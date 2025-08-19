Ngân hàng bán lẻ và Green bank lên ngôi: OCB tăng tốc số hóa, đặt kỳ vọng lớn vào Open Banking

Trong những năm gần đây, bán lẻ đã chuyển từ "mũi nhọn bổ trợ" thành "trục chính" của chiến lược nhiều ngân hàng. Với nền tảng số bùng nổ, các ngân hàng cũng có nhiều thuận lợi để đẩy mạnh mảng ngân hàng bán lẻ để tăng trưởng bền vững.

Tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc cho biết: "Bán lẻ hiện vẫn là chiến lược trọng tâm của ngân hàng. Bên cạnh đó, OCB cũng rất chú trọng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là nhóm Startup, bởi chúng tôi tin đây sẽ là phân khúc tiềm năng phát triển lớn của thị trường… Có thể nói, nếu Startup là mạch sống mới của nền kinh tế, thì ngân hàng phải là huyết mạch dẫn dòng vốn thông minh".

Thực tế cho thấy, hướng đi ưu tiên khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và cộng đồng khởi nghiệp, được "bọc" bằng hạ tầng số và hệ sinh thái tài chính toàn diện, đang chuyển hóa rõ rệt vào kết quả kinh doanh của OCB.

Theo báo cáo tài chính, quý II/2025, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 999 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu thuần đạt 2.642 tỷ đồng, tăng 16,3%, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 9,7% lên 2.179 tỷ đồng nhờ quy mô tín dụng mở rộng.

Đáng chú ý, mảng ngoài lãi là điểm nhấn khi phục hồi mạnh. Thu ngoài lãi tăng tới 321,5% so với quý I và tăng 61,9% so với cùng kỳ, phản ánh kết quả của việc đẩy nhanh thu dịch vụ và sự hồi phục của kinh doanh ngoại tệ. Riêng thu dịch vụ tăng thêm 146 tỷ đồng, tương đương 97,6% so với cùng kỳ; thu kinh doanh ngoại tệ tăng 1.387,3% so với quý trước, đạt 104 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế OCB đạt 1.892 tỷ đồng.

Quy mô của OCB cũng đã đạt một mốc quan trọng trong thời gian qua khi tổng tài sản chính thức vượt 300.000 tỷ đồng. Cụ thể, tại ngày 30/6/2025, chỉ tiêu này đã đạt 308.899 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 190.789 tỷ đồng, tăng 8,4%; huy động thị trường 1 đạt 153.940 tỷ đồng, tăng 8,1%. Tăng trưởng tín dụng của khối SME đặc biệt ấn tượng: cả năm 2024 tăng 51,7% so với 2023 và tiếp tục đi lên trong năm 2025.

Xuyên suốt chiến lược bán lẻ của OCB là chuyển đổi số với các sản phẩm số hoá đem lại hiệu quả cao về kiểm soát chi phí, tăng biên lợi nhuận. Tính đến 30/6/2025, giao dịch trên ngân hàng số OCB OMNI (dành cho khách hàng cá nhân) tăng 97% so với cùng kỳ 2024; CASA tăng 28%; tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tăng 30%.

Ở khối doanh nghiệp, OCB đang đẩy mạnh Open Banking để tạo nên sự khác biệt. Tính đến nay, số lượng giao dịch kết nối Open API với OCB tăng 57,9% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị giao dịch tăng 184,8%; CASA bình quân tăng 31,8%.

OCB xác định Open Banking là cơ hội lớn để tạo ra sự khác biệt trên thị trường

Cùng với chuyển đổi số, OCB đang đặt trọng tâm vào cấu trúc tăng trưởng "tốt và xanh". Ngân hàng tiếp tục rót vốn cho các dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh, nông nghiệp thông minh… Dư nợ tín dụng xanh của OCB đã tăng hơn 10% trong 6 tháng đầu năm, góp phần nâng chất lượng tài sản đi kèm chuẩn mực quản trị rủi ro.

Giai đoạn 2025 – 2030, OCB đặt mục tiêu trở thành 1 trong 5 ngân hàng TMCP cổ phần tư nhân hàng đầu Việt Nam về ESG.

Nhờ chiến lược phát triển hiệu quả OCB đã có những đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước tăng dần theo từng năm

Hiệu quả kinh doanh, vận hành nói trên cũng chuyển hóa thành đóng góp thực chất cho xã hội, cho ngân sách nhà nước. Theo danh sách 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất do CafeF công bố, trong năm 2024 OCB đã đóng góp 1.183 tỷ đồng, là năm thứ 2 liên tiếp ghi nhận mức nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Những khoản đóng góp này bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (VAT), cùng hàng loạt loại phí và khoản nộp khác, được chuyển trực tiếp vào ngân sách quốc gia.



