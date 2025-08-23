Ngân hàng Nhà nước triển khai biện pháp can thiệp, tỷ giá USD lập tức hạ nhiệt

Ngày 22/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát đi thông báo kế hoạch bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày. Thời điểm áp dụng vào ngày 25-26/8.

Tuy nhiên, giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá bán 26.550 đồng/USD.

Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về thế cân bằng.

Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

Theo giới phân tích, việc cung ứng các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn (có hủy ngang) của NHNN nhằm thiết lập một ngưỡng chặn cứng cho tỷ giá liên ngân hàng quanh mức 26.550 đồng, đồng thời xóa bỏ kỳ vọng của thị trường về việc NHNN sẽ tiếp tục nới trần tỷ giá, qua đó giúp cho tỷ giá trong ngắn hạn được "làm mát" lại. Động thái của NHNN cũng được kỳ vọng sẽ đẩy cầu USD trong hệ thống ngân hàng về cuối năm 2025 và đầu 2026 - giai đoạn nguồn cung ngoại tệ sẽ được tăng cường từ kiều hối và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có khả năng giảm lãi suất.

Trước đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng đã liên tục tăng chạm trần trong tuần qua và đồng loạt vượt mốc 26.500 đồng ở chiều bán ra. Tính từ đầu năm, giá USD ngân hàng đã tăng khoảng 3,8%.

Phản ứng sau thông tin trên, tỷ giá USD liên ngân hàng đã giảm mạnh. Giá USD trên thị trường ngân hàng và dân cư cũng đã quay đầu giảm về còn 26.520 VND/USD vào cuối phiên 22/8, sau khi tăng chạm trần vào buổi sáng.

Hồi đầu tháng 1/2025, trong bối cảnh tỷ giá chịu nhiều áp lực tăng, NHNN cũng đã cung cấp các hợp đồng bán USD kỳ hạn (có kèm quyền chọn hủy) tại mức tỷ giá 25.450 VND. Ngay sau đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng đã giảm mạnh trong nửa cuối tháng 1 trước khi duy trì xu hướng tăng liên tục từ đầu tháng 2 đến nay.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, NHNN mới chỉ áp dụng công cụ bán kỳ hạn ngoại tệ thay vì bán giao ngay như năm 2024.

Trước đó, NHNN đã áp dụng dụng hình thức bán USD giao ngay cho các ngân hàng tại mức giá 25.450 VND để hạ nhiệt tỷ giá trong năm 2024. Và theo các nguồn tin trên trường liên ngân hàng, tổng lượng ngoại tệ mà NHNN đã đưa ra để can thiệp thị trường trong năm 2024 lên tới hơn 9 tỷ USD. Điều này khiến dữ trữ ngoại hối không còn thực sự dồi dào, hiện cận kề dưới mức 3 tháng nhập khẩu theo Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF. Ngoài ra, việc bán USD giao ngay cũng khiến cung tiền VND bị co hẹp, ảnh hưởng tới thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Động thái mới nhất của NHNN được đưa ra trong bối cảnh Fed phát đi tín hiệu về việc giảm lãi suất trong tháng 9/2025.

Phát biểu trước các nhà kinh tế và nhà hoạch định chính sách quốc tế tại hội nghị Jackson Hole, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận rằng thị trường lao động Mỹ đang trong trạng thái "cân bằng kỳ lạ" - một sự cân bằng không đến từ sức khỏe kinh tế ổn định, mà do cả cung và cầu lao động đều đang suy yếu rõ rệt.

"Điều này cho thấy rủi ro suy giảm việc làm đang gia tăng và nếu điều đó trở thành hiện thực, nó có thể diễn ra rất nhanh," ông Powell nhấn mạnh. Đồng thời, ông cảnh báo rằng các thuế quan mới có thể tạo ra áp lực tăng giá kéo dài, dẫn tới động lực lạm phát khó kiểm soát hơn.

Ông Powell nói rằng các chỉ số về tỷ lệ thất nghiệp hiện tại vẫn ổn định, cho phép Fed "thận trọng tiến hành" thay đổi chính sách, nhưng nhấn mạnh rằng lãi suất hiện đang nằm trong vùng "hạn chế", tức là đã đủ cao để tác động đến tăng trưởng. Do đó, việc điều chỉnh chính sách, nếu có, sẽ cần phải cân nhắc cẩn thận, với trọng tâm là các dữ liệu sắp tới về việc làm và giá cả.

Những nhận định của ông Powell được giới phân tích xem là "bật đèn xanh" cho khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 16-17/9. Hiện các nhà giao dịch trên thị trường phái sinh đang định giá xác suất thực hiện động thái này ở mức gần 90%, tăng mạnh so với mức 75% cách đây vài ngày. Dữ liệu việc làm tháng 8, dự kiến công bố vào ngày 5/9, cùng các báo cáo CPI và PPI vào 1 tuần sau đó, sẽ đóng vai trò then chốt trong quyết định của Fed.