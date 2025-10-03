Sáng 3/10: Giá vàng thế giới giảm mạnh, giá vàng trong nước sẽ lao dốc?

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước hiện chưa có sự điều chỉnh so với chốt phiên hôm qua. Giá vàng miếng hiện phổ biến ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng.

Về giá vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết giá 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC áp dụng mức 131,5 - 134,2 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu lớn khác như PNJ và DOJI giữ nguyên giá vàng nhẫn tại 132 - 135 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng quốc tế đang giao ở ngưỡng 3.856 USD/ounce, thấp hơn khoảng 40 USD so với đỉnh mới từng lập.

Theo các chuyên gia Kitco News, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực bán ra khi ngưỡng 3.900 USD/ounce trở thành rào cản trong hai phiên liên tiếp. Tuy nhiên, theo ông Fawad Razaqzada, Chuyên gia phân tích tại City Index và FOREX.com, ngay cả khi có giai đoạn điều chỉnh, vàng vẫn còn nhiều dư địa tăng mạnh trong quý IV/2025.

Trong báo cáo triển vọng 4 quý, ông Razaqzada nhận định vàng vẫn có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce trước cuối năm, dù không tránh khỏi rủi ro. Với mức tăng hơn 40% từ đầu năm, thị trường vàng đang trên đà ghi nhận năm tăng giá mạnh nhất kể từ 1979. Song song đó, chuyên gia này cảnh báo vàng đã rơi vào trạng thái quá mua.

“Các tín hiệu quá mua đang nhấp nháy, nhưng hành động giá vẫn kiên định theo xu hướng tăng. Khi chưa có mô hình đảo chiều rõ rệt, có thể coi những tín hiệu này chỉ xác nhận điều đã rõ: xu hướng hiện tại vẫn rất mạnh,” ông nhấn mạnh.

Về kỹ thuật, ông Razaqzada cho rằng mốc hỗ trợ quan trọng nằm ở 3.500 USD/ounce, cùng các ngưỡng nhỏ tại 3.700 và 3.600 USD/ounce. Dưới các vùng này, 3.435 USD là điểm cần theo dõi khi đây là nền giá cho đợt bứt phá quý III. Nếu thủng mức này, kịch bản trở nên phức tạp hơn, với “ranh giới cuối cùng” ở 3.300 USD, đáy quan trọng trước khi xu hướng tăng gần đây hình thành.

Dù rủi ro điều chỉnh đã xuất hiện, chuyên gia này khẳng định xu hướng tăng vẫn được hậu thuẫn bởi nền tảng vĩ mô vững chắc. Ông nhấn mạnh rằng đợt tăng giá hiện nay không phải do đầu cơ, mà đến từ môi trường thuận lợi gồm đồng USD suy yếu, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Thực tế, chỉ số Dollar Index (DXY) đã giảm khoảng 10% tính đến cuối tháng 9, đánh dấu mức suy yếu mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ. Nếu duy trì đến hết năm, đây sẽ là năm tồi tệ nhất của đồng bạc xanh kể từ 2003. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lo ngại lạm phát đình trệ vì thuế quan, cùng bối cảnh xu hướng phi đô la hóa diễn ra mạnh mẽ khi nhà đầu tư quốc tế đa dạng hóa danh mục ra ngoài USD.

Song song đó, chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm áp lực lên USD và tiếp sức cho vàng. Thị trường hiện đặt cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm ít nhất một lần trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nếu tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài, kịch bản Fed phải hành động mạnh tay hơn sẽ càng có cơ sở.