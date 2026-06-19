Nghề phiên dịch cabin trước áp lực thời đại: Liệu có "gục ngã" trước làn sóng AI?

Nghề dành cho những “quái kiệt” với thần kinh thép

Dịch cabin là hình thức phiên dịch đồng thời ( simultaneous interpreting ) thường xuất hiện tại các hội nghị quốc tế, diễn đàn kinh tế, sự kiện ngoại giao hoặc các cuộc họp cấp cao của doanh nghiệp. Người phiên dịch sẽ ngồi trong một cabin cách âm, đeo tai nghe và có nhiệm vụ chuyển ngữ gần như ngay lập tức những gì diễn giả đang chia sẻ thông qua micro.

Khác với biên dịch văn bản hay phiên dịch thông thường, công việc này đòi hỏi người dịch phải có khả năng xử lý thông tin cực nhanh với độ trễ chỉ vài giây so với người nói. Trong khi diễn giả đang chia sẻ, phiên dịch viên cabin phải vừa lắng nghe, phân tích nội dung, ghi nhớ thông tin, vừa phải diễn đạt lại bằng ngôn ngữ khác một cách chính xác và mạch lạc.

Chính vì yêu cầu khắt khe về tốc độ, độ chính xác và khả năng ứng biến cao, phiên dịch cabin được xem là một trong những công việc áp lực nhất trong ngành ngôn ngữ. Chỉ một sai sót nhỏ về số liệu hay thuật ngữ chuyên môn cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình trao đổi thông tin giữa các bên.

Đi kèm với mức độ áp lực cao là thu nhập tương xứng. Theo chia sẻ từ các phiên dịch viên trong nghề, mức thù lao cho một ngày dịch cabin có thể dao động từ 10-30 triệu đồng/ngày, thậm chí chạm mốc 40-50 triệu đồng đối với các sự kiện quốc tế lớn hoặc liên quan đến chuyên ngành đặc thù.

AI đang thay đổi ngành dịch thuật ra sao?

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã tạo ra những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực dịch thuật. Các công cụ như dịch giọng nói thời gian thực, tai nghe phiên dịch thông minh hay những nền tảng AI tạo sinh ( Generative AI ) đang giúp việc chuyển đổi ngôn ngữ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Gần đây, Google đã cho ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên Gemini 3.5 Live Translate , cho phép dịch hội thoại trực tiếp của hơn 70 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Điểm đặc biệt của công cụ này là khả năng hiển thị bản dịch gần như ngay lập tức khi giao tiếp.

Người dùng thậm chí có thể sử dụng tai nghe để nghe bản dịch song song với lời nói gốc. Công nghệ này còn được thiết kế để giữ lại ngữ điệu, tốc độ và sắc thái giọng nói, giúp cuộc hội thoại trở nên tự nhiên hơn. Đại diện của Google cho biết Gemini 3.5 Live Translate sẽ sớm được tích hợp vào nền tảng họp trực tuyến Google Meet trong năm nay.

Không dừng lại ở việc dịch từng câu đơn lẻ, một số công cụ AI thế hệ mới còn được huấn luyện khả năng dịch theo ngữ cảnh bằng tài liệu chuyên ngành trước khi sự kiện diễn ra. Nhờ đó, hệ thống có thể nhận diện tốt hơn các thuật ngữ trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ, y tế hay luật, đồng thời cải thiện độ chính xác của bản dịch.

Sự bùng nổ mạnh mẽ của các công cụ AI dịch thuật đã khiến không ít sinh viên theo học ngành ngôn ngữ và biên - phiên dịch bắt đầu đặt câu hỏi về triển vọng nghề nghiệp trong tương lai. Nguyễn Minh Tâm , sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Anh ngậm ngùi chia sẻ: " Mình từng khá hoang mang khi thấy nhiều công cụ AI có thể dịch gần như ngay lập tức. Có lúc mình nghĩ liệu vài năm nữa nghề phiên dịch còn tồn tại như hiện nay hay không..." .

Tại nhiều hội nghị và sự kiện quốc tế, AI cũng đang được ứng dụng như một giải pháp thông minh giúp tiết kiệm chi phí. Thay vì đầu tư hệ thống cabin phiên dịch truyền thống cùng đội ngũ nhân sự chuyên môn, một số đơn vị lựa chọn sử dụng phần mềm dịch tự động hoặc phụ đề đa ngôn ngữ được hiển thị trực tiếp trên màn hình và thiết bị cá nhân của người tham dự. Từ đó giúp cho quá trình truyền tải nội dung diễn ra nhanh chóng và linh hoạt hơn.

Bên trong cabin phiên dịch, nơi AI vẫn chưa thể chạm tới

Dù công nghệ AI dịch thuật đang phát triển nhanh chóng, vai trò của phiên dịch viên cabin trong các hội nghị quốc tế vẫn chưa thể bị thay thế hoàn toàn bởi máy móc.

