Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành đá quý Ấn Độ lao đao vì Mỹ áp thuế cao

01-09-2025 - 18:57 PM | Tài chính quốc tế

Thuế nhập khẩu 50% của Mỹ đang giáng đòn mạnh vào ngành đá quý và trang sức Ấn Độ, buộc các hiệp hội kêu gọi chính phủ khẩn cấp hỗ trợ.

Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Đá quý và Trang sức Ấn Độ (GJEPC) ngày 31/8 cho biết đã gửi thư ngỏ tới chính phủ, đề nghị triển khai các biện pháp hỗ trợ trong bối cảnh thuế quan Mỹ bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành.

Ngành đá quý Ấn Độ lao đao vì Mỹ áp thuế cao- Ảnh 1.

Ngành đá quý Ấn Độ lao đao vì Mỹ áp thuế cao.

Từ 27/8, Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu tới 50% đối với hàng hóa Ấn Độ. Ông Sabyasachi Ray, Giám đốc điều hành GJEPC, cho biết nhiều doanh nghiệp đã tăng tốc xuất khẩu trước đó, song mức thuế bổ sung bất ngờ 25% (với lý do Ấn Độ mua dầu từ Nga) ngoài mức thuế đối ứng 25% đã đẩy ngành vàng trang sức và đá quý vào tình thế khó khăn.

Theo ông Ray, thị trường sẽ còn chịu tác động nặng nề nếu không có giải pháp trong ba tháng tới. Ngành đang cần được gia hạn thời gian tín dụng từ 90 lên 180 ngày, giãn nợ, hoãn trả góp và bình ổn lãi suất để giảm áp lực.

Số liệu của GJEPC cho thấy, tháng 7/2025, kim ngạch xuất khẩu đá quý và trang sức tăng 15,98% đạt 2,17 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 26,55% lên 1,8 tỷ USD. Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ kim cương lớn nhất của Ấn Độ, đặc biệt ảnh hưởng đến Surat – trung tâm chế tác chiếm gần 90% sản lượng toàn cầu và tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 200.000 lao động.

Ngày 28/8, GJEPC kiến nghị chính phủ kéo dài thời hạn nghĩa vụ xuất khẩu trong chương trình nhập khẩu vàng miễn thuế từ 90 ngày lên 6 tháng, cho phép doanh nghiệp tại các đặc khu kinh tế gia công ngược và tiêu thụ hàng tồn trong nước. Về chính sách tiền tệ, ngành đề nghị hoàn trả 25–50% thuế bổ sung Mỹ từ tháng 8 đến 12/2025, hỗ trợ mở rộng thị trường, tham gia triển lãm quốc tế.

Ngoài ra, GJEPC kêu gọi hoãn trả lãi khoản vay lưu động, gia hạn 6 tháng cho các khoản tín dụng xuất khẩu sang Mỹ, tái áp dụng bình ổn lãi suất, gia hạn thêm 90 ngày tài chính trước khi giao hàng. Hội đồng cũng đề xuất hỗ trợ người lao động, gồm tái cơ cấu vay cá nhân, trợ cấp giáo dục cho trẻ em gái và bảo hiểm tạm thời theo chương trình Ayushman Bharat.

Ông Ray bày tỏ hy vọng mức thuế phạt chỉ kéo dài ngắn hạn, và lợi ích trong quan hệ Ấn Độ - Mỹ cuối cùng sẽ chiếm ưu thế.

Theo Bảo Nguyên

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào?

Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào? Nổi bật

Thị trường hồi hộp chờ báo cáo việc làm tháng 8 ngay trước thềm họp Fed: Biến số tác động đến quyết định cắt giảm lãi suất?

Thị trường hồi hộp chờ báo cáo việc làm tháng 8 ngay trước thềm họp Fed: Biến số tác động đến quyết định cắt giảm lãi suất? Nổi bật

Gần 40% doanh thu quý II của NVIDIA đến từ chỉ hai khách hàng bí ẩn

Gần 40% doanh thu quý II của NVIDIA đến từ chỉ hai khách hàng bí ẩn

16:21 , 01/09/2025
Mỹ lên kế hoạch tiếp quản Gaza trong một thập kỷ

Mỹ lên kế hoạch tiếp quản Gaza trong một thập kỷ

16:00 , 01/09/2025
Vết nứt vỡ đột nhiên xuất hiện ở Tử Cấm Thành: Chuyên gia vào cuộc, bí mật 600 năm đã được hé lộ

Vết nứt vỡ đột nhiên xuất hiện ở Tử Cấm Thành: Chuyên gia vào cuộc, bí mật 600 năm đã được hé lộ

15:31 , 01/09/2025
Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người có thể đã thiệt mạng

Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người có thể đã thiệt mạng

15:14 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên