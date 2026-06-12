Phương Đông Asahi tiên phong mô hình “Viện trong Viện”: Khi sự an tâm là món quà lớn nhất của tuổi già

Buổi sáng đầu tuần, bà P.Yểng (82 tuổi) - cư dân tại Phương Đông Asahi được đưa sang Bệnh viện Đa khoa Phương Đông thăm khám sức khỏe. Tại phòng khám, bà lắng nghe bác sĩ phân tích từng chỉ số thể trạng trong không gian nhẹ nhàng, ân cần, khác với cảm giác căng thẳng thường thấy mỗi lần đến bệnh viện. "Sức khỏe được theo dõi thường xuyên, nhân viên luôn nhẹ nhàng và tận tâm. Từ khi đến đây dưỡng lão, tôi gần như không có gì để phàn nàn. Các con tôi là người lựa chọn Phương Đông Asahi và đến giờ cả gia đình đều rất yên tâm", bà chia sẻ.

Sự yên tâm ấy cũng chính là điều nhiều gia đình tìm kiếm khi cha mẹ bước vào tuổi xế chiều. Bởi cùng với tuổi tác, điều khiến người cao tuổi trăn trở nhất là nguy cơ mất dần khả năng tự chủ trong cuộc sống. Còn với con cháu, mong muốn lớn nhất là cha mẹ luôn có một "tấm khiên" đủ vững vàng để được chăm sóc, bảo vệ và đồng hành trước những biến động bất ngờ của sức khỏe.

Khi tuổi già cần nhiều hơn một nơi dưỡng lão để ở

Xã hội hiện đại đang chứng kiến một thực tế: con người sống thọ hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều thách thức hơn, kéo theo sự gia tăng của các bệnh lý mạn tính như tim mạch, tiểu đường, huyết áp hay xương khớp. Phần lớn người cao tuổi không cần điều trị nội trú thường xuyên nhưng lại cần được theo dõi sức khỏe liên tục và chăm sóc dài hạn.

Trong khi đó, phần lớn các mô hình dưỡng lão hiện vẫn đứng ở hai thái cực: nghỉ dưỡng với không gian sống tiện nghi nhưng hạn chế về năng lực y tế, hoặc bệnh viện với đầy đủ chuyên môn nhưng không phù hợp để sinh hoạt lâu dài. Khoảng trống giữa chăm sóc và y tế vì thế ngày càng rõ nét. Từ thực tế đó, mô hình "Viện trong Viện" tại Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi ra đời chính là lời giải tiên phong. Nằm trong Tổ hợp Y tế Phương Đông rộng 100.000m², Phương Đông Asahi mang đến môi trường sống nơi người cao tuổi vừa được tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng, vừa được bảo vệ bởi hệ sinh thái y tế toàn diện.

Phương Đông Asahi - Khi chăm sóc y tế hòa quyện vào mạch sống thường nhật

Tại Phương Đông Asahi, y tế không đợi đến khi phát bệnh mới can thiệp. Ngay từ ngày đầu tiên, cư dân được lập hồ sơ sức khỏe liên thông để đội ngũ chuyên môn theo dõi sát sao và điều chỉnh lộ trình chăm sóc toàn diện:

Quản trị y tế dự phòng và Dinh dưỡng lâm sàng: Mỗi ngày trôi qua của cư dân đều được mạch ngầm y tế bao bọc thông qua việc theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn (huyết áp, tim mạch, đường huyết,...). Định kỳ hằng tuần, các bác sĩ từ khoa Khám bệnh, Dinh dưỡng,.. sang thăm khám tận phòng để kiểm tra tình trạng sức khỏe, thiết lập khẩu phần ăn cá nhân hóa. Dù cư dân mắc bệnh lý nền như tiểu đường, gout hay cao huyết áp, thực đơn đều được tinh chỉnh nghiêm ngặt, đảm bảo nguyên tắc: Ăn ngon, chuẩn vị nhưng phải đúng thể trạng.

