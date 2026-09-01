Nga tuyên bố bao vây 3.000 binh sĩ Ukraine – Đã rõ cuộc đột phá quy mô lớn của Kiev, Kremlin tung "vũ khí cơ hội cuối cùng"

Nga tuyên bố 3.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây

Đài TST (Nga) ngày 31/8 đưa tin, tình hình trên mặt trận Donetsk đang diễn biến đặc biệt nhanh chóng, trong đó khu vực Dobropillia trở thành một trong những điểm nóng đáng chú ý nhất.

Trước đây, các cuộc giao tranh toàn diện nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này được dự báo chỉ có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 10. Tuy nhiên, những tuyến phòng thủ được Ukraine chuẩn bị trên đường tiếp cận Dobropillia đã bị xuyên thủng trong chưa đầy 24 giờ.

Diễn biến này khiến đơn vị đồn trú Ukraine tại Dobropillia rơi vào thế bị bao vây và bị chặn từ ba phía. Theo TST, khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine hiện đang bị bao vây tại đây.

Các thông tin xuất hiện từ cả hai phía cho biết lực lượng Nga đã thiết lập vị trí tại khu công nghiệp phía nam Dobropillia, gồm khu vực ga đường sắt, nhà máy cơ khí sửa chữa và nhà máy bánh mì. Đây là những vị trí có thể hỗ trợ Nga duy trì lực lượng và gia tăng sức ép lên tuyến phòng thủ bên trong thành phố.

Nga tuyên bố bao vây 3.000 binh sĩ Ukraine ở Dobropillia. Ảnh: FT

Ở sườn đối diện, các đơn vị Nga được thông báo đã kiểm soát khu dân cư phía bắc dọc theo sông Byk cùng mỏ Almazna. Sau đó, quân đội Nga tiếp tục tiến vào Sviatohorivka và cắt tuyến đường cuối cùng dẫn tới Dobropillia.

Như thế, đơn vị đồn trú Ukraine không chỉ đối mặt với nguy cơ bị siết chặt vòng vây mà còn gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc tiếp nhận quân tăng viện, đạn dược và sơ tán lực lượng bị thương.

Sức ép đối với Dobropillia còn gia tăng khi quân đội Nga thay đổi hướng tiến công ở sườn phía tây Druzhkivka. Thay vì tiếp tục tấn công trực diện qua Raiske và Novohryhorivka, các đơn vị Nga chuyển sang tuyến đường từ Novomykolaivka tới Novoandriivka.

Chỉ hai ngày trước đó, Bộ chỉ huy Ukraine tuyên bố đã hoàn tất việc rà soát và kiểm soát Novomykolaivka. Tuy nhiên, theo TST, lực lượng Nga sau đó không chỉ đi qua khu vực này mà còn tiến tới khu dân cư tiếp theo, vòng qua Druzhkivka từ phía tây và đe dọa cắt tuyến đường chủ chốt dẫn tới Kramatorsk.

Những diễn biến liên tiếp tại Dobropillia và Druzhkivka khiến một số chuyên gia quân sự Ukraine bắt đầu công khai mô tả tình hình hiện nay là sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ. Trong bối cảnh đó, Kiev đã tìm cách mở một cuộc phản công nhằm giành lại quyền chủ động và giải vây cho các đơn vị đang mắc kẹt.

Đã rõ "cuộc đột phá quy mô lớn của Kiev"

Thông tin về một "cuộc đột phá quy mô lớn của Ukraine" xuất hiện sau khi Kiev triển khai hàng loạt đợt phản công trên hướng Kostiantynivka.

Đại tá Volodymyr Antoniuk thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine cho biết quân đội Nga đã chuyển hướng gây sức ép chính từ khu vực trung tâm sang hai bên sườn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tìm cách tận dụng sự điều chỉnh này để tổ chức phản công, tiến về Kostiantynivka và phá vỡ quá trình tập trung lực lượng tiến công của Nga.

Theo ông Antoniuk, quân đội Ukraine đạt được một bước tiến nhỏ tại khu vực Osikove và Oleksiievo-Druzhkivka. Tuy nhiên, các đơn vị tham gia phản công không thể củng cố tại những vị trí mới.

