"Ngân Collagen lì đòn?"

Mới đây, thông tin "TP.HCM khuyến cáo người dân không dùng sản phẩm giảm cân của "Ngân Collagen" gây xôn xao mạng xã hội.

Ngân Collagen nhiều lần quảng cáo N-Collagen Chanh Plus, kẹo táo thải mỡ bụng,...

Cụ thể, phía Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra nhóm sản phẩm giảm cân được quảng cáo bởi cá nhân có biệt danh “Ngân Collagen”, gồm Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus… Để bảo vệ sức khoẻ, Sở An toàn thực phẩm TP HCM khuyến cáo người tiêu dùng không mua; không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân sau: N-Collagen Chanh Plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus +, Kẹo táo thải mỡ bụng (hoặc “Kẹo táo”, có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì sản phấm).

Nhiều Phòng Văn hóa - Xã hội tại các phường cũng đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân không mua hoặc sử dụng các sản phẩm giảm cân do “Ngân Collagen” quảng cáo.

Song, phía Ngân Collagen dường như ngó lơ, không những không hề quan tâm đến thông báo khẩn này mà còn vẫn tiếp tục quảng cáo, bán sản phẩm... như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thảo Collagen - người được giới thiệu là giám đốc, nhân viên dưới quyền Ngân Collagen vẫn lên livetsream bán hàng.

Trong các phiên livestream gần đây nhất, Thảo Collagen vẫn quảng cáo bán các sản phẩm mang thương hiệu N-Collagen. Nguồn: Mê cung đấu, Hít drama gì chưa người đẹp.

Thảo Collagen là nhân viên dưới trướng của Ngân Collagen.

Khi được netizen hỏi về thông tin "TP.HCM khuyến cáo người dân không dùng sản phẩm giảm cân của "Ngân Collagen", Thảo nói mình cũng không biết tại sao truyền thông lại đăng tải như vậy, bởi: "Bên phía công ty của em đã làm việc kết thúc từ hồi tháng 6 đến nay rồi nên đâu có gì đâu mọi người, chứ không phải là chưa làm việc... Nên mọi người yên tâm nha, bên Thảo vẫn bình thường".

Cô còn liên tục phủ nhận chuyện bán hàng giả... nên vẫn livetsream, đăng clip bán hàng. Điều này càng khiến netizen thêm phần hoang mang.

Về phía Ngân Collagen, trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân của mình, đặc biệt là ở kênh TikTok chính chủ vừa hoạt động trở lại với hơn 173 nghìn người theo dõi, cô vẫn tiếp tục đăng tải các clip chia sẻ về cuộc sống trong lâu đài 500 tỷ ở Cần Thơ. 1 ngày trước, Ngân Collagen vẫn tiếp tục đăng clip quảng cáo các sản phẩm kem dưỡng da, chống nắng,... thương hiệu N-Collagen.

Ngân Collagen thì vẫn quảng cáo bán mỹ phẩm.

Đáng chú ý, vào khoảng 18h trước, dưới 1 bình luận trên kênh TiTok cá nhân, khi có người bày tỏ sự thắc mắc về việc có thông tin cảnh báo không dùng sản phẩm giảm cân của "Ngân Collagen" khi cơ quan chức năng chưa hoàn tất việc kiểm tra, xác minh.

Ngân Collagen nhanh chóng đáp trả: "Chị nói nhiều lần về vấn đề giảm cân này rồi em. Thứ nhất bên chị đã phối hợp làm việc cùng cơ quan (cơ quan chức năng - PV) về những dòng thực phẩm giảm cân từ tháng 6 và đã hoàn thành nghĩa vụ, kết thúc từ tháng 6.

Thứ hai, khi làm việc cùng cơ quan, bên chị có cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý mà cơ quan yêu cầu, bên chị cũng đã không còn làm với nhà máy cũ, đã trình bày rõ ràng, xong xuôi hết. Và khi bên chị đã nghỉ bán, cơ quan cũng đã nắm được thông tin thì lý do gì lên thông báo người dân không dùng trong khi hàng bên chị đã nghỉ?".

Cô còn nói cư dân mạng cứ chờ đợi rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu Ngân Collagen có phản ứng kiểu thế này khi sản phẩm cô quảng cáo bị cơ quan chức năng “gọi tên”.

Trước thông tin kiểm tra, yêu cầu xác minh hay khuyến cáo từ phía quản lý, “boss mỹ phẩm” này vẫn đều đặn xuất hiện trên livestream, đăng video bán hàng, thậm chí phủ nhận hoặc nói nước đôi.

Chính loạt động thái bất chấp này khiến nhiều người đặt dấu hỏi: “Ngân Collagen lì đòn?”

Vướng vào ồn ào, Ngân Collagen lạ lắm, khi thì khóa nick chính, đăng nick phụ, tài khoản gì có lúc giới hạn bình luận lúc thì không.

Cô chăm chỉ khoe cuộc sống trong căn biệt thự lên MXH.

Theo ghi nhận, tháng 5/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm hai sản phẩm đang được Ngân quảng cáo: Kẹo táo thải mỡ bụng và N-Collagen Chanh Plus. Cả hai được xác định chưa có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và chưa có Giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Sau đó một thời gian, Ngân đăng clip phản hồi, cầm theo một xấp tài liệu giới thiệu là giấy phép mỹ phẩm, biên bản làm việc với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, phần trình bày khá vòng vo, không đưa ra bằng chứng rõ ràng, không có xác nhận từ phía cơ quan có thẩm quyền nên càng gây tranh cãi.

Thực tế, mỗi lần mạng xã hội đặt câu hỏi về chất lượng hay tính pháp lý của sản phẩm, câu trả lời từ phía Ngân thường mang tính đối phó: Lúc thì khẳng định “đạt chuẩn”, khi lại im lặng.

Trong khi đó, trên các nền tảng, cả cô và chồng vẫn xuất hiện đều đặn: livestream, đăng clip quảng cáo, mở bán sản phẩm… Nếu tài khoản chính tạm thời hạn chế hoạt động, họ lập tức đẩy nội dung sang kênh phụ.

Cơ quan chức năng công bố một đằng, Ngân Collagen lại nói một nẻo. Người theo dõi khó xác định đâu là thông tin chính xác, đâu là ngụy biện.

Không chỉ liên quan đến sản phẩm giảm cân, Ngân Collagen nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về loạt túi xách, giày dép và trang phục gắn mác hàng hiệu. Nhiều video “bóc” chi tiết nghi là hàng giả, hàng nhái xuất hiện dày đặc trên TikTok, Facebook, YouTube. Dẫu ồn ào bủa vây, Ngân Collagen vẫn tạo dựng hình ảnh "phú bà", đều đặn đăng clip khoe cuộc sống trong biệt thự tại Cần Thơ, đồng thời quảng bá thương hiệu làm đẹp N-Collagen như chưa hề có ồn ào nào xảy ra.

Ngân Collagen tên thật là Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995) nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh nữ doanh nhân giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ, túi hiệu, kim cương và xe sang. Hiện tại, Ngân được giới thiệu là người sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm làm đẹp, nổi bật là “kẹo táo thải mỡ bụng”.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Ngân Collagen đang bị cơ quan chức năng rà soát.

Theo Dân Trí, vào tháng 5 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm gửi văn bản đến Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo là "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus".

Cô vẫn chăm chỉ khoe cuộc sống giàu sang lên MXH.

Kết quả rà soát trên phần mềm dịch vụ công cho thấy 2 sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.