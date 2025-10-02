Tối ngày 1/10 (giờ địa phương), hai chiếc máy bay CRJ-900 do hãng Delta Airlines khai thác đã va chạm khi đang di chuyển trên đường lăn tại sân bay LaGuardia, thành phố New York, khiến một chiếc bị gãy cánh.

New York: 2 máy bay chở khách va chạm kinh hoàng trên đường băng

Trên hai chuyến bay có tổng cộng 85 hành khách. Sự cố khiến một tiếp viên hàng không bị thương và đã được đưa đến bệnh viện, song vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Một hành khách đi từ Charlotte (bang Bắc Carolina) đến New York cho biết chiếc máy bay của anh “bị đâm nát” trong lúc chuẩn bị cất cánh. “Chúng tôi đang di chuyển thì bất ngờ bị một chuyến bay Delta khác va vào… Mọi người đều giật mạnh về phía trước, rất hỗn loạn, ai cũng sốc trước những gì xảy ra” anh chia sẻ với CBS News.

Đại diện Delta Airlines cho biết: “Delta sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để điều tra sự việc. An toàn của hành khách và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì trải nghiệm không mong muốn này.”

Sân bay LaGuardia cũng xác nhận thông tin, đồng thời cho hay hành khách đã được sơ tán ngay trên đường lăn và đưa bằng xe buýt trở lại ga hành khách C. Những người bị ảnh hưởng sẽ được sắp xếp lại chuyến bay khác.

Nguồn: Metro



