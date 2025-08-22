Phiên 22/8: Ngân hàng Nhà nước bơm mới hơn 53.000 tỷ trên kênh OMO, tỷ giá USD tăng chạm trần quy định

Trong phiên giao dịch 22/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tăng quy mô chào thầu trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ giá (OMO) với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,0%/năm. Kết quả, có 8.291 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 30.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày, 13.839 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày và 1.165 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày. Tổng cộng, NHNN đã cho hệ thống ngân hàng vay mới gần 53.295 tỷ đồng qua kênh OMO trong phiên 22/8.

Sau khi cấn trừ 32.089 tỷ đồng các khoản OMO cũ đáo hạn đáo hạn, NHNN đã bơm ròng ra thị trường 21.206 tỷ đồng - mức cao nhất trong gần 1 tháng qua. Qua đó, đưa lượng OMO lưu hành lên 198.934 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, với OMO trúng thầu chủ yếu ở kỳ hạn 14 – 28 ngày, lượng tiền NHNN hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng chỉ mang tính chất ngắn hạn.

Trạng thái bơm ròng thanh khoản liên tục được NHNN duy trì từ đầu năm 2025 đến nay và được mở rộng mạnh mẽ kể từ cuối tháng 6.

Việc NHNN quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành nghiệp vụ thị trường mở nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn thanh khoản cho các ngân hàng. Qua đó hỗ trợ các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng định hướng, chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, việc duy trì chính sách điều hành mang tính hỗ trợ cũng góp phần tăng áp lực lên tỷ giá USD/VND, nhất là khi đồng bạc xanh đang có xu hướng hồi phục trên thị trường quốc tế.

Trong phiên giao dịch 22/8, tỷ giá trung tâm được NHNN tăng thêm 25 đồng lên mức kỷ lục 25.298 VND/USD. Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của tỷ giá trung tâm trong tuần này. Tỷ giá mua - bán tham khảo cũng được Sở giao dịch NHNN nâng tương ứng lên mức 24.084 - 26.512 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng tiếp tục chứng kiến phiên leo dốc thứ năm trong tuần với mức tăng từ 24 - 76 đồng ở cả hai chiều mua bán. Hiện giá bán USD đều được các ngân hàng niêm yết sát trần quy định là 26.562 VND/USD. Kể từ đầu năm, giá USD tại các ngân hàng đã tăng gần 4% - bất chấp đồng USD giảm gần 9% trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh không thể tăng thêm giá bán, nhiều ngân hàng đã tăng mạnh giá mua cho thấy áp lực tỷ giá vẫn còn lớn.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ VND, để duy trì sức mạnh đồng tiền thì đồng tiền đó phải có sức hấp dẫn. Sức hấp dẫn một phần được thông qua lãi suất. Tuy nhiên thời gian qua, NHNN đã thực hiện các chính sách điều hành nhằm duy trì mặt bằng lãi suất thấp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

"Để có lãi suất thấp thì phải có sự đánh đổi nhất định, trong đó có sự đánh đổi về tỷ giá", ông Quang cho biết tại buổi họp báo mới đây.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ, thời gian qua, để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, giúp các tổ chức tín dụng tiếp cận được lãi suất thấp, Ngân hàng Nhà nước đã duy trì lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp. Điều này dẫn tới chênh lệch lãi suất VND và USD ở trạng thái âm, từ đó kích thích cầu đầu cơ, nắm giữ ngoại tệ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây áp lực cho tỷ giá.

Đồng thời, dù nhìn cán cân thanh toán của Việt Nam vẫn ổn định, cán cân thương mại vẫn thặng dư nhưng dòng tiền chuyển đổi rất nhanh do dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán liên tục rút vốn từ năm 2024 đến nay, gây sức ép lớn lên thị trường ngoại hối.