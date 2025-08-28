Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghiên cứu mới gây sốc: Hơn nửa triệu ca tử vong trong vòng 20 năm qua vì một vấn nạn quen thuộc

28-08-2025 - 21:35 PM | Tài chính quốc tế

Nghiên cứu mới gây sốc: Hơn nửa triệu ca tử vong trong vòng 20 năm qua vì một vấn nạn quen thuộc

Các nhà khoa học ước tính việc khai hoang rừng làm nhiệt độ khu vực tăng cao, kéo theo trung bình 28.330 ca tử vong liên quan đến nắng nóng cực đoan mỗi năm.

Một nghiên cứu được công bố hôm 27/8 trên tạp chí Nature Climate Change cho thấy nạn phá rừng đã giết chết hơn nửa triệu người ở vùng nhiệt đới trong hai thập kỷ qua, chủ yếu do các bệnh liên quan đến nắng nóng cực đoan.

Theo nhóm tác giả, việc khai hoang rừng mưa ở Amazon, Congo và Đông Nam Á đã làm nhiệt độ khu vực tăng cao, lượng mưa suy giảm và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Kết quả, khoảng 345 triệu người sống trong vùng bị ảnh hưởng đã phải chịu tình trạng nóng lên cục bộ giai đoạn từ 2001–2020, trong đó 2,6 triệu người tiếp xúc với mức nhiệt cao hơn tới 3°C so với giai đoạn trước năm 2001.

Nghiên cứu cũng ước tính trung bình mỗi năm có khoảng 28.330 ca tử vong do hiện tượng nóng lên từ phá rừng, hơn một nửa trong số đó ở Đông Nam Á, một phần ba tại châu Phi nhiệt đới và phần còn lại ở Trung - Nam Mỹ.

Nghiên cứu mới gây sốc: Hơn nửa triệu ca tử vong trong vòng 20 năm qua vì một vấn nạn quen thuộc- Ảnh 1.

Nạn phá rừng là nguyên nhân chủ yếu khoảng 500.000 người tử vong mỗi năm (Nguồn: luoman/Getty Images)

Trước đây, nhiều nghiên cứu cũng đã từng chỉ ra rằng việc chặt phá rừng dẫn đến hiện tượng nóng lên kéo dài. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu định lượng số ca tử vong liên quan trực tiếp đến hệ quả này.

“Phá rừng có thể cướp đi sinh mạng con người”, giáo sư Dominick Spracklen thuộc đại học Leeds nhấn mạnh về bài học rút ra từ nghiên cứu. Ông cho rằng phát hiện này sẽ khiến nhiều người bất ngờ, bởi tác động cục bộ của nạn phá rừng thường bị bỏ qua trong các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu toàn cầu hay mở rộng nông nghiệp. Spracklen cho rằng bảo vệ tài nguyên rừng không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn giúp ổn định khí hậu, lượng mưa và năng suất nông nghiệp.

“Rừng không hề nhàn rỗi - chúng đang làm việc rất chăm chỉ để mang lại những điều thực sự quan trọng cho chúng ta,” ông nói.

Nguồn: The Guardian

Theo Uyên Bùi

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mất trắng hơn 4 tỷ USD sau khi rời Nga, tập đoàn năng lượng lớn nhất Mỹ rục rịch chuẩn bị quay lại với dự án khí đốt có công suất hơn 22 triệu mét khối/ngày

Mất trắng hơn 4 tỷ USD sau khi rời Nga, tập đoàn năng lượng lớn nhất Mỹ rục rịch chuẩn bị quay lại với dự án khí đốt có công suất hơn 22 triệu mét khối/ngày Nổi bật

Công ty vốn hoá lớn nhất thế giới công bố BCTC: Doanh thu, lợi nhuận vượt kỳ vọng, cổ phiếu quay đầu giảm, do dâu?

Công ty vốn hoá lớn nhất thế giới công bố BCTC: Doanh thu, lợi nhuận vượt kỳ vọng, cổ phiếu quay đầu giảm, do dâu? Nổi bật

Elon Musk công bố dự án mới mang tên Macrohard, đối đầu trực diện Microsoft

Elon Musk công bố dự án mới mang tên Macrohard, đối đầu trực diện Microsoft

21:00 , 28/08/2025
Đột nhập văn phòng chủ tịch, 2 nhân viên Microsoft bị sa thải ngay lập tức

Đột nhập văn phòng chủ tịch, 2 nhân viên Microsoft bị sa thải ngay lập tức

20:30 , 28/08/2025
Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

20:00 , 28/08/2025
Căng thẳng leo thang khi Azerbaijan tuyên bố đòi tài sản bị đóng băng của Nga

Căng thẳng leo thang khi Azerbaijan tuyên bố đòi tài sản bị đóng băng của Nga

19:33 , 28/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên