Nghiên cứu mới gây sốc: Hơn nửa triệu ca tử vong trong vòng 20 năm qua vì một vấn nạn quen thuộc

Một nghiên cứu được công bố hôm 27/8 trên tạp chí Nature Climate Change cho thấy nạn phá rừng đã giết chết hơn nửa triệu người ở vùng nhiệt đới trong hai thập kỷ qua, chủ yếu do các bệnh liên quan đến nắng nóng cực đoan.

Theo nhóm tác giả, việc khai hoang rừng mưa ở Amazon, Congo và Đông Nam Á đã làm nhiệt độ khu vực tăng cao, lượng mưa suy giảm và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Kết quả, khoảng 345 triệu người sống trong vùng bị ảnh hưởng đã phải chịu tình trạng nóng lên cục bộ giai đoạn từ 2001–2020, trong đó 2,6 triệu người tiếp xúc với mức nhiệt cao hơn tới 3°C so với giai đoạn trước năm 2001.

Nghiên cứu cũng ước tính trung bình mỗi năm có khoảng 28.330 ca tử vong do hiện tượng nóng lên từ phá rừng, hơn một nửa trong số đó ở Đông Nam Á, một phần ba tại châu Phi nhiệt đới và phần còn lại ở Trung - Nam Mỹ.

Nạn phá rừng là nguyên nhân chủ yếu khoảng 500.000 người tử vong mỗi năm (Nguồn: luoman/Getty Images)

Trước đây, nhiều nghiên cứu cũng đã từng chỉ ra rằng việc chặt phá rừng dẫn đến hiện tượng nóng lên kéo dài. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu định lượng số ca tử vong liên quan trực tiếp đến hệ quả này.

“Phá rừng có thể cướp đi sinh mạng con người”, giáo sư Dominick Spracklen thuộc đại học Leeds nhấn mạnh về bài học rút ra từ nghiên cứu. Ông cho rằng phát hiện này sẽ khiến nhiều người bất ngờ, bởi tác động cục bộ của nạn phá rừng thường bị bỏ qua trong các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu toàn cầu hay mở rộng nông nghiệp. Spracklen cho rằng bảo vệ tài nguyên rừng không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn giúp ổn định khí hậu, lượng mưa và năng suất nông nghiệp.

“Rừng không hề nhàn rỗi - chúng đang làm việc rất chăm chỉ để mang lại những điều thực sự quan trọng cho chúng ta,” ông nói.

Nguồn: The Guardian