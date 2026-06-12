Sinh nhật 8 tuổi S.Home tặng VINFAST VF3!

Ở đó, S.Home không ngừng đổi mới, không ngừng đưa những công nghệ thông minh tinh hoa nhất thế giới về Việt Nam, để tiếp tục là "người kề vai", kiến tạo nên một cuộc sống thực sự hoàn mỹ cho mọi gia đình.

S.Home - Thương hiệu Gạch, Phòng tắm, Nhà bếp toàn quốc chính thức bước sang tuổi thứ 8. Đánh dấu sự lớn mạnh của chuỗi 25 showroom quy mô, S.Home tạo nên "cơn sốt" trên thị trường nội thất với chuỗi tri ân đình đám: Phổ cập thiết bị nhà thông minh với mức giá siêu tưởng, trao cơ hội rước ngay ô tô điện VinFast VF3 cùng hàng vạn đặc quyền hấp dẫn.

Nhìn lại 8 năm trước, S.Home ra đời giữa bối cảnh hàng triệu gia chủ phải chật vật tìm kiếm sản phẩm chính hãng, đồng bộ tại các đại lý nhỏ lẻ. Từ thách thức đó, thương hiệu mang theo sứ mệnh tâm huyết: Trở thành điểm tựa vững vàng, tháo gỡ mọi lo âu cho khách hàng trong hành trình kiến thiết tổ ấm.

Thấu hiểu mỗi ngôi nhà là nơi lưu giữ kỷ niệm và chốn bình yên tìm về sau những ngày dài, S.Home tin rằng một cuộc sống tuyệt mỹ phải khởi nguồn từ không gian tiện ích, thăng hoa cảm xúc. Triết lý "8 năm là bạn - 8 năm là nhà" không chỉ là một lời tuyên ngôn, mà đã được khẳng định qua từng bước tiến vững vàng để đồng hành cùng vạn gia đình Việt.

Đến nay, S.Home tự hào sở hữu chuỗi 25 showroom hiện đại bậc nhất, phủ sóng toàn quốc. S.Home đã trở thành đối tác chiến lược cấp cao của những "ông lớn" toàn cầu như: TOTO, INAX, BOSCH, DEMUHLER, ASKO, GRANDX, EUROSUN, EUROTILE,… Không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, S.Home tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ khép kín: từ tư vấn giải pháp, thiết kế 3D "đo ni đóng giày" cho từng diện tích, đến bảo hành, hậu mãi trọn đời.

Bước sang tuổi thứ 8, S.Home vươn mình mạnh mẽ từ một nhà cung cấp thiết bị truyền thống trở thành người tiên phong mang xu hướng "Smart Home" (Nhà thông minh) vào đời sống. S.Home khát vọng biến những sản phẩm công nghệ khô khan trở thành những "trợ lý đắc lực", nâng niu từng sinh hoạt nhỏ nhất của các thành viên trong gia đình.

Đến với S.Home, khách hàng không chỉ mua một thiết bị, mà đang mua sự thảnh thơi. Đó là sự xuất hiện của các dòng bồn cầu thông minh thế hệ mới (như DEMUHLER NEXA ML368007) đóng vai trò như một "trợ lý sức khỏe" với khả năng tự động hóa 100%, hệ thống diệt khuẩn UV và xả xoáy tĩnh lặng. Hay hệ sinh thái máy rửa bát cao cấp tích hợp AI đang trở thành "chân ái" giúp giải phóng hoàn toàn đôi tay của người phụ nữ, để họ có thêm thời gian trọn vẹn bên mâm cơm gia đình. Không gian bếp, phòng tắm giờ đây đã thực sự trở thành trung tâm của sự thư giãn và bảo vệ sức khỏe.

Sức nóng của xu hướng này được minh chứng khi chuỗi 25 showroom S.Home trong dịp sinh nhật thu hút hàng loạt chuyên gia, KOLs đình đám trong giới công nghệ và không gian sống như Duy Thẩm, Huy NL, Anh Biết Tuốt Design đến trực tiếp trải nghiệm.

Chính sự chuyển mình sắc bén này đã giúp S.Home góp phần phổ cập hóa công nghệ, biến sự xa xỉ thành tiện nghi thiết thực trong mỗi tổ ấm Việt.

Nhằm giúp khách hàng dễ dàng đưa các sản phẩm thông minh vào cuộc sống với chi phí tối ưu nhất, nhân dịp kỷ niệm 8 năm thành lập, S.Home tung ra chuỗi ưu đãi:

Đại tiệc sinh nhật S.Home – Bùng nổ 5 siêu ưu đãi:

Trúng xế hộp VinFast VF3: Nhận ngay 1 vé bốc thăm cho mỗi hóa đơn từ 10 triệu VNĐ.

Tặng 3.000 S.Home Birthday Box: Cho khách hàng check in và mua sắm tại S.Home.

Trợ giá Máy Rửa Bát: Các hãng lớn (Zemmer, Eurosun, Grandx...) giảm chạm đáy tới 48% + Tặng thẳng Voucher tiền mặt 1.000.000 VNĐ.

Mua nhiều quà khủng: Hóa đơn từ 30 - 150+ triệu được tặng quà công nghệ lũy tiến (Bồn cầu thông minh, sen cây, đèn sưởi...).

Flash Sale & Thẻ VIP: Săn deal lộc phát (88K - 1888K - 2888K) và nhận Thẻ Bạn Thân VIP với đặc quyền giảm giá 5 lần cho các lần mua sau.

Đại tiệc sinh nhật 8 tuổi không chỉ là dịp để S.Home nhìn lại chặng đường rực rỡ đã qua, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ: Sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới. Ở đó, S.Home không ngừng đổi mới, không ngừng đưa những công nghệ thông minh tinh hoa nhất thế giới về Việt Nam, để tiếp tục là "người kề vai", kiến tạo nên một cuộc sống thực sự hoàn mỹ cho mọi gia đình.

Hãy đến ngay showroom S.Home gần nhất để hòa mình vào sự kiện mua sắm lớn nhất năm, mang công nghệ thông minh về nhà và rinh phần quà đổi đời!

S.Home - 8 năm là bạn, 8 năm là nhà

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Chi tiết chương trình tham khảo tại: https://shome.vn/

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