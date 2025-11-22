Ngân hàng chuyển thừa 667 triệu đồng, khách nhận được nhưng không trả liền bị khởi kiện, toà án tuyên bố: “Quả thực không cần trả”

Theo Sohu, vài năm trước tại Trung Sơn, Quảng Đông, một vụ việc hy hữu liên quan đến lỗi chuyển khoản ngân hàng đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Theo đó, một khách hàng yêu cầu ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền, song do nhân viên thao tác sai, hệ thống đã chuyển dư 180.000 NDT (hơn 667 triệu đồng). Điều đáng nói, phải 4 năm sau ngân hàng mới phát hiện ra sai sót này. Đến khi đơn vị này liên hệ và yêu cầu khách trả lại, đối phương đã thẳng thừng từ chối.

Sau nhiều lần đàm phán bất thành, ngân hàng buộc phải khởi kiện người nhận tiền thừa trên ra tòa.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Ở phiên sơ thẩm, tòa án địa phương nhận định khách hàng đã nhận được tiền không phải của mình. Vì vậy, toà yêu cầu khách hàng này phải hoàn trả khoản tiền dư và chịu toàn bộ chi phí tố tụng. Tuy nhiên, khách hàng này tiếp tục kháng cáo. Họ thừa nhận việc nhận thừa tiền là sự thật, song cho rằng vụ việc đã xảy ra hơn 4 năm, vượt quá thời hiệu khởi kiện dân sự là 3 năm, nên ngân hàng không còn quyền yêu cầu họ hoàn trả.

Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm chấp nhận quan điểm này, tuyên sửa án sơ thẩm và xác định khách hàng không cần trả lại 180.000 NDT cho ngân hàng.

Theo Sohu, thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà bên ngân hàng được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Nếu thời hạn đó kết thúc thì bên ngân hàng mất quyền khởi kiện.

Sau khi thua kiện, phía ngân hàng tiếp tục đề nghị tái thẩm nhưng yêu cầu bị bác bỏ. Vụ việc chính thức khép lại với phần thắng thuộc về khách hàng nhận thừa tiền.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Phán quyết này của toà án Trung Quốc là lời nhắc nhở sâu sắc cho những đơn vị tài chính và những người đang có các giao dịch tài chính. Theo quy định pháp luật Trung Quốc, thời hiệu khởi kiện có thể bị gián đoạn nếu xảy ra một trong các trường hợp sau: người có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ; bên có nghĩa vụ đồng ý thực hiện; nộp đơn kiện hoặc trọng tài; hoặc các hành động tương đương khác.

Như vậy, chỉ một tin nhắn nhắc nhở, một cuộc trò chuyện hay một thỏa thuận cam kết bằng lời – nếu được ghi lại làm bằng chứng – cũng đủ để làm gián đoạn thời hiệu và khởi động lại từ đầu. Đáng tiếc trong trường hợp trên, phía ngân hàng không có bất kỳ động thái nào trong suốt 4 năm.

(Theo Sohu)