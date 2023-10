Ngân hàng tuần qua: Lãi suất huy động và liên ngân hàng giảm mạnh, NHNN tăng cường độ hút tiền

Lãi suất huy động xuống thấp lịch sử

Trong tuần qua, VietinBank, BIDV và Agribank đồng loạt giảm lãi suất huy động cao nhất xuống còn 5,3%, thấp hơn cả giai đoạn Covid-19

Động thái này diễn ra sau khi Vietcombank thông báo giảm 0,2 điểm % ở loạt kỳ hạn từ 3 tháng trở lên, đưa mức lãi suất cao nhất về còn 5,3%/năm từ ngày 3/10.

Như vậy, toàn bộ nhóm 4 ngân hàng quốc doanh là VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank đều đã giảm lãi suất huy động cao nhất xuống mức thấp lịch sử, thấp hơn cả giai đoạn Covid-19. Cụ thể, nhóm Big4 đã từng niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,5%/năm suốt giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022.

Hiện lãi suất của 4 ngân hàng này khá tương đương nhau, chỉ có một số khác biệt ở hình thức tiết kiệm online nhưng không đáng kể.

Với việc chiếm gần một nửa thị phần huy động tiền gửi toàn hệ thống, động thái của nhóm Big4 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các ngân hàng tư nhân giảm thêm lãi suất huy động trong thời gian tới.

Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Sau khi bật tăng vào đầu tháng 10, lãi suất liên ngân hàng đã giảm mạnh trở lại trong tuần qua.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm khoảng 90% giá trị giao dịch) trong phiên 11/10 đã giảm về còn 0,37% từ mức 0,66% ghi nhận vào phiên trước đó (10/10) và 0,95% trong phiên 9/10 . So với mức cao điểm ghi nhận vào phiên 5/10 (1,32%), lãi suất qua đêm bình quân liên ngân hàng đã giảm tới gần 1 điểm %.

Lãi suất các kỳ hạn chủ chốt khác cũng có xu hướng giảm như: kỳ hạn 1 tuần giảm từ 1,55% xuống 0,9%; kỳ hạn 2 tuần giảm từ 1,89% xuống 1,4%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 1,9% xuống 1,75%.

NHNN tăng cường độ hút tiền

Trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, NHNN đã tăng lượng tín phiếu phát hành lên 20.000 tỷ/phiên trong 2 ngày cuối tuần qua. Bên cạnh đó, lãi suất và số lượng thành viên trúng thầu tín phiếu cũng có xu hướng tăng cho thấy sự quyết liệt hơn của NHNN trong hoạt động hút bớt thanh khoản hệ thống.

NHNN đã có 17 phiên liên tiếp phát hành tín phiếu với khối lượng lũy kế đạt 205.700 tỷ đồng, qua đó hút ra khỏi hệ thống số tiền tương ứng. Riêng trong tuần qua, Nhà điều hành đã hút về gần 65.000 tỷ đồng, cao hơn 18.200 tỷ so với tuần trước.

Giới phân tích kỳ vọng, động thái phát hành tín phiếu của NHNN nhằm điều chỉnh thanh khoản trong hệ thống trong ngắn hạn, và từ đó kỳ vọng sẽ đẩy mặt bằng lãi suất liên ngân hàng VND, giúp làm giảm mức chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VND, qua đó gián tiếp hỗ trợ tỷ giá.

Tỷ giá USD ngân hàng đồng loạt vượt mức 24.600 đồng

Đóng cửa tuần qua, giá USD tại các ngân hàng đồng loạt vượt mốc 24.600 đồng, trở lại vùng cao nhất kể từ đầu năm. Hiện Vietcombank – ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống - đang niêm yết giá mua – bán USD ở mức 24.245 – 24.615 VND/USD, tăng 65 đồng so với cuối tuần trước.

Tính từ đầu năm đến nay, giá USD ngân hàng đã tăng khoảng 850 đồng ở cả hai chiều giao dịch, tương đương tăng gần 3,6%.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD hiện được giao dịch ở mức 24.570 - 24.620 VND/USD, giá mua và giá bán cùng tăng 70 đồng so với mức ghi nhận cuối tuần trước.

Ngân hàng đầu tiên công bố BCTC quý 3/2023

Trong tuần qua, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank – BAB) đãcông bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023. Đây là nhà băng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 của BacABank ở mức 77 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi – thu nhập lãi thuần trong quý 3/2023 chỉ đạt 426 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản BacABank đạt 145 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2022. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 98,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với quý 2 và tăng 4,8% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt gần 114,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm.

Nợ xấu tại BacABank cuối tháng 9/2023 là 762 tỷ đồng, tăng thêm 83 tỷ so với cuối quý 2. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 0,55% hồi đầu năm lên 0,7% cuối quý 2 và 0,77% cuối quý 3/2023. Dù vậy, BacABank tiếp tục nằm trong nhóm những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục sụt giảm, từ 204% hồi đầu năm xuống 158% (cuối quý 2/2023) và xuống tiếp 144% (cuối quý 3/2023).

"Ông lớn" ngân hàng rục rịch chia cổ tức

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quý năm 2021.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa gần 641,93 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 12,69%. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2023.

Sau phát hành, vốn điều lệ của BIDV dự kiến tăng thêm hơn 6.419 tỷ đồng, từ hơn 50.585 tỷ đồng lên gần 57.005 tỷ đồng.

HĐQT VietinBank cũng vừa phê duyệt việc triển khai phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020.

Cụ thể, ngân hàng này dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,7415% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 117 cổ phiếu mới). Thời gian phát hành dự kiến là trong quý IV/2023.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng, từ 48.057 tỷ đồng lên hơn 53.700 tỷ đồng.

Là ngân hàng hiếm hoi còn lại có kế hoạch chia tiền mặt trong năm nay, VPBank dự kiến chi gần 8.000 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận của năm 2022 để trả cổ tức với tỷ lệ 10%.

Trước đó, bà Lưu Thị Thảo - Phó Tổng giám đốc thường trực VPBank cho biết, muộn nhất là quý III, ngân hàng sẽ hoàn tiến hành việc trả cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, VPBank vẫn chưa có thêm thông tin về việc trả cổ tức.