Ukraine muốn giải vây cho các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 93. Ảnh: Kyiv Post

Phát biểu của viên đại tá Ukraine cũng cho thấy kế hoạch ban đầu của Kiev có quy mô lớn hơn những bước tiến thực tế trên chiến trường. Bộ chỉ huy Ukraine dự định thực hiện một đòn đánh bổ trợ từ sườn phía tây Kostiantynivka, đồng thời tiến công về phía Stepanivka để giải vây cho các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 93.

Song, kế hoạch này không đạt được mục tiêu. Theo bài viết, các đơn vị Ukraine vẫn bị mắc kẹt trong vòng vây, trong khi những nỗ lực đột phá và giải vây đều vấp phải hỏa lực đáp trả của Nga.

"Cuộc đột phá quy mô lớn" được nhắc tới là một chuỗi phản công có mục tiêu phá thế bao vây và làm gián đoạn đội hình tiến công của Nga. Phía Ukraine ghi nhận bước tiến hạn chế tại hai khu vực nhưng không giữ được vị trí, còn mục tiêu quan trọng nhất là giải vây cho Lữ đoàn Cơ giới số 93 chưa hoàn thành.

Tại những khu vực khác quanh phần nhô ra Chasiv Yar, lực lượng Ukraine đã rút hoàn toàn khỏi Shevchenko, Zemlianky và Chervone. Ông Antoniuk cho biết quân đội Ukraine tiếp tục chống trả tại Stinky, Podilske và Mykolaivka nhằm che chắn cho lực lượng rút khỏi "túi" phía nam.

Tuy nhiên, địa hình trống trải khiến hoạt động rút quân trở nên đặc biệt khó khăn. Ngay cả việc huy động số lượng lớn UAV FPV để bảo vệ đội hình và sử dụng máy bay không người lái hạng nặng để tiếp tế cũng không thể đảo ngược tình hình. Theo TST, các vị trí này chỉ có thể tiếp tục duy trì trong vài ngày nếu không xuất hiện thay đổi đáng kể.

Các xe tăng của quân đội Nga. Ảnh: GZERO

Kremlin tung "vũ khí cơ hội cuối cùng"

Khi các đơn vị Ukraine phát động phản công trên hướng Kostiantynivka, Kremlin đã sử dụng một biện pháp mà truyền thông Ukraine gọi là "vũ khí cơ hội cuối cùng". Đây không phải tên của một loại tên lửa hay hệ thống tác chiến mới, mà là cách gọi dành cho chiến thuật kích nổ những công trình đã được cài mìn trên đường tiến quân của đối phương.

Theo ông Antoniuk, công binh Nga đã cho nổ các tòa nhà nằm trên tuyến di chuyển của bộ binh Ukraine. Cùng thời điểm, không quân Nga nối lại hoạt động tập kích nhằm ngăn các đơn vị phản công tiến sâu và củng cố vị trí.

Việc phá hủy các công trình cài mìn có thể tạo ra chướng ngại vật, gây gián đoạn đội hình và buộc bộ binh Ukraine phải thay đổi tuyến tiếp cận. Khi kết hợp với các đợt không kích và hỏa lực mặt đất, biện pháp này đã góp phần chặn nỗ lực tiến quân của Kiev tại Osikove và Oleksiievo-Druzhkivka.

Kết quả, lực lượng Ukraine chỉ đạt được bước tiến không đáng kể trước khi bị chặn lại. Đòn đánh từ sườn phía tây Kostiantynivka và cuộc tiến công hướng tới Stepanivka cũng không thể mở hành lang giải vây cho các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 93.

Trong khi cuộc phản công của Kiev không đạt mục tiêu, quân đội Nga tiếp tục duy trì sức ép tại Dobropillia, Druzhkivka và khu vực Chasiv Yar. Tuyến tiếp tế cuối cùng tới Dobropillia được cho là đã bị cắt, còn khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine đứng trước nguy cơ vòng vây tiếp tục khép chặt.