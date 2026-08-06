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Ngân hàng sẽ khuyến cáo người dùng gỡ ngay một số ứng dụng

| | Smart Money

Khách hàng có thể lựa chọn gỡ bỏ ứng dụng để đảm bảo an toàn hơn hoặc và tắt quyền trợ năng của những ứng dụng này.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) cho biết chính thức triển khai giải pháp bảo mật ứng dụng BShield tích hợp với IziMobiz, nâng cao khả năng bảo mật trên ứng dụng ngân hàng số dành cho khách hàng.

Với việc nâng cấp giải pháp bảo mật mới, IziMobiz có khả năng tự động phát hiện và cảnh báo nếu điện thoại của khách hàng đang gặp phải các vấn không đảm bảo an toàn như các ứng dụng độc hại, nguy cơ tấn công mạng. Hệ thống sẽ gửi cảnh báo “Phát hiện rủi ro bảo mật” để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của khách hàng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách xử lý khi nhận cảnh báo này.

Trường hợp 1: Điện thoại có chứa phần mềm không rõ nguồn gốc được cấp quyền trợ năng

Trong trường hợp này, khách hàng sẽ nhận được cảnh báo như hình dưới đây:

Khi đó, khách hàng có thể lựa chọn gỡ bỏ ứng dụng để đảm bảo an toàn hơn hoặc và tắt quyền trợ năng theo các bước sau:

- Bước 1: Chọn “Mở cài đặt”, màn hình dẫn tới mục “Cài đặt quyền trợ năng” của thiết bị.

- Bước 2: Chọn “Ứng dụng được cài đặt”.

- Bước 3: Tìm tên ứng dụng cần tắt quyền trợ năng.

- Bước 4: Chọn “Tắt” để tắt quyền trợ năng của ứng dụng.

- Bước 5: Thoát hoàn toàn và khởi động lại iziMobiz.

Trường hợp 2: Môi trường hoạt động của điện thoại không an toàn

Khách hàng sẽ nhận được cảnh báo chi tiết như 1 trong 4 hình dưới đây:

Để đảm bảo điện thoại đủ an toàn để giao dịch trên ứng dụng IziMobiz của NCB, khách hàng vui lòng rà soát lại điện thoại theo cảnh báo tương ứng, để thực hiện tắt/ khoá/ gỡ các tính năng không bảo mật, đảm bảo duy trì môi trường an toàn giao dịch ngân hàng, hỗ trợ bảo vệ tài sản của khách hàng.

Thu Thủy

Nhịp sống thị trường

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