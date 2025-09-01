Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Đá quý và Trang sức Ấn Độ (GJEPC) ngày 31/8 cho biết đã gửi thư ngỏ tới chính phủ, đề nghị triển khai các biện pháp hỗ trợ trong bối cảnh thuế quan Mỹ bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành.

Ngành đá quý Ấn Độ lao đao vì Mỹ áp thuế cao.

Từ 27/8, Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu tới 50% đối với hàng hóa Ấn Độ. Ông Sabyasachi Ray, Giám đốc điều hành GJEPC, cho biết nhiều doanh nghiệp đã tăng tốc xuất khẩu trước đó, song mức thuế bổ sung bất ngờ 25% (với lý do Ấn Độ mua dầu từ Nga) ngoài mức thuế đối ứng 25% đã đẩy ngành vàng trang sức và đá quý vào tình thế khó khăn.

Theo ông Ray, thị trường sẽ còn chịu tác động nặng nề nếu không có giải pháp trong ba tháng tới. Ngành đang cần được gia hạn thời gian tín dụng từ 90 lên 180 ngày, giãn nợ, hoãn trả góp và bình ổn lãi suất để giảm áp lực.

Số liệu của GJEPC cho thấy, tháng 7/2025, kim ngạch xuất khẩu đá quý và trang sức tăng 15,98% đạt 2,17 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 26,55% lên 1,8 tỷ USD. Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ kim cương lớn nhất của Ấn Độ, đặc biệt ảnh hưởng đến Surat – trung tâm chế tác chiếm gần 90% sản lượng toàn cầu và tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 200.000 lao động.

Ngày 28/8, GJEPC kiến nghị chính phủ kéo dài thời hạn nghĩa vụ xuất khẩu trong chương trình nhập khẩu vàng miễn thuế từ 90 ngày lên 6 tháng, cho phép doanh nghiệp tại các đặc khu kinh tế gia công ngược và tiêu thụ hàng tồn trong nước. Về chính sách tiền tệ, ngành đề nghị hoàn trả 25–50% thuế bổ sung Mỹ từ tháng 8 đến 12/2025, hỗ trợ mở rộng thị trường, tham gia triển lãm quốc tế.

Ngoài ra, GJEPC kêu gọi hoãn trả lãi khoản vay lưu động, gia hạn 6 tháng cho các khoản tín dụng xuất khẩu sang Mỹ, tái áp dụng bình ổn lãi suất, gia hạn thêm 90 ngày tài chính trước khi giao hàng. Hội đồng cũng đề xuất hỗ trợ người lao động, gồm tái cơ cấu vay cá nhân, trợ cấp giáo dục cho trẻ em gái và bảo hiểm tạm thời theo chương trình Ayushman Bharat.

Ông Ray bày tỏ hy vọng mức thuế phạt chỉ kéo dài ngắn hạn, và lợi ích trong quan hệ Ấn Độ - Mỹ cuối cùng sẽ chiếm ưu thế.