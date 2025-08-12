Ngôn ngữ được nói nhiều thứ 8 thế giới, dễ học đến bất ngờ nhưng ít người Việt biết tới, cơ hội việc làm rộng mở

Ngày càng nhiều người tìm đến việc học ngoại ngữ như một cách mở rộng thế giới và cơ hội nghề nghiệp. Thế nhưng, quanh đi quẩn lại vẫn là những thứ tiếng quen thuộc như tiếng Anh, Hàn, Nhật, Trung… khiến không ít người cảm thấy lựa chọn trở nên nhàm chán.

Bạn có muốn thử một hướng đi mới mẻ hơn không? Tiếng Indonesia (Bahasa Indonesia) có thể là một lựa chọn thú vị mà bạn chưa từng nghĩ tới đấy. Đây là ngôn ngữ chính thức của quốc gia đông dân thứ tư thế giới, với hơn 270 triệu người sử dụng, đứng thứ 8 toàn cầu về tổng số người nói theo Ethnologue 2025. Thế nhưng ở Việt Nam, thứ tiếng này vẫn còn khá xa lạ và ít được chú ý, dù tiềm năng của nó trong giao lưu văn hóa, thương mại và du lịch là rất lớn.

Ảnh minh họa

Tiếng Indonesia là gì?

Tiếng Indonesia (Bahasa Indonesia) thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo (Austronesian), có quan hệ gần gũi với tiếng Mã Lai. Thực tế, đây là một biến thể chuẩn hóa của tiếng Mã Lai, được chọn làm ngôn ngữ quốc gia từ năm 1945, ngay khi Indonesia giành độc lập.

Điểm đáng chú ý là tiếng Indonesia sử dụng hệ chữ viết Latin, giúp người Việt có thể đọc viết khá dễ dàng. Ngữ pháp của ngôn ngữ này cũng được xem là "thân thiện" với người học, bởi không chia động từ theo thì, không biến đổi từ theo số ít - số nhiều và cấu trúc câu tương đối đơn giản.

Ảnh minh họa

Những điều độc lạ về tiếng Indonesia

Một trong những đặc điểm thú vị nhất của tiếng Indonesia là sự giản lược về ngữ pháp. Thay vì chia thì như tiếng Anh, người Indonesia chỉ cần thêm các từ chỉ thời gian như kemarin (hôm qua), sekarang (bây giờ) hay besok (ngày mai) để xác định thời điểm.

Ngôn ngữ này cũng là một "bộ sưu tập" từ vựng mượn, phản ánh lịch sử giao thương và thuộc địa: nhiều từ gốc Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Sanskrit vẫn tồn tại đến nay, chẳng hạn kantor (văn phòng) từ tiếng Hà Lan kantoor, hay sepatu (giày) từ tiếng Bồ Đào Nha sapato.

Một điểm đáng yêu khác của ngôn ngữ này là việc sử dụng từ láy để chỉ số nhiều hoặc tăng nghĩa, ví dụ orang (người) thành orang-orang (mọi người), hati (tim) thành hati-hati (cẩn thận). Không chỉ gói gọn trong biên giới Indonesia, thứ tiếng này còn được nhiều người ở Malaysia, Brunei, Singapore và một số vùng ở Timor-Leste hiểu, nhờ sự tương đồng với tiếng Mã Lai.

Có thể học tiếng Indonesia ở Việt Nam không?

Hiện nay, Việt Nam chưa có trường đại học nào đào tạo chuyên ngành tiếng Indonesia. Tuy vậy, một số trung tâm ngoại ngữ, lớp học giao lưu văn hóa hoặc các khóa học online do người bản ngữ đứng lớp vẫn hiện diện, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM. Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đôi khi cũng tổ chức các khóa học miễn phí hoặc giá rẻ, phù hợp cho những ai muốn thử sức với ngôn ngữ này.

Với người học tiếng Indonesia, chứng chỉ được công nhận rộng rãi nhất là UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia), tức bài kiểm tra năng lực tiếng Indonesia do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia tổ chức. UKBI được sử dụng để xin việc, xin học hoặc đánh giá năng lực ngôn ngữ của người nước ngoài. Ngoài ra, một số trường đại học Indonesia cũng có kỳ thi riêng dành cho sinh viên quốc tế.

Ảnh minh họa

Cơ hội việc làm khi biết tiếng Indonesia

Biết tiếng Indonesia mở ra nhiều hướng phát triển sự nghiệp cả ở trong và ngoài nước. Trên bình diện quốc tế, Indonesia hiện là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, thành viên G20 và đang tăng trưởng nhanh trong các lĩnh vực khai khoáng, sản xuất, công nghệ, du lịch và thương mại. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu lớn về nhân sự có khả năng giao tiếp bằng tiếng Indonesia, đặc biệt trong xuất nhập khẩu, logistics, truyền thông và quan hệ quốc tế.

Tại Việt Nam, cơ hội việc làm chủ yếu đến từ các công ty Indonesia đầu tư vào thị trường nội địa, chẳng hạn Indofood, Mayora hay GarudaFood cùng những doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia. Ngành du lịch lữ hành cũng có nhu cầu về hướng dẫn viên, điều hành tour hoặc chuyên viên marketing biết tiếng Indonesia, nhằm phục vụ lượng khách từ quốc gia này ngày một tăng. Trong bối cảnh hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia ngày càng mở rộng, lợi thế ngôn ngữ này có thể giúp ứng viên nổi bật hơn hẳn trên thị trường lao động.

Tổng hợp