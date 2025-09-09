Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày 9 tháng 9 Thần Tài mở kho: Làm sớm 3 việc để khai mở vận khí, đời hanh thông như thuyền gặp gió thuận

09-09-2025 - 14:48 PM | Lifestyle

Ngày 9 tháng 9 dương lịch không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt bởi con số 9 tượng trưng cho sự trường cửu, mà còn được coi là thời điểm Thần Tài mở kho ban lộc.

Trong quan niệm Á Đông, số 9 không chỉ đơn thuần là một con số. Đây là con số mang hàm ý trường cửu, gắn với sự bền vững, may mắn và phú quý. Nhiều nền văn hóa coi số 9 là biểu tượng của sự viên mãn và quyền lực, thường xuất hiện trong kiến trúc cung đình, nghi lễ và cả đời sống tâm linh. Người xưa tin rằng sức mạnh của số 9 có thể giúp hóa giải điều không may, đồng thời gia tăng vận khí cát tường cho gia chủ.

Chính bởi vậy, ngày 9 tháng 9 dương lịch được xem là thời điểm hội tụ năng lượng đặc biệt. Theo phong thủy, đây là ngày Thần Tài mở kho ban phát may mắn. Gia chủ nào biết cách chuẩn bị đúng đắn thì không chỉ được tiếp thêm sinh khí mới mà còn dễ dàng khai thông tài lộc, đón cơ hội thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Để tận dụng trọn vẹn nguồn năng lượng cát lành này, gia đình có thể tập trung thực hiện ba việc đơn giản nhưng hiệu quả sau.

1. Dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách trong nhà

Một ngôi nhà gọn gàng chính là nền tảng của vận khí tốt. Phong thủy quan niệm bụi bẩn và sự bừa bộn là rào cản khiến tài lộc khó ghé thăm. Ngày 9 tháng 9, việc dọn dẹp càng mang ý nghĩa quan trọng, giúp gia chủ gột bỏ năng lượng cũ và mở đường cho luồng khí mới hanh thông.

Trong quá trình dọn dẹp, ba khu vực cần ưu tiên là cửa chính, phòng khách và gian bếp. Cửa chính sạch sẽ giúp thu hút tài khí, phòng khách gọn gàng tạo sự thoáng đãng để quý nhân dễ dàng xuất hiện, còn bếp được lau chùi kỹ lưỡng sẽ bảo toàn nguồn lộc ăn uống và tài chính.

Ngày 9 tháng 9 Thần Tài mở kho: Làm sớm 3 việc để khai mở vận khí, đời hanh thông như thuyền gặp gió thuận- Ảnh 1.
Ngày 9 tháng 9 Thần Tài mở kho: Làm sớm 3 việc để khai mở vận khí, đời hanh thông như thuyền gặp gió thuận- Ảnh 2.

2. Trang hoàng bằng hoa tươi và cây xanh

Hoa tươi mang trong mình sức sống và nguồn năng lượng mạnh mẽ. Vào ngày Thần Tài mở kho, cắm một bình hoa rực rỡ tại bàn thờ Thần Tài hoặc phòng khách không chỉ làm đẹp không gian mà còn tượng trưng cho sự khởi đầu mới, thu hút may mắn. Các loại hoa như cúc vàng, đồng tiền, hồng vàng thường được ưa chuộng bởi ý nghĩa thịnh vượng và phát tài.

Cùng với hoa, cây xanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sinh khí. Một chậu kim tiền đặt tại góc phòng khách hay một chậu lưỡi hổ ở cửa ra vào vừa thanh lọc không khí vừa giúp không gian thêm trong lành. Khi cây phát triển tươi tốt, đó còn được coi là dấu hiệu tài lộc ngày càng nảy nở.

3. Xông nhà bằng lá thơm hoặc thảo mộc

Xông nhà là nghi thức dân gian quen thuộc, được xem là cách thanh tẩy không gian và mời gọi vận khí may mắn. Trong ngày 9 tháng 9, gia chủ có thể dùng lá bưởi, sả, dứa hoặc ngải cứu để xông toàn bộ ngôi nhà. Hương thơm tự nhiên từ các loại thảo mộc này không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn xua đi những nguồn năng lượng xấu còn sót lại.

Thời điểm thích hợp nhất để xông nhà là vào buổi sáng sớm. Chỉ cần để khói nhẹ lan tỏa khắp các phòng, ngôi nhà sẽ trở nên thanh sạch, từ đó giúp gia chủ cảm nhận rõ rệt sự nhẹ nhõm và tươi mới trong không gian sống.

Ngày 9 tháng 9 Thần Tài mở kho: Làm sớm 3 việc để khai mở vận khí, đời hanh thông như thuyền gặp gió thuận- Ảnh 3.
Ngày 9 tháng 9 Thần Tài mở kho: Làm sớm 3 việc để khai mở vận khí, đời hanh thông như thuyền gặp gió thuận- Ảnh 4.

Gợi ý thêm: Đặt vật phẩm phong thủy cầu may

Ngoài ba việc chính, một số gia đình còn chọn bày trí thêm vật phẩm phong thủy trong ngày này như tượng thiềm thừ, đồng xu may mắn hay tỳ hưu. Điều quan trọng là phải đặt ở vị trí phù hợp, giữ gìn sạch sẽ và thành tâm khi sử dụng. Khi đó, vật phẩm sẽ phát huy tối đa tác dụng thu hút tài lộc và bảo vệ gia đạo bình an.

6 loài cây đặt trong phòng khách khiến Thần Tài ưng ý: Bảo sao gia chủ liên tiếp gặp may, chuyện dữ hóa lành


Theo Kim Trí Tú

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chọn thuê nhà thay vì mua nhà, người phụ nữ U40 khẳng định: "Nhiều triệu phú khác đều làm giống hệt tôi"

Chọn thuê nhà thay vì mua nhà, người phụ nữ U40 khẳng định: "Nhiều triệu phú khác đều làm giống hệt tôi" Nổi bật

Phát hiện hòn đảo hoang sơ giữa biển miền Trung: Không có nhà dân, cảnh thay đổi theo mùa

Phát hiện hòn đảo hoang sơ giữa biển miền Trung: Không có nhà dân, cảnh thay đổi theo mùa Nổi bật

Mỹ nhân Việt được chồng đại gia hơn 26 tuổi tặng căn hộ 10 tỷ view biển trong ngày sinh nhật

Mỹ nhân Việt được chồng đại gia hơn 26 tuổi tặng căn hộ 10 tỷ view biển trong ngày sinh nhật

14:20 , 09/09/2025
Vệ sĩ lớn tuổi lên tiếng về thông tin là chồng Mỹ Tâm, có con chung

Vệ sĩ lớn tuổi lên tiếng về thông tin là chồng Mỹ Tâm, có con chung

14:20 , 09/09/2025
Vietnam Airlines cấm sử dụng pin sạc Lithium trên máy bay

Vietnam Airlines cấm sử dụng pin sạc Lithium trên máy bay

14:17 , 09/09/2025
Xưng hô "bất thường" của con trai Lại Văn Sâm với bố, dàn sao Việt phản ứng

Xưng hô "bất thường" của con trai Lại Văn Sâm với bố, dàn sao Việt phản ứng

13:55 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên