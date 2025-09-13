Ngày càng khó tìm nhà giá dưới 50 triệu đồng/m2 tại TP.HCM

Theo dữ liệu từ CBRE Việt Nam, giá căn hộ TP.HCM (cũ) đã đạt mốc trung bình 82 triệu đồng/m2 vào quý 2/2025, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi khu vực sáp nhập vào TP.HCM là Bình Dương (cũ), Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), giá sơ cấp bất động sản cũng đang “nhấp nhổm” tăng. Hiện người mua ngày càng khó tìm nhà giá dưới 50 triệu đồng/m2 tại khu vực này.

Sự phát triển của hạ tầng giao thông cùng tốc độ di dân đã thúc đẩy xu hướng giãn dân từ khu lõi trung tâm TP.HCM ra vùng lân cận. Người mua tìm thấy cơ hội tăng giá tốt ở các dự án nằm quannh tuyến hạ tầng trọng điểm đang được đầu tư như metro, vành đai, quốc lộ…

Theo CBRE, nếu giá căn hộ TP.HCM (cũ) tăng gần 30%/năm, thì căn hộ tại Bình Dương (cũ) tăng 14%/năm. Khoảng cách giá này được dự báo sẽ “xích lại” gần nhau khi 2 khu vực đã chung địa giới hành chính. Giai đoạn từ cuối năm 2025 đến 2027, giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM và khu vực lân cận sẽ tiếp tục đi lên. Mức tăng dự báo khoảng 10% tại TP.HCM (cũ); Tại Bình Dương (cũ), Đồng Nai, Tây Ninh lần lượt là 11%, 10%, 19%. Điều này cho thấy, mặt bằng giá mới sẽ được thiết lập tại các khu vực trong thời gian không xa.

Giá căn hộ sơ cấp sẽ tiếp tục tăng từ cuối năm 2025. Nguồn: CBRE

Mặt bằng giá tăng sẽ khiến dự án giá từ 40-50 triệu đồng/m2 ở thời điểm hiện tại trở thành nguồn hàng “hiếm” trong tương lai gần, thậm chí đây có thể là cơ hội cuối cùng trên thị trường trước khi xuất hiện làn sóng tăng giá mới.

Theo ghi nhận, một số dự án căn hộ tại TP.HCM mới rục rịch ra thị trường ghi nhận mức độ quan tâm khá tốt. Tâm lý fomo (sợ lỡ cơ hội) từ phía người mua cùng động thái ra hàng “chốt sổ” cuối năm của doanh nghiệp đã khiến thị trường bất động sản TP.HCM “giữ nhiệt” suốt từ đầu năm đến nay.

Khoảng 700 căn hộ tháp Gió Đông thuộc dự án The Gió Riverside của Tập đoàn bất động sản An Gia (AGG) chuẩn bị tung thị trường khu Đông TP.HCM tạo sự chú ý. Đây là giỏ hàng đẹp cuối cùng với 100% căn hộ hướng sông, có giá từ 48 triệu đồng/m2 – mức giá có thể khó xuất hiện trong thời gian tới.

Được biết, dự án có quy mô hai tòa tháp cao 40 tầng, nằm ở phường Đông Hòa, TP HCM, có vị trí liền kề trục xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3, xung quanh khu căn hộ tập hợp nhiều công trình tiện ích như bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa, làng Đại học Thủ Đức, khu du lịch Suối Tiên, Sơn Tiên, sân Golf Thủ Đức. Trước đó, dự án đã tiêu thụ hết giỏ hàng các căn hộ ở tháp Gió Nam và tháp Gió Đông giai đoạn một. Trong đó, tháp Gió Đông sở hữu chuỗi tiện ích cao cấp với hồ bơi vô cực trên tầng 40, sky bar, pool bar…Đợt này, chủ đầu tư hỗ trợ người mua thanh toán trong 36 tháng không lãi suất cùng ân hạn nợ gốc 60 tháng, hẫp dẫn cho cả mục tiêu an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Cùng khu vực, một số dự án như A&K Tower, TT AVIO, Phú Đông SkyOne, The Emerald Boulevard, dự án Landmark Bình Dương, Bcons Bình An Đông Tây, The Flex, The Aspira, Ava Center… cũng tích cực tung giỏ hàng, tận dụng sức cầu cuối năm. Các dự án ở ngưỡng giá 40-50 triệu đồng/m2 vẫn nhận được quan tâm tích cực từ người mua.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục duy trì sức bật tốt. Trong quý 2/2025, đất nền hạ nhiệt, còn chung cư dẫn đầu mức độ quan tâm, được dẫn dắt bởi nhu cầu mua ở thực và đầu tư cho thuê.

Báo cáo tháng 7/2025 từ đơn vị này chỉ ra, phân khúc chung cư là loại hình dẫn đầu lượng quan tâm đầu năm 2025, đặc biệt tại khu vực TP.HCM (mới). Đồng thời, giá bán giữ đà tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc, trong đó tăng mạnh nhất ở chung cư.

Đây được xem là thời điểm mà người ở thực lẫn nhà đầu tư cân nhắc đưa ra quyết định trước khi thị trường thiết lập mức giá mới. Ảnh minh hoạ.

Dữ liệu DKRA Consulting cũng cho thấy, trong quý 2/2025, nguồn cung căn hộ sơ cấp phía Nam tăng, đạt khoảng 20.583 căn, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Bình Dương (cũ) và TP.HCM (cũ) tiếp tục là địa phương dẫn đầu về phân khúc căn hộ khi chiếm 79,6% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Đáng nói, sức cầu thị trường sơ cấp ghi nhận những chuyển biến khá tích cực trước động thái sáp nhập tỉnh thành, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ quý 2/2024. Giá bán sơ cấp tăng bình quân 3% - 8% so với quý 1/2025, phần lớn ở phân khúc tầm trung – cao cấp.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, bước sang năm 2025, thị trường Bình Dương (cũ) ghi nhận dấu hiệu phục hồi rõ nét nhờ nguồn cung cải thiện, kinh tế vĩ mô và hạ tầng khởi sắc. Sau giai đoạn “nén mạnh”, thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực tại các khu vực lõi giáp ranh trung tâm TP.HCM trở thành tâm điểm.

Chia sẻ trong sự kiện mới đây, bà Dương Thuỳ Dung – Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho hay, rào cản về nguồn cung hạn chế và giá bán cao tại khu vực TP.HCM (cũ) đã thúc đẩy người mua nhà nhìn ra thị trường khu vực lân cận – nơi nguồn cung nhà ở còn dồi dào và mặt bằng phù hợp với số đông. Người mua có nhiều sự lựa chọn phù hợp tài chính.

Theo vị này, các dự án cách lõi trung tâm quận 1 (cũ, TP.HCM) 10km có giá bán từ 200-300 triệu đồng/m2, thậm chí 1 tỷ đồng/m2; cách bán kính từ 20 km trở đi giá bán rẻ hơn một nửa, đó là lý do các dự án căn hộ tại Bình Dương (cũ), Tây Ninh, Đồng Nai đón làn sóng đầu tư từ các chủ đầu tư lẫn nhà đầu tư cá nhân.

Có thể thất, những năm gần đây, tại TP.HCM (cũ) rất hiếm các đơn vị ra mắt dòng căn hộ giá vừa túi tiền giá trên dưới 40 triệu đồng/m2. Trong khi đó, Bình Dương (cũ) nhờ giá đất còn thấp hơn và pháp lý thông thoáng nên nguồn cung căn hộ tầm trung dồi dào. Tuy vậy, sau sáp nhập, nguồn cung giá hợp lý sẽ dần khan hiếm. Khoảng cách giá giữa các khu vực đang dần thu hẹp.