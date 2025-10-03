Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, lên 10.000 tỷ đồng

03-10-2025 - 11:01 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 20/10/2025, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - UPCoM: PGB) vừa công bố thông tin về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/10/2025 để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, PGBank sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương với tỷ lệ 10%. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 500 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC năm 2024 sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ phát hành 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiên quyền là 10:9, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu, 10 quyền mua sẽ được mua 9 cổ phiếu mới. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 27/10/2025 đến ngày 17/11/2025, không quy định số lượng đăng ký mua tối thiểu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PGB hiện có giá 15.500 đồng/cp, cao hơn 50% so với mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Hiện vốn điều lệ của PGBank là 5.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất 2 kế hoạch phát hành trên, vốn điều lệ của PGBank dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng, tức tăng gấp 2 lần.

Số tiền thu được PGBank sẽ sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/7, lãnh đạo ngân hàng cho biết, quy mô vốn hiện tại của PGBank vẫn còn nhỏ so với mặt bằng chung của thị trường, nên việc tăng vốn là điều tất yếu để nâng cao sức khỏe tài chính và khả năng cạnh tranh.


Lan Anh

