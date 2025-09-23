Newing trở thành đối tác địa phương đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam của Alibaba Global Initiatives

Tháng 9/2025, Newing công bố hợp tác cùng Alibaba Global Initiatives (AGI) với vai trò đối tác địa phương đầu tiên và hiện nay duy nhất tại Việt Nam.



Việt Nam được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP nhanh nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn Đông Nam Á năm 2025 (HSBC). Nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á cũng tăng trưởng mạnh, đạt 263 tỷ USD năm 2024, tăng 15% so với cùng kỳ (Google/Temasek/Bain).

Đây là thời điểm vàng để doanh nghiệp Việt nâng chuẩn năng lực lãnh đạo, đẩy nhanh chuyển đổi và khẳng định vị thế cạnh tranh trong khu vực.

Trong khi đó, nghiên cứu toàn cầu của McKinsey chỉ ra rằng chỉ dưới 30% các nỗ lực chuyển đổi thành công. Những doanh nghiệp biết cách biến chiến lược thành hành vi và hành vi thành kết quả sẽ tạo ra lợi thế vượt trội.

Newing tập trung giải quyết thách thức mà nghiên cứu quốc tế xác định là khó nhất trong chuyển đổi: biến hành vi mới thành “chuẩn mực vận hành hằng ngày”.



Thay vì dừng lại ở lý thuyết, Newing đồng hành cùng CEO và ban lãnh đạo như một “huấn luyện viên hiệu suất cao”, giúp thử nghiệm chiến lược, củng cố thói quen và điều chỉnh hệ thống để thay đổi bền vững.



Từ năm 2022, Newing – một công ty tư vấn boutique với khoảng 15 chuyên gia – đã hợp tác cùng hơn 30 doanh nghiệp trong các lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, công nghệ và dịch vụ tài chính. Các dự án thường kéo dài 4–6 tháng, nhiều khách hàng quay lại cho các giai đoạn tiếp theo. Kết quả bao gồm nâng cao gắn kết nhân sự, cải thiện hiệu quả vận hành và tăng trưởng tài chính rõ rệt – minh chứng rằng lãnh đạo và văn hóa có thể trực tiếp chuyển hóa thành lợi thế kinh doanh.



Newing cũng được ghi nhận trên truyền thông quốc tế. Trong một bài viết năm 2019 của Bloomberg Markets, đồng sáng lập kiêm CEO Nguyễn Thị Minh Giang được nhắc tới như người “luôn đặt triết lý con người và văn hóa ở vị trí trung tâm”, trong đó có chuyến đi đến Zappos.com (Mỹ) để tìm hiểu cách giá trị văn hóa thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Tư duy đó nay đã trở thành dấu ấn của Newing: biến khung lãnh đạo toàn cầu thành hành động khả thi trong bối cảnh Việt Nam.

Điểm nhấn của hợp tác này sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn Chuyển hóa Lãnh đạo & Tổ chức vào ngày 10/10 tại TP. HCM, với sự tham gia của Brian A. Wong, nguyên Phó Chủ tịch Tập đoàn Alibaba và tác giả cuốn The Tao of Alibaba.

Ông Brian A. Wong, nguyên Phó Chủ tịch Tập đoàn Alibaba.

Trong 16 năm tại Alibaba, ông Wong đã sáng lập Alibaba Global Initiatives (AGI) và Học viện Lãnh đạo Toàn cầu Alibaba (AGLA). Hiện ông là cố vấn của AGI và tiếp tục chia sẻ về kinh tế số Trung Quốc và triết lý quản trị Alibaba.

