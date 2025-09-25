Ngoại hình nam nghệ sĩ duy nhất được gọi là “tổng tài Việt Nam” gia tài nghìn tỷ, 42 tuổi chưa vợ

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ở tuổi 42, nam nghệ sĩ không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử mà còn bởi lối nói chuyện thân thiện, thông minh, khiêm tốn và đam mê cún cưng.

Sau khoảng thời gian làm việc tại Singapore, Minh Beta trở về Việt Nam, khởi nghiệp với chuỗi 6 cửa hàng Doco Donuts & Coffee vào năm 2009 và thu lời không nhỏ từ công ty này.

Sau đó, anh sáng lập cụm rạp chiếu phim BHD và khu vui chơi ẩm thực Beta Cineple. Anh cũng là người sáng lập kiêm chủ tịch Chủ tịch Beta Group. Năm 2020, với khoản đầu tư góp vốn 8 triệu USD từ Quỹ đầu tư Daiwa PI Partners (Nhật Bản), Beta Media (công ty thành viên của Beta Group) cán mức định giá doanh nghiệp là 1.000 tỷ đồng.

Dù sở hữu gia tài nghìn tỷ nhưng trong 1 cuộc phỏng vấn, Minh Beta cho biết anh không thích thú với đồ hiệu. Và dù là doanh nhân giàu có nhưng đến mãi đến năm 39 tuổi, anh mới mua chiếc ô tô đầu tiên. Trước đó, anh vẫn đi xe công nghệ.

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, Minh Beta còn được biết đến với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất phim, thậm chí tham gia đóng phim – một nghệ sĩ đa tài dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Anh là người sáng tác ca khúc nổi tiếng "Việt Nam ơi" và thu được số tiền bản quyền đáng kể từ bài hát này. Giai điệu quen thuộc "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào mãi hát lên Việt Nam ơi" từng vang lên khắp các nẻo đường, phủ sóng truyền hình mỗi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam xuất trận.

Năm 2018, ca khúc Việt Nam ơi của Minh Beta đã trở thành bài hát quốc dân khi tuyển U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích lọt vào chung kết giải U23 châu Á. Trong dịp đại lễ A80 vừa qua, nam nghệ sĩ đã có màn trình diễn đầy cảm xúc mở màn cho concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” với hơn 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình.

Trong chương trình Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỷ mùa 6, nam nghệ sĩ kiêm doanh nhân Minh Beta đã khiến hội chị em vô cùng ngưỡng mộ khi được chị em gọi là “bách khoa toàn thư sống”, “tổng tài Việt Nam”.

Anh không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử mà còn bởi lối nói chuyện thân thiện, thông minh, khiêm tốn và đam mê cún cưng.

Về chuyện tình cảm riêng tư, nam nghệ sĩ kiêm doanh nhân giàu có vẫn độc thân. Anh từng trải qua 3 mối tình. Mối tình khó quên nhất của anh cách đây 7,8 năm. Dù anh là người chủ động kết thúc cuộc tình đó nhưng lại không thể quên.

Mạng xã hội từng xôn xao trước nghi vấn CEO Beta Group hẹn hò với "soái ca" khởi nghiệp Phillip An - Co-Founder của Homebase. Nguyên do của sự việc là vì ông chủ của Beta Group đăng tải hình ảnh thân thiết bên Phillip An cùng dòng trạng thái ẩn ý: "Ai cũng giục là phải có bồ đi... thôi thì Tết đến rồi".

Hiện tại, ở tuổi 42, nam nghệ sĩ kiêm doanh nhân nghìn tỷ Minh Beta vẫn chưa lấy vợ mà tập trung phát triển sự nghiệp.

