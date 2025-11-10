Ngày mai (11/11), liệu có bất ngờ lớn nào cho cổ đông FLC tại ĐHĐCĐ bất thường?

Ngày 11/11, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai tại Tầng 36-37, tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin mới nhất, FLC đã tự đề cử ứng viên bầu bổ sung, bao gồm 3 người vào Hội đồng quản trị là ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo, và 1 người vào Ban kiểm soát là bà Trần Thị Đoan.

Về lý lịch ứng viên, FLC cho biết, ông Trịnh Văn Nam hiện là trợ lý thành viên HĐQT Tập đoàn FLC. Ông đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các công ty khác như: Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bình Định; Chủ tịch HĐQT CTCP Nông dược HAI; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân golf FLC Biscom; và Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển BĐS FLCHomes. Ông Nam hiện không nắm giữ cổ phiếu FLC.

Trong khi đó, bà Phùng Thị Thu Thảo đã gia nhập FLC từ năm 2016, hiện là Phó Ban Hành chính - Nhân sự. Ngoài ra, bà Thảo còn là thành viên HĐQT CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB) và CTCP Chứng khoán Artex. Bà Thảo cũng không nắm giữ cổ phiếu FLC.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Trần Thị Đoan đều chưa đảm nhiệm chức vụ nào tại FLC. Bà Đoan hiện là Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).

Theo chương trình dự kiến, FLC sẽ trình báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch năm 2026. Cùng với đó, FLC sẽ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính chưa kiểm toán đến hết năm 2025; thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn đọng trong hoạt động đầu tư, tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại hội lần này được xem như bước ngoặt để FLC kiện toàn nhân sự và củng cố cơ chế quản trị. Song song với việc kiện toàn HĐQT và BKS, tập đoàn đang đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc toàn diện, bắt đầu từ việc tiếp quản Bamboo Airways – hãng hàng không từng là "niềm tự hào" trong hệ sinh thái FLC.

Tại Đại hội cổ đông bất thường của Bamboo Airways hồi tháng 9/2025, Chủ tịch HĐQT ông Lê Thái Sâm thừa nhận quá trình tái cấu trúc trước đó "không đạt kỳ vọng" và đề xuất FLC tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành. Bamboo Airways – "đứa con" ra đời từ khát vọng bay của doanh nhân Trịnh Văn Quyết – nay trở lại dưới sự điều hành trực tiếp của FLC, trở thành điểm tựa chiến lược trong hành trình tái sinh của tập đoàn.

Hiện nay, trong khối tài sản của Tập đoàn FLC, dự án Hausman Premium Residences được ví như viên ngọc đáng giá.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực hàng không, FLC đang khởi động trở lại mảng bất động sản – lĩnh vực cốt lõi tạo nên tên tuổi của tập đoàn trên thị trường.

Dự án Hausman Premium Residences – tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đang thi công vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch ban đầu, dự kiến cất nóc giữa tháng 11/2025 và bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Ngoài ra, hồi tháng 4/2025, tỉnh Gia Lai (trước đây là Bình Định cũ) cũng đã đồng ý cho FLC nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát cũ. Thời gian khảo sát được ấn định trong 2 tháng, và doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương để đảm bảo quy hoạch, quốc phòng, môi trường và an sinh xã hội.

Với hàng loạt động thái trong năm 2025, từ kiện toàn nhân sự, khép lại nghĩa vụ pháp lý, tiếp quản Bamboo Airways, đến khởi động lại các dự án bất động sản, FLC đang phát đi những tín hiệu về nỗ lực phục hồi và tái cấu trúc. Đại hội cổ đông bất thường ngày 11/11 được giới quan sát xem như "cột mốc tái sinh" của tập đoàn, mở ra giai đoạn mới sau những biến động lớn nhất trong lịch sử.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn được đặt ra là: Liệu FLC có thể tái thiết hình ảnh và vận hành một cách minh bạch, chuyên nghiệp hơn, bất chấp việc người sáng lập có trở lại hay không? Đại hội sắp tới hứa hẹn nhiều bất ngờ và quyết định quan trọng, có thể định hình tương lai của FLC trong những năm tới.



