Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngô Kiến Huy, Thành Trung rời show Chiến sĩ quả cảm

15-09-2025 - 15:40 PM | Lifestyle

Với cường độ tập luyện cao, nhiều chiến sĩ nhập vai là Ngô Kiến Huy, MC Thành Trung gặp chấn thương và nói lời chia tay với chương trình “Chiến sĩ quả cảm”.

Sau tập 8 Chiến sĩ quả cảm, khán giả nói lời chia tay với hai nghệ sĩ là Ngô Kiến Huy và Thành Trung.

Vì cường độ quá nặng, Ngô Kiến Huy và Thành Trung buộc xin rút khỏi đội hình. Trong khi Ngô Kiến Huy rời do chấn thương chân kéo dài chưa hồi phục, Thành Trung chịu cơn sốt vì đau ốm triền miên, mồ hôi túa ra đến mức anh phải báo cáo xin phép chỉ huy cho tạm dừng hành trình tại đây.

Ngô Kiến Huy, Thành Trung rời show Chiến sĩ quả cảm- Ảnh 1.

Ngô Kiến Huy (bìa trái) và Thành Trung (bìa phải) rời show Chiến sĩ quả cảm.

Thành Trung buộc phải tạm dừng chặng hành trình vì tình trạng sức khoẻ không còn đáp ứng. Cơn sốt cao kéo dài khiến thể lực suy kiệt cùng chấn thương dây chằng ngày một nghiêm trọng và tình trạng tràn dịch khớp gối đã trở thành rào cản lớn. Đội hình các chiến sĩ nhập vai còn lại 10 người.

Trong giờ phút chia tay, Ngô Kiến Huy hẹn gặp lại đồng đội sớm quay lại tiếp tục chặng hành trình. Người hâm mộ tỏ ra lo lắng vì cường độ làm việc liên tục của nam nghệ sĩ. Sắp tới, Ngô Kiến Huy đều ghi danh trong hai game show là Anh trai say hi mùa 2 và 2 Ngày 1 Đêm.

Ngô Kiến Huy, Thành Trung rời show Chiến sĩ quả cảm- Ảnh 2.

Trước đó, Liên Bỉnh Phát bị thương phải ngồi xe lăn và chấp nhận rời show. “Tôi xin lỗi các đồng chí vì không thể đi cùng mọi người trong chặng hành trình này. Tôi bị chấn thương ở chân. Rất tiếc khi không thể tiếp tục đồng hành, mong anh em giữ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng chúng ta sớm gặp lại”, nam nghệ sĩ nhắn nhủ tới đồng đội.

Hai gương mặt mới là Binz và Hưng Nguyễn được bổ sung vào dàn cast để lấp chỗ của Liên Bỉnh Phát.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình nhập vai trải nghiệm thực tế vai trò của chiến sĩ Công an Nhân dân. Các nghệ sĩ tham dự có cơ hội sống, làm việc, đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, dưới sự dẫn dắt của các đơn vị tinh nhuệ. Chương trình không có kịch bản, không được báo trước để mọi cảm xúc diễn ra chân thực, sống động.

Nam ca sĩ Vbiz xuất thân từ diễn viên múa: U50 vẫn không màng chuyện vợ con

Theo Hà Trang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật Nổi bật

Nam NSƯT 50 tuổi nói thẳng về diễn xuất của đàn em

Nam NSƯT 50 tuổi nói thẳng về diễn xuất của đàn em Nổi bật

Bất ngờ với hình ảnh Kỳ Hân lam lũ bán tàu hũ vỉa hè, còn đâu chân dài sang chảnh bên Mạc Quân ngày nào

Bất ngờ với hình ảnh Kỳ Hân lam lũ bán tàu hũ vỉa hè, còn đâu chân dài sang chảnh bên Mạc Quân ngày nào

15:20 , 15/09/2025
Món ăn gắn với ký ức tuổi thơ nghèo khó nhưng giờ là "đặc sản đính kèm" nổi tiếng ở miền Tây

Món ăn gắn với ký ức tuổi thơ nghèo khó nhưng giờ là "đặc sản đính kèm" nổi tiếng ở miền Tây

15:20 , 15/09/2025
Phan Hiển khoe bảng thành tích 'sĩ hết đời', Thu Hương tiết lộ lý do chọn trang phục thời chiến ra đấu trường quốc tế

Phan Hiển khoe bảng thành tích 'sĩ hết đời', Thu Hương tiết lộ lý do chọn trang phục thời chiến ra đấu trường quốc tế

14:50 , 15/09/2025
Doãn Hải My về quê Văn Hậu, cũng nấu nướng, rửa bát như bao nàng dâu khác sao lại hút tới 1,2 triệu views?

Doãn Hải My về quê Văn Hậu, cũng nấu nướng, rửa bát như bao nàng dâu khác sao lại hút tới 1,2 triệu views?

14:42 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên