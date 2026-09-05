Nga tấn công cứ điểm Ukraine, phát hiện “kho báu" của NATO: Moscow gây sức ép lên Orikhiv

Nga phát hiện "kho báu" của NATO tại các cứ điểm Ukraine

Ngày 1/9, quân đội Nga tuyên bố kiểm soát một khu vực phòng thủ lớn của Ukraine, trong đó có làng Chervona Krynytsia ở tỉnh Zaporizhzhia.

Ngay sau đó, chỉ huy trung đội Nga mang mật danh "Olimp" cho biết các binh sĩ đã phát hiện một lượng lớn vũ khí do các nước NATO sản xuất tại những cứ điểm Ukraine bỏ lại.

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố và RIA Novosti đăng tải, số vũ khí được phát hiện gồm súng máy M240 và M2 do Mỹ sản xuất, lựu đạn NATO cùng các tổ hợp tên lửa chống tăng TOW và Javelin.

Theo ông, các loại vũ khí được tìm thấy là loại bắn nhanh và chủ yếu được sử dụng ở các vị trí phòng thủ.

Vũ khí do Mỹ sản xuất bị Nga thu được ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

"Trong quá trình tiến công của quân đội Nga, các loại vũ khí do NATO sản xuất, được sử dụng để chống lại Lực lượng vũ trang Nga, đã được phát hiện tại các cứ điểm của đối phương. Chúng bao gồm lựu đạn phòng thủ và tấn công do NATO sản xuất, cũng như súng máy M240 và M2 do Mỹ sản xuất", vị chỉ huy giải thích trong một video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp.

Đáng chú ý, chỉ huy Nga cho rằng các tổ hợp TOW và Javelin hiện còn lại trên chiến trường không nhiều.

"Chúng tôi cũng chạm trán với các hệ thống tên lửa chống tăng TOW và Javelin, những hệ thống mà đối phương chỉ còn lại rất ít trên chiến trường", ông nói.

Một binh sĩ khác, mang mật danh "Bazhen", cũng nói phía còn Nga thu được thêm nhiều loại vũ khí bộ binh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đòn tiếp theo: Nga gây sức ép lên Orikhiv

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc kiểm soát Chervona Krynytsia đã giúp các đơn vị Vostok phá vỡ một phần hệ thống phòng thủ của Ukraine và mở rộng khu vực kiểm soát, tạo điều kiện cho lực lượng Nga tiếp tục tiến công và gây sức ép lên các vị trí Ukraine ở Zaporizhzhia.

Mục tiêu lớn hơn mà Nga đang gây sức ép là Orikhiv, một trong những khu vực phòng thủ quan trọng của Ukraine tại Zaporizhzhia.

ISW đánh giá rằng các tuyên bố của Nga về việc kiểm soát Chervona Krynytsia và Novopavlivka có ý nghĩa đối với thế trận quanh Orikhiv. ISW cũng nhận định chiến dịch tiến công mùa xuân-hè 2026 của Nga nhìn chung vẫn chưa đạt được bước đột phá mang tính cơ động tác chiến; tốc độ tiến quân trong tháng 8 vẫn tương đối hạn chế.

Vì vậy, đòn tiếp theo của Nga nhiều khả năng không phải là một cuộc đột kích trực diện vào Orikhiv ngay lập tức, mà là tiếp tục gây sức ép lên các vị trí tiền tiêu, phá vỡ từng mắt xích trong hệ thống phòng thủ bao quanh thành phố.

Cách đánh này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Nga đang tìm cách biến những bước tiến nhỏ thành một hành lang thuận lợi hơn cho lực lượng Vostok.

Nếu Chervona Krynytsia được Nga giữ vững, Moscow có thể sử dụng khu vực này như một bàn đạp để tiếp tục gây sức ép lên các vị trí lân cận, đồng thời buộc Ukraine phải phân tán lực lượng để bảo vệ những tuyến phòng thủ còn lại.

Điều này cũng lý giải vì sao việc Nga thu được TOW và Javelin tại đây có giá trị không chỉ về mặt tuyên truyền. Đây là những loại vũ khí được thiết kế để chống thiết giáp và đặc biệt hữu ích trong phòng thủ trước các mũi tiến công cơ giới. Việc chúng xuất hiện tại các vị trí Nga vừa kiểm soát cho thấy những cứ điểm này đã được Ukraine chuẩn bị để chống lại các đợt tiến công của đối phương.

Cuộc chiến quanh Chervona Krynytsia vì thế có thể mới chỉ là một mắt xích trong trận đấu lớn hơn ở Orikhiv.

Nga đang cố biến việc chiếm từng cứ điểm thành một quá trình "bóc" dần hệ thống phòng thủ Ukraine. Còn với Ukraine, mục tiêu của nước này không chỉ là giữ Orikhiv mà còn phải ngăn Nga biến các vị trí vừa chiếm được thành bàn đạp cho đợt tiến công tiếp theo.

Hiện chưa thể khẳng định Nga đã khép vòng vây quanh Orikhiv. Nhưng nếu Moscow tiếp tục củng cố Chervona Krynytsia, duy trì sức ép lên các vị trí kế cận và đồng thời gia tăng hỏa lực, áp lực lên tuyến phòng thủ Orikhiv chắc chắn sẽ tăng lên.