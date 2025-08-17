Ngân hàng Nhà nước quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng phát triển nhà ở xã hội

Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng: Ngành Ngân hàng cam kết tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: VGP

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng thông tin, hiện nay, NHNN được giao thực hiện 3 chương trình tín dụng liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội.

Chương trình thứ nhất là gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng. Đến nay, đã có 9 ngân hàng đăng ký tham gia với tổng số tiền 145 nghìn tỷ đồng, vượt mức quy định 120 nghìn tỷ đồng. Trong đó, các ngân hàng thương mại nhà nước đăng ký tham gia 120 nghìn tỷ đồng; 5 ngân hàng thương mại cổ phần khác mỗi ngân hàng tham gia 5.000 tỷ đồng.

Chương trình thứ hai đang triển khai là tín dụng cho vay nhà ở xã hội đối với người dưới 35 tuổi.

Chương trình thứ ba là cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, NHNN đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo, phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức 10 hội nghị triển khai trên phạm vi toàn quốc. Hằng tháng, NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thiết lập đường dây nóng để xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến phát triển nhà ở xã hội.

Về chính sách tín dụng, NHNN đã ban hành văn bản đặc biệt không tính dư nợ tín dụng cho vay nợ xấu vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hằng năm.

Về lãi suất, NHNN đã 6 lần chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm từ mức 8,2% ban đầu xuống còn 6,4% đối với chủ đầu tư và 5,9%/năm đối với người vay, thấp hơn mức cho vay hộ nghèo theo Nghị định 100.

Về kết quả giải ngân, đến ngày 30/6/2025, các ngân hàng thương mại cam kết 8.300 tỷ đồng cho 41 dự án nhà ở xã hội, đạt 56%. Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đạt dư nợ hơn 19.000 tỷ đồng theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP.

Đối với người dưới 35 tuổi, chương trình vay nhà ở xã hội mới triển khai, nguồn cung hạn chế nên dư nợ hiện mới ở mức vài chục tỷ đồng. Ngoài mục đích cho vay phát triển nhà ở xã hội, các ngân hàng còn triển khai cho vay các loại hình nhà ở khác. Chỉ tính tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước, dư nợ giải ngân đã gần 20.000 tỷ đồng.

Theo Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn cung. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy đến hết tháng 7, số dự án hoàn thành, khởi công mới đạt 59,6% tiến độ. Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành, chưa kịp phát huy tác dụng. Khó khăn thứ hai liên quan đến đối tượng vay khi tiêu chí thu nhập (15 triệu đồng đối với cá nhân, 30 triệu đồng đối với hộ gia đình) còn chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tế tại nhiều địa phương.

NHNN thống nhất với 3 kiến nghị của Bộ Xây dựng gồm: xem xét điều chỉnh tiêu chí thu nhập; giao Bộ Công an xác định điều kiện thu nhập; và xem xét lại lãi suất cho vay theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP mà Ngân hàng Chính sách xã hội đang cho vay là 6,6%, hiện cao hơn lãi suất của ngân hàng thương mại.

Đồng thời, NHNN kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ, tăng nguồn cung cho thị trường. Đồng thời, Bộ Xây dựng sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia theo yêu cầu tại Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, NHNN rất mong tích cực thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoàn thành các chỉ tiêu về nhà ở xã hội theo đúng kế hoạch để đảm bảo nguồn cung ra thị trường. Bên cạnh đó, sớm ban hành các quy định chi tiết về hỗ trợ nhà ở xã hội cho những người có nơi ở xa nơi làm việc, cụ thể là quy định chi tiết về khoảng cách; cũng như có chế độ hỗ trợ về chi phí thuê nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức làm việc xa nhà.

"Ngành Ngân hàng cam kết với Thủ tướng tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội; tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay đối với phát triển nhà ở xã hội", Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng phát biểu.