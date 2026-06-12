“Ngày An Tâm Sổ Sách”: VPBank đồng hành hộ kinh doanh chuẩn hóa thuế

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi

Những thay đổi trong chính sách quản lý thuế và yêu cầu ngày càng cao về minh bạch doanh thu đang tạo ra bước chuyển lớn đối với cộng đồng hộ kinh doanh. Nếu trước đây nhiều hộ kinh doanh vận hành chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và các phương thức quản lý thủ công, thì nay việc ghi nhận doanh thu, theo dõi dòng tiền, thực hiện nghĩa vụ thuế và lưu trữ dữ liệu kinh doanh đang trở thành những yêu cầu mang tính nền tảng.

Thực tế ghi nhận, phần lớn cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh đều mong muốn tuân thủ quy định nhưng vẫn gặp vướng mắc trong việc kê khai, nộp thuế điện tử, quản lý doanh thu từ nhiều nguồn và chuẩn bi hồ sơ tài chính bài bản.

Trong bối cảnh đó, ngày 12/6, VPBank chính thức triển khai chương trình "Ngày An Tâm Sổ Sách" - hoạt động hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh trong giai đoạn đầu chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Đồng thời, ngân hàng sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh nhằm đảm bảo chương trình phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn của người kinh doanh.

Theo đó, dự kiến vào ngày 15 hàng tháng, VPBank sẽ tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông cùng các chương trình tư vấn trực tiếp tại địa phương nhằm giải đáp các vướng mắc liên quan đến thuế, tài chính và hoạt động kinh doanh. Giúp hộ kinh doanh cập nhật những quy định, nắm bắt các mốc kê khai, nộp thuế và đơn giản hóa quy trình quản lý tài chính.

Đại diện VPBank cho biết: "Mục tiêu của chương trình không dừng lại ở việc phổ biến chính sách mà hướng đến việc giúp hộ kinh doanh hình thành thói quen quản trị bài bản hơn, giảm áp lực tuân thủ và chủ động thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh".

Từ bài toán tuân thủ đến lời giải dòng tiền cho hộ kinh doanh

Bên cạnh việc hỗ trợ mở tài khoản hộ kinh doanh và kết nối với hệ thống eTax, VPBank triển khai chương trình hoàn tiền 10% số tiền nộp thuế lần đầu, tối đa 300.000 đồng cho 1000 khách hàng đầu tiên mở tài khoản vào Ngày An Tâm Sổ Sách (15 hàng tháng). Chính sách này khuyến khích hộ và cá nhân kinh doanh làm quen với phương thức kê khai, nộp thuế điện tử, góp phần giảm áp lực chi phí ban đầu, hỗ trợ dòng tiền và tạo trải nghiệm tích cực trong giai đoạn chuyển đổi sang quản trị tài chính bài bản.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, một trong những áp lực phổ biến của hộ kinh doanh là sự thiếu đồng bộ giữa chu kỳ thu tiền và thời điểm phát sinh các khoản chi bắt buộc. Trong đó, nghĩa vụ thuế thường cần được ưu tiên nhất. Xuất phát từ thực tế này, VPBank triển khai các giải pháp tín dụng dành cho chủ hộ kinh doanh được thiết kế phù hợp với nhu cầu vốn ngắn hạn và trung hạn, với hạn mức lên tới 2 tỷ đồng, không yêu cầu tài sản bảo đảm. Đối với nhu cầu bổ sung dòng tiền linh hoạt như tiền đóng thuế, khách hàng có thể sử dụng hạn mức thấu chi trong thời gian tối đa 12 tháng để hỗ trợ hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế. Lãi suất chỉ phát sinh trên phần tiền thực tế sử dụng. Trường hợp khách hàng hoàn trả trước 18 giờ trong ngày sẽ không phát sinh lãi vay. Với kế hoạch kinh doanh dài hạn hơn, sản phẩm vay tín chấp cho phép thời gian vay lên tới 60 tháng cùng phương thức trả góp theo tháng. Giải pháp này giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vận hành và thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo kế hoạch.

Các giải pháp này được thiết kế theo hướng linh hoạt, gắn với chu kỳ kinh doanh thực tế của hộ kinh doanh, thay vì áp dụng mô hình tín dụng truyền thống vốn còn nhiều rào cản.

Nâng cấp từ quản lý dòng tiền sang quản trị hoạt động kinh doanh

Khi bài toán dòng tiền dần được tháo gỡ, yêu cầu tiếp theo của nhiều hộ và cá nhân kinh doanh là làm sao quản lý hoạt động hiệu quả hơn khi quy mô ngày càng mở rộng.

Song song với các giải pháp tài khoản và tín dụng, VPBank giới thiệu Shop Thịnh Vượng Pro - phiên bản nâng cấp trong hệ sinh thái dành cho hộ và cá nhân kinh doanh. Trước đó, nền tảng Shop Thịnh Vượng ra mắt từ năm 2025 đã hỗ trợ nhiều hộ kinh theo dõi doanh thu, quản lý hoạt động bán hàng và tiếp cận các tiện ích thanh toán như QR, Soundbox hay các ưu đãi trong hệ sinh thái đối tác. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường, ngày càng nhiều hộ kinh doanh mở rộng quy mô, phát triển theo mô hình chuỗi, đòi hỏi một nền tảng quản trị có khả năng đáp ứng những yêu cầu phức tạp hơn.

Shop Thịnh Vượng Pro được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng phức tạp của hộ kinh doanh. Nền tảng cho phép theo dõi, kiểm soát hoạt động của từng điểm bán và hỗ trợ vận hành tập trung đối với các mô hình chuỗi hoặc nhượng quyền. Việc tích hợp này giúp hộ kinh doanh có cái nhìn tổng thể và bao quát hơn thay vì quản lý rời rạc như trước.

Việt Nam hiện có hàng triệu hộ kinh doanh đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, là khu vực kinh tế năng động nhưng cũng đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về quản trị và minh bạch tài chính. Những thay đổi về chính sách thuế được xem là động lực để hộ kinh doanh từng bước hoàn thiện phương thức vận hành, xây dựng dữ liệu kinh doanh rõ ràng hơn và tạo nền tảng cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Thông qua "Ngày An Tâm Sổ Sách", VPBank kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai, giúp hộ kinh doanh tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, đồng thời có thêm công cụ để quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả.