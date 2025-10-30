Ngập lênh láng do triều, cao tốc chậm tiến độ..., Sở Xây dựng TPHCM nói gì?

Cao tốc chậm do “vướng” mặt bằng

Ông Hoàng Phúc Dũng - Phó trưởng Phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, hiện có hai dự án đang triển khai trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành. Trong đó, đoạn từ An Phú đến vành đai 2 do Ban Giao thông thành phố làm chủ đầu tư, mở rộng từ 4 lên 8 làn xe trong phạm vi mặt bằng đã có. Dự án dự kiến khởi công trước ngày 5/11/2025.

Riêng đoạn mở rộng từ vành đai 2 đến quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai), do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Theo ông Dũng, việc chậm bàn giao “mặt bằng sạch” đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

“Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố đã ký hợp đồng triển khai với VEC và đang thực hiện theo tiến độ. Thành phố đang yêu cầu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong thời gian sớm nhất” - ông Dũng cho hay.

Chống ngập cho "siêu đô thị" mới

Về công tác chống ngập trong bối cảnh TPHCM mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, thành phố đang rà soát, cập nhật lại toàn bộ quy hoạch hệ thống thoát nước để hoàn thiện Đề án Chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2025 – 2045.

Mưa lớn kết hợp với triều cường đã làm nhiều khu vực tại TPHCM bị ngập sâu.

Thành phố đang triển khai đồng thời nhiều công trình trọng điểm: Dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), Dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, Dự án cải thiện hệ thống thoát nước lưu vực Tây Sài Gòn, cùng với cải tạo rạch Xuyên Tâm, kênh Hy Vọng, rạch Văn Thánh, Xóm Củi, Bà Lớn…

“Sau sáp nhập, quy mô đô thị tăng lên, đòi hỏi hạ tầng thoát nước phải được tính toán theo vùng liên kết, chứ không thể chỉ riêng một địa bàn. Việc liên kết giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ quyết định hiệu quả chống ngập lâu dài” - ông Dũng nhấn mạnh.

Ngập do triều ngày càng phức tạp

Theo đại diện Sở Xây dựng TPHCM, thành phố đã hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều cống kiểm soát triều, như: Bình Lợi – Bình Triệu – Rạch Lăng, Nhiêu Lộc – Thị Nghè, rạch Nhảy – Ruột Ngựa, 5 cống khu vực Thủ Đức, cống Ba Thôn, Đá Hàn. Nhờ đó, trong đợt triều cường đạt đỉnh +1,82m vào ngày 24/10 vừa qua, các khu vực này đã giảm ngập rõ rệt.

Tuy nhiên, triều cường kết hợp mưa lớn vẫn khiến nhiều khu vực trũng, như: Thanh Đa – Bình Quới, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu… ngập nặng. Tại Thanh Đa, nước tràn qua bờ bao, có nơi nền thấp chỉ đạt +0,5 m so với mực triều, khiến nhà dân bị ngập sâu. Thành phố đang khẩn trương triển khai dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa và cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Xuân Soạn nhằm khắc phục triệt để tình trạng này.

Về tình trạng nhiều cần cẩu xây dựng “đứng yên” nhiều năm gây lo ngại đến an toàn của người dân, ông Hoàng Phúc Dũng khẳng định: Theo Quyết định 07/2023 của UBND TPHCM, nếu công trình ngừng thi công trên 12 tháng, chủ đầu tư buộc phải tháo dỡ hoặc hạ thấp cần cẩu, đồng thời phải kiểm định an toàn định kỳ. Trường hợp vi phạm, chủ đầu tư có thể bị phạt đến 80 triệu đồng và buộc khắc phục, kiểm định lại thiết bị.

Bất động sản: Rủi ro từ đặt cọc trái phép

Theo thống kê của Sở Xây dựng TPHCM, trong 9 tháng đầu năm 2025, TPHCM (sau sáp nhập) phát triển mới gần 14 triệu m² sàn nhà ở, đạt 94% kế hoạch cả năm. Phân khúc cao cấp có xu hướng tăng giá, trong khi nhà ở xã hội được đẩy mạnh để tăng nguồn cung.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng với tính pháp lý của các dự án bất động sản trên địa bàn TPHCM.

Trước tình trạng một số chủ đầu tư huy động vốn trái phép bằng hình thức “đặt cọc giữ chỗ”, Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành Công văn yêu cầu doanh nghiệp bất động sản chỉ được giao dịch khi dự án đủ điều kiện pháp lý. Các trường hợp vi phạm sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm.

“Sở cũng mong người dân thận trọng, chỉ mua nhà ở những dự án được công khai đầy đủ pháp lý, tránh rủi ro khi xảy ra tranh chấp” - ông Dũng khuyến cáo.