Trị liệu thể chất và phục hồi chức năng: Cư dân được tận hưởng các liệu pháp thủy nhiệt trị liệu chuẩn Nhật như tắm khoáng nóng Onsen, xông hơi Jjim Jil Bang, bể bơi,... giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tuần hoàn. Song song với đó là các bài tập vật lý trị liệu chuyên biệt.

"Điều chúng tôi quan tâm nhất là giúp các cụ duy trì khả năng vận động và tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày càng lâu càng tốt. Qua quá trình tập luyện, nhiều cụ đi lại ổn định hơn, ít đau hơn, thăng bằng tốt hơn và tự tin hơn trong sinh hoạt", BS CKI Nguyễn Đức Anh - Trưởng khoa Phục hồi chức năng, BVĐK Phương Đông cho biết.

Bà P.Yểng là một trong những trường hợp ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Sau khoảng hai tuần điều trị bằng Y học cổ truyền (YHCT) kết hợp chăm sóc toàn diện, các cơn đau cơ xương khớp giảm rõ rệt, bà ăn ngủ tốt hơn, vận động linh hoạt và tinh thần cũng tích cực hơn. "Việc kết hợp chăm sóc sức khỏe chủ động cùng YHCT góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn hơn", BS CKI Vũ Ngọc Hiếu - Phụ trách điều hành quản lý Khoa YHCT chia sẻ.

Nuôi dưỡng tinh thần, đẩy lùi cô đơn: Nếu bệnh tật là nỗi lo hữu hình của tuổi già thì cô đơn lại là một "căn bệnh" âm thầm không kém phần nguy hiểm. Vì vậy, hệ thống các câu lạc bộ như dưỡng sinh, làm đồ thủ công, văn nghệ, vẽ tranh,... được vận hành như một phác đồ trị liệu tâm lý. Từ những ngày đầu sống khép kín, dưới sự kiên trì đồng hành của đội ngũ điều dưỡng, nhiều cụ đã cởi mở hơn, chủ động bước ra không gian chung để kết nối và tìm lại nguồn năng lượng tích cực bên những người bạn đồng niên.

Hệ sinh thái y tế toàn diện: Điểm tựa vững vàng cho sự an tâm tại Phương Đông Asahi

Lá chắn thép của mô hình "Viện trong Viện" là BVĐK Phương Đông - đơn vị được vinh danh Top 10 Bệnh viện tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026 và Top 3 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2025. Với hệ thống chuyên khoa liên quan trực tiếp đến người cao tuổi như Tim mạch - Đột quỵ, Cấp cứu - Hồi sức tích cực, VLTL-PHCN, Y học cổ truyền, Dinh dưỡng,… cùng trang thiết bị hiện đại, bệnh viện trở thành điểm tựa chuyên môn quan trọng cho hành trình chăm sóc dài hạn. Hồ sơ sức khỏe được liên thông giữa viện dưỡng lão và bệnh viện, hệ thống nút bấm khẩn cấp tại phòng cùng trực ban 24/7 giúp quá trình ứng cứu diễn ra trong "thời gian vàng".

"Khi cư dân xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tăng huyết áp, khó thở, đau ngực, sốt cao hoặc cần hỗ trợ y tế khẩn cấp, đội ngũ chăm sóc có thể phối hợp ngay với BVĐK Phương Đông để xử lý kịp thời. Đây là điều giúp gia đình và cư dân cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều", chị Nguyễn Thị Hồng Diệp, Phó phòng Chăm sóc tại Phương Đông Asahi bày tỏ.

Sau cùng, điều các gia đình tìm kiếm khi lựa chọn nơi dưỡng lão cho cha mẹ là cảm giác an tâm rằng sức khỏe của người thân luôn được theo dõi sát sao, những thay đổi bất thường được phát hiện kịp thời và phía sau luôn có một điểm tựa y tế vững vàng để đồng hành.

Đó cũng chính là giá trị mà mô hình "Viện trong Viện" tại Phương Đông Asahi hướng tới: kiến tạo một môi trường sống nơi người cao tuổi được chăm sóc toàn diện, an tâm tận hưởng tuổi già và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi

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