Ngoại hình nam nghệ sĩ duy nhất được gọi là “tổng tài Việt Nam” gia tài nghìn tỷ, 42 tuổi chưa vợ

Dù sở hữu gia tài nghìn tỷ nhưng trong 1 cuộc phỏng vấn, Minh Beta cho biết anh không thích thú với đồ hiệu. Và dù là doanh nhân giàu có nhưng đến mãi đến năm 39 tuổi, anh mới mua chiếc ô tô đầu tiên. Trước đó, anh vẫn đi xe công nghệ.