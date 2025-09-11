Ngân hàng Cathay United Bank nhận “cú đúp” giải thưởng tại HR Asia Awards 2025

Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM), một chi nhánh chủ chốt của Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) thuộc Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay FHC). Cathay FHC là một tập đoàn tài chính lớn nhất và uy tín, phục vụ hơn 15 triệu khách hàng, quản lý khối tài sản vượt quá 400 tỷ USD và sở hữu 969 địa điểm kinh doanh khắp châu Á, bao gồm Việt Nam, nơi được xem là "ngôi nhà thứ hai" trong chiến lược phát triển của Cathay FHC.

Được thành lập vào năm 2005, CUBHCM đã có sự phát triển vượt bậc tại Việt Nam với kết quả kinh doanh ấn tượng ở cả mảng ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng tiêu dùng. Thành công của ngân hàng được xây dựng trên triết lý cốt lõi là "con người là tài sản quý giá nhất". Bên cạnh chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, CUBHCM đặc biệt chú trọng đến sức khỏe toàn diện của nhân viên - bao gồm sức khỏe thể chất, tinh thần, xã hội và cảm xúc - thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như "Hội thảo sức khỏe phụ nữ", "Ngày hội gia đình", chương trình "Cân bằng cuộc sống" và các sự kiện gắn kết đội nhóm thường niên.

CUBHCM vinh dự được nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025"

Ông Benny Miao, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á của CUB, chia sẻ: "Việc nhận được những giải thưởng này là minh chứng cho sự phát triển không ngừng và chiến lược lấy con người làm trung tâm của CUBHCM – điều này có ý nghĩa đặc biệt khi chúng tôi kỷ niệm 20 năm thành lập. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ tài chính, chúng tôi luôn cam kết mạnh mẽ trong việc bồi dưỡng nhân tài địa phương và xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân đều có thể phát triển."

Đầu tư vào các nhà lãnh đạo tương lai

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nhân tài là một trong những trọng tâm trong chiến lược nhân sự tại CUBHCM. Hiện tại, ngân hàng đang triển khai hai chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm bồi dưỡng thế hệ chuyên gia ngân hàng kế cận:

Chương trình Quản trị viên Tập sự (Management Associate Program): Chương trình sẽ kéo dài trong hai năm, được thiết kế đặc biệt cho các tài năng trẻ có tiềm năng lãnh đạo. Các ứng viên sẽ được luân chuyển làm việc tại nhiều khu vực, bộ phận, giúp tích lũy kiến thức đa ngành và mở rộng tầm nhìn toàn cầu, từ đó tạo nền tảng vững chắc để thăng tiến đến các vị trí quản lý cấp cao trong tương lai.

Chương trình Đào tạo Chuyên viên (Associate Training): Chương trình được thiết kế riêng cho những cá nhân muốn theo đuổi lộ trình sự nghiệp chuyên nghiệp, chương trình này kết hợp các nguồn lực tại địa phương và Hội sở, bao gồm các hoạt động cố vấn và luân chuyển công việc, chương trình trang bị cho các chuyên viên ngân hàng tương lai những kỹ năng lãnh đạo và nghiệp vụ thiết yếu.

Tiên phong trong đổi mới môi trường làm việc

CUBHCM cũng lần đầu tiên vinh dự được nhận giải thưởng "Dẫn đầu công nghệ" (Tech Empowerment Award), trở thành một trong 16 tổ chức tại châu Á được công nhận về việc ứng dụng công nghệ để làm cho môi trường làm việc của nhân viên trở nên tốt hơn. Giải thưởng này phản ánh cách tiếp cận hướng tới kỹ thuật số của ngân hàng, bao gồm việc thúc đẩy đổi mới bằng cách khuyến khích nhân viên khám phá và áp dụng các công nghệ mới vào công việc hàng ngày, đồng thời đầu tư mạnh vào các hệ thống tiên tiến nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao trải nghiệm cho nhân viên.

Việc chú trọng vào công nghệ không chỉ phù hợp với chiến lược chuyển đổi số trên toàn hệ thống của CUB, mà còn góp phần xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả, linh hoạt và sáng tạo.

Ông Lu Wei Chieh, Tổng Giám đốc CUBHCM, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Trong 20 năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết phát triển nhân tài địa phương, đón đầu những đổi mới công nghệ và xây dựng một tổ chức vững mạnh, lấy con người làm trung tâm."

Những giải thưởng này không chỉ khẳng định vị thế của CUBHCM là một nhà tuyển dụng kiểu mẫu trong ngành dịch vụ tài chính tại Việt Nam, mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt ý nghĩa khi đây là lần đầu tiên CUBHCM đạt được thành công này, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập. Điều này một lần nữa nhấn mạnh vai trò của ngân hàng trong việc đóng góp vào sự phát triển khu vực thông qua các chiến lược nhân sự tiên tiến và có trách nhiệm.

Về Ngân hàng Cathay United Bank:

Được thành lập vào năm 1975, Cathay United Bank (CUB) hoạt động như một thành viên của Tập đoàn tài chính Cathay Financial Holdings (Cathay FHC), và mong muốn vươn lên trở thành một tổ chức tài chính hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, CUB tự hào có 232 chi nhánh và văn phòng trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương, trải dài khắp Trung Quốc, Việt Nam, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia với hơn 10.000 nhân viên trên toàn hệ thống. Các công ty thành viên khác trực thuộc Tập đoàn tài chính Cathay FHC bao gồm Cathay Life Insurance, Cathay Century Insurance, Cathay Securities, Cathay Securities Investment Trust và Cathay Venture.