thương mại dịch vụ.

Tính đến hết phiên giao dịch ngày 15/9, giá trị khoản đầu tư là 2,718 tỷ đồng, tương ứng hiệu suất sinh lời 687%.



