Ngân hàng phát cảnh báo nóng: Coi chừng "bốc hơi" toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng chỉ vì một cuộc gọi

Theo cảnh báo từ Ngân hàng Quốc Dân (NCB), chỉ một sơ suất nhỏ trong việc chia sẻ thông tin cũng có thể khiến chủ thẻ tín dụng bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo phổ biến được ghi nhận gần đây là các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng gọi điện cho khách hàng. Với những lời chào mời hấp dẫn, hướng dẫn mập mờ hoặc tặng quà bất ngờ, chúng sẽ tìm cách khiến nạn nhân mất cảnh giác, sau đó yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật của thẻ tín dụng như mã OTP, số thẻ, mã CVV... để chiếm đoạt tiền. Nếu khách hàng làm theo, kẻ gian có thể dễ dàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản, thẻ tín dụng.

Để bảo vệ tài sản của mình, NCB khuyến cáo khách hàng cần ghi nhớ những nguyên tắc bảo mật cốt lõi sau: