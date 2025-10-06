Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt

06-10-2025 - 22:19 PM | Sống

Giữa dòng người ken đặc và ánh đèn rực rỡ, dân tình chưa kịp "thở" vì trời oi bức thì ngay lập tức phải chạy vội trú mưa - một đêm Trung thu đầy đủ mọi "gia vị" đối với người dân TP.HCM.

Tối nay (6/10), đúng ngày Rằm tháng Tám - Tết Trung thu, không khí tại TP.HCM trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhiều con phố đông đúc người qua lại, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi. Trong đó, phố lồng đèn Lương Nhữ Học vẫn là địa điểm "hút khách" bậc nhất khi dòng người đổ về check-in, vui chơi và hòa mình vào không khí rực rỡ sắc màu.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 1.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 2.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 3.

Ngay từ chiều tối, dòng người đã ken đặc trên con phố này, ai nấy đều phải di chuyển từng chút một bởi dân tình đổ về đây đông nghịt. Hàng quán hai bên đường treo kín lồng đèn rực rỡ, từ đèn cá chép, đèn ngôi sao, đèn kéo quân... ánh lên dưới những bóng điện vàng, khiến cả khu phố sáng rực như một bức tranh đầy màu sắc. Tiếng người mời mua hàng, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc Trung thu vang ra từ các loa nhỏ khiến không khí càng thêm tưng bừng.

Thời tiết ở TP.HCM tối nay khá oi bức. Giữa dòng người đông nghịt, ai cũng lấm tấm mồ hôi, người thì phe phẩy quạt mini, người cầm theo chai nước mát để "chống nóng". Một vị khách đùa rằng: "Hôm nay khó mà chụp được tấm ảnh sống ảo nào", bởi con phố hôm nay quá đông người.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 4.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 5.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 6.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 7.

Đáng chú ý, nhiều vị khách Tây cũng hòa mình vào dòng người. Họ thích thú giơ điện thoại và máy ảnh lên chụp hình, quay video, liên tục tấm tắc trước không khí Trung thu rộn ràng đặc trưng của Việt Nam.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 8.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 9.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 10.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 11.

Thế nhưng, khoảng gần 19h30, khi dòng người vẫn đang nườm nượp, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Ai nấy chưa kịp chuẩn bị, liền vội vàng chạy khắp nơi tìm chỗ trú. Nhiều người nép vào mái hiên các cửa hàng bán lồng đèn, số khác khoác tạm áo mưa mỏng hoặc dùng túi nylon trùm đầu, chờ mưa ngớt để tiếp tục hành trình dạo phố. Dù vậy, tiếng cười nói vẫn không dứt.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 12.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 13.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 14.

Ngay lúc này: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín, trời bất ngờ đổ mưa vẫn vô cùng náo nhiệt- Ảnh 15.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nằm trong khu người Hoa, vốn đã nổi tiếng hơn 50 năm nay. Mỗi dịp Trung thu đến, nơi đây lại trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ và du khách. Theo người dân địa phương, năm nay lượng khách có phần ít hơn so với các năm trước, nhưng không khí vẫn vô cùng nhộn nhịp. Các hộ dân bày bán nhiều loại lồng đèn truyền thống lẫn hiện đại, từ giấy kiếng đến nhựa LED, tạo nên một "mùa lễ hội ánh sáng" đặc trưng giữa lòng thành phố.

Dù trời nóng hay mưa bất chợt, Trung thu ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học vẫn giữ nguyên sức hút - nơi người ta đến không chỉ để mua đèn, mà còn để tận hưởng cảm giác được trở lại tuổi thơ, giữa sắc màu lung linh và tiếng cười rộn rã của đêm trăng rằm.

Theo Châu Anh - Ảnh: Hy Chu

Đời sống pháp luật

