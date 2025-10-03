Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng đạt 19 - 20%: Tín dụng tăng cao để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

03-10-2025 - 10:17 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo số liệu của NHNN, đến ngày 29/9/2025, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024.

Đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng đạt 19 - 20%: Tín dụng tăng cao để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế- Ảnh 1.

Sáng ngày 3/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2025, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp.

Thông tin tại Họp báo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình kinh tế - chính trị quốc tế diễn biến khó lường. Cụ thể, quan ngại của thị trường về các chính sách thuế quan của Mỹ và nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu; xung đột địa chính trị; các cú sốc giá cả hàng hóa; lạm phát mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại... Các yếu tố này sẽ làm thị trường tài chính tiền tệ thế giới biến động phức tạp, tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất trong nước cũng như việc thực hiện mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% trở lên.

Trên cơ sở theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước và bám sát chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đối với vấn đề tín dụng, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin, tăng trưởng tín dụng các tháng trong năm 2025 đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 và duy trì xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước. Đến ngày 29/9/2025, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Nói về vấn đề tăng trưởng tín dụng, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cũng cho biết, ngay từ đầu năm, NHNN đã giao chỉ tiêu và đã liên tục điều chính room tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với các TCTD có hệ số tín nhiệm cao, năng lực tài chính tốt, huy động vốn tốt.

Với tốc độ tín dụng như hiện nay, từ nay đến cuối năm, nếu các TCTD có khả năng huy động vốn tốt, lành mạnh, bền vững, để đáp ứng tăng trưởng kinh tế thì dự kiến tăng trưởng tín dụng ước đạt 19 - 20%, đây là mức tăng trưởng tín dụng rất cao so với các năm trước.

"Chúng tôi kỳ vọng từ nay đến cuối năm sẽ đạt được mức tăng trưởng tín dụng cao để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 8,5% trong năm nay và hai chữ số trong những năm tiếp theo", ông Quang cho hay,

Theo ông Quang, mức tăng trưởng tín dụng trên một mặt hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro trong việc duy trì chất lượng dư nợ. Vì vậy, NHNN luôn giám sát đồng thời cảnh báo với các TCTD để làm sao tăng trưởng cao nhưng đảm bảo hiệu quả và chất lượng tín dụng. Đặc biệt cân nhắc việc phân bổ tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro.

NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến của nền kinh tế để điều hành chính sách tiền tệ phù hợp

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