Theo anh Nguyễn Hoàng Nam , một phiên dịch viên cabin với nhiều năm kinh nghiệm tại các hội nghị quốc tế, cho biết công việc phiên dịch cabin không đơn thuần là chuyển đổi câu chữ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Theo anh Hoàng Nam, trong các hội nghị quốc tế, nhiều diễn giả có thể nói quá nhanh, sử dụng thành ngữ, thuật ngữ chuyên ngành hoặc bất ngờ thay đổi nội dung ngoài kịch bản. Khi đó, người phiên dịch phải vừa lắng nghe, vừa phân tích ngữ cảnh và đưa ra cách diễn đạt phù hợp chỉ trong vài giây.

Minh Anh (24 tuổi), một phiên dịch viên cabin tự do tại Hà Nội, nhớ lại tình huống “toát mồ hôi” tại một diễn đàn kinh tế quốc tế. Khi diễn giả người Việt sử dụng thành ngữ "nước đến chân mới nhảy" để nói về sự chậm trễ trong quá trình chuyển đổi số, hệ thống dịch tự động đã chuyển sang nghĩa đen khiến nhiều đại biểu nước ngoài khó hiểu. "Trong cabin, mình phải ngay lập tức tìm một cách diễn đạt tương đương trong tiếng Anh để người nghe nắm được ý nghĩa thực sự của câu nói thay vì dịch từng từ một" , Minh Anh kể.

Theo Minh Anh, đây là điểm khác biệt lớn giữa phiên dịch viên cabin và công cụ dịch tự động. Bên cạnh năng lực ngôn ngữ, người dịch còn phải hiểu văn hóa, tâm lý người nghe và mục đích giao tiếp của người nói để truyền tải thông điệp một cách phù hợp.

Ngoài yếu tố ngữ cảnh, các phiên dịch viên cabin cũng thường xuyên đối mặt với những tình huống khó lường như diễn giả nói giọng địa phương, phát âm không rõ, thay đổi tốc độ nói hoặc gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình thuyết trình. Những tình huống này đòi hỏi khả năng phản xạ và ứng biến liên tục.

Một yếu tố khác được nhiều chuyên gia nhắc tới là yêu cầu bảo mật thông tin. Tại các hội nghị ngoại giao, các cuộc họp chiến lược của doanh nghiệp hoặc những phiên làm việc cấp cao, độ an toàn của dữ liệu luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, việc sử dụng phiên dịch viên chuyên nghiệp vẫn được nhiều đơn vị ưu tiên lựa chọn.

Sinh viên ngành biên - phiên dịch và hành trình làm chủ AI

Trước sự phát triển nhanh chóng của AI, nhiều sinh viên ngành biên - phiên dịch không xem công nghệ là đối thủ mà là một công cụ hỗ trợ trong quá trình học tập.

Lê Thảo Vy , sinh viên chuyên ngành biên - phiên dịch, cho biết bản thân thường xuyên sử dụng AI để tra cứu thuật ngữ, luyện nghe và tìm hiểu các chủ đề liên quan chuyên ngành trước mỗi buổi học. "AI giúp mình tiết kiệm rất nhiều thời gian khi chuẩn bị tài liệu hoặc tìm hiểu kiến thức mới. Nhờ đó mình có thêm thời gian để luyện kỹ năng nghe, nói và xử lý tình huống thực tế" , Vy chia sẻ.

Theo Vy, nhiều sinh viên hiện nay không còn chỉ tập trung vào việc nâng cao điểm số các chứng chỉ ngoại ngữ mà đã chủ động bổ sung kiến thức ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, y tế hay luật để chuẩn bị cho công việc trong tương lai.

Ở góc độ đào tạo, TS. Nguyễn Hồng Chí , Giám đốc chương trình ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học FPT cho rằng: "Trong bối cảnh ChatGPT và các phần mềm dịch thuật có thể xử lý văn bản chỉ trong vài giây, giá trị của ngành ngôn ngữ không mất đi, mà đang dịch chuyển sang những năng lực mang tính chiều sâu hơn" .

Theo ông, lợi thế của người làm ngôn ngữ trong tương lai không nằm ở việc cạnh tranh tốc độ với AI, mà ở khả năng làm việc cùng công nghệ. Người lao động cần biết cách sử dụng trí tuệ nhân tạo như một trợ lý, nhận diện và điều chỉnh những sai sót mà công nghệ vẫn có thể mắc phải. Đồng thời các phiên dịch viên cần tập trung phát triển những năng lực mà máy móc khó thay thế như tư duy phản biện, khả năng ứng biến và xử lý tình huống để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường lao động.

Tóm lại, dù trong tương lai, AI có thể giúp con người dịch thuật nhanh và chính xác hơn, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, những chiếc cabin phiên dịch vẫn chưa hoàn toàn vắng bóng. Bởi đằng sau mỗi bản dịch không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là khả năng thấu hiểu con người - điều mà máy móc vẫn chưa thể học cách bắt kịp.