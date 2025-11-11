‘Ngốn’ lượng điện khổng lồ khiến các chip AI ngày một nóng, đâu là giải pháp làm mát cho các siêu trung tâm dữ liệu trong tương lai?

Khi ngành công nghiệp tiến tới yêu cầu mật độ trên 140kW mỗi rack và chuẩn bị cho mật độ điện năng trong tương lai lên tới 1MW trở lên, các chip AI ngày càng nóng và dày đặc hơn. Trung tâm dữ liệu cần đến công nghệ làm mát bằng chất lỏng để làm mát hiệu quả các khối lượng công việc nóng hơn và duy trì hiệu suất hoạt động tối ưu.

Trong khi đó, hoạt động làm mát có thể tiêu tốn tới 40% ngân sách điện năng của trung tâm dữ liệu. Lời giải nằm ở giải pháp làm mát bằng chất lỏng trực tiếp, với hiệu quả và hiệu suất tản nhiệt cao hơn so với làm mát bằng không khí tới 3.000 lần, thông qua cơ chế loại bỏ nhiệt trực tiếp tại cấp độ chip. Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ làm mát bằng chất lỏng rất phức tạp và đòi hỏi phương pháp tiếp cận toàn diện, từ khâu cung ứng công nghệ, lắp đặt đến bảo trì liên tục.

Để giải quyết những thách thức này, Schneider Electric và Motivair cho ra mắt danh mục giải pháp làm mát và hạ tầng trung tâm dữ liệu toàn diện nhất hiện nay, bao gồm toàn bộ hạ tầng làm mát cốt lõi, cùng chuỗi cung ứng có khả năng đáp ứng nhu cầu toàn cầu.

Hiện các giải pháp làm mát của Schneider Electric hiện đã có mặt trên toàn cầu, đáp ứng nhu cầu điện năng và GPU cao của các trung tâm dữ liệu mật độ cao một cách đáng tin cậy và quy mô lớn. Danh mục sản phẩm bao gồm hạ tầng vật lý trung tâm dữ liệu như CDU, RDHx, HDU, tấm làm mát động, máy làm lạnh và nhiều hơn nữa, cùng phần mềm và dịch vụ hỗ trợ. Tất cả đều được thiết kế để xử lý các yêu cầu quản lý nhiệt của khối lượng công việc điện toán hiệu suất cao (HPC), AI và điện toán tăng tốc thế hệ mới.

Ông Richard Whitmore, Tổng giám đốc Motivair thuộc Schneider Electric cho biết: “Trong kỷ nguyên AI, việc làm mát trung tâm dữ liệu ngày càng trở nên phức tạp, chúng tôi đã liên tục phát triển danh mục sản phẩm, để giữ vững khả năng đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu trong hiện tại và tương lai.

Hiện nay, chúng tôi là nhà cung cấp giải pháp làm mát bằng chất lỏng duy nhất chứng minh được năng lực chuyên môn ở cấp độ silicon, thông qua việc đồng phát triển các giải pháp cùng NVIDIA và các nhà sản xuất GPU hàng đầu khác. Hợp tác với Schneider Electric, chúng tôi đã tạo ra một danh mục sản phẩm vượt trội, không chỉ rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường mà còn nâng cao hiệu quả đầu tư (ROI) cho khách hàng trên toàn thế giới”.

Đáng nói, các sản phẩm toàn diện kể trên đều được kết tinh từ năng lực sản xuất và cung ứng trên toàn thế giới, cùng với chuyên môn kỹ thuật cao và các giải pháp được kiểm tra và xác thực rộng rãi. Về chuỗi cung ứng toàn cầu: Motivair gần đây đã khai trương nhà máy sản xuất thứ

tư tại Buffalo, New York, đồng thời công ty cũng đang mở rộng năng lực sản xuất sang Ấn Độ, giúp tăng gấp ba sản lượng và giảm thời gian giao hàng. Bên cạnh đó, tất cả các mẫu làm mát bằng chất lỏng đều được kiểm tra hiệu suất mô phỏng tải nhiệt thực tế để xác nhận hiệu suất nhiệt và cơ học trước khi xuất xưởng. Trong quá trình phát triển sản phẩm, hiệu suất được xác nhận nội bộ và mỗi thiết bị đều được làm sạch trước khi triển khai để tránh sự cố tại chỗ.

Ông Andrew Bradner, Phó chủ tịch Cấp cao phụ trách mảng kinh doanh làm mát của Schneider Electric cho biết: “AI là cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo và chắc chắn đã biến công nghệ làm mát bằng chất lỏng trở thành yêu cầu chiến lược tất yếu đối với các trung tâm dữ liệu và nhà máy AI. Bằng cách kết hợp chuyên môn đa lĩnh vực của Schneider Electric với Motivair, chúng tôi đang mở ra một ranh giới mới cho điện toán tăng tốc với danh mục giải pháp làm mát bằng chất lỏng toàn diện , có quy mô, sản lượng và phạm vi toàn cầu. Mọi giải pháp do chúng tôi cung cấp đều được trải qua quá trình kiểm tra và xác thực nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu rủi ro và mang lại sự an tâm cho khách hàng”.

Nói về các giải pháp làm mát kể trên, ông Olga Yashkova, Giám đốc Nghiên cứu mảng Cơ sở hạ tầng Trung tâm Dữ liệu của Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDC) cho biết: “Việc Schneider Electric mua lại Motivair đã củng cố đáng kể vị thế của công ty trong lĩnh vực hạ tầng điện, năng lượng và làm mát cho trung tâm dữ liệu. Là nhà cung cấp duy nhất có khả năng thiết kế và cung cấp toàn bộ hạ tầng quan trọng, Schneider Electric giúp đơn giản hóa việc triển khai và giảm độ phức tạp vận hành của các trung tâm dữ liệu AI”.