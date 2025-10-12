Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngọn tháp ngay giữa biển Vũng Tàu có hiện tượng "bí ẩn", cộng đồng mạng đòi kiến trúc sư vào giải thích gấp

12-10-2025 - 07:20 AM | Lifestyle

Thiết kế của công trình này thậm chí còn khiến cộng đồng mạng phải hiểu lầm.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cuộc tranh cãi hài hước của một cặp đôi về kiến trúc độc đáo của một nơi tại Vũng Tàu đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tác phẩm kiến trúc gây tranh cãi chính là Tháp Tam Thắng, đây là một biểu tượng mới được xây dựng ngay tại quảng trường phường Vũng Tàu.

Cụ thể, một cặp đôi đang đi trên xe hơi hướng về phía công trình. Họ bắt đầu bàn luận về việc Tháp Tam Thắng liệu có đang được bật đèn hay không, bởi vì khi nhìn từ xa, ánh sáng phản chiếu từ các trụ tháp tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ như thể có hàng trăm bóng đèn đang sáng rực rỡ dưới cái nắng ban ngày. 

Ngọn tháp ngay giữa biển Vũng Tàu có hiện tượng "bí ẩn", cộng đồng mạng đòi kiến trúc sư vào giải thích gấp- Ảnh 1.

Nhìn từ xa, Tháp Tam Thắng như đang bật đèn

Chàng trai trong video tỏ ra rất chắc chắn rằng “có đèn”, trong khi cô gái phản bác rằng công trình này không hề bật đèn mà là ánh nắng tự nhiên chiếu vào. Cuộc tranh cãi lên đến cao trào khi chàng trai tự tin tuyên bố: “Nếu mà không phải đèn thì anh sẽ mua trà sữa cho em”.

Tuy nhiên, khi chiếc xe di chuyển đến gần hơn, bí ẩn đã được làm sáng tỏ. Thực tế, công trình này không có bật đèn. Thay vào đó, hiệu ứng ánh sáng gây hiểu lầm đó chính là cấu trúc thiết kế đặc biệt kết hợp với ánh sáng mặt trời chiếu vào đã tạo ra cảm giác như toàn bộ ngọn tháp đang được thắp sáng. Cô gái đã chỉ ra rằng ánh nắng chiếu vào các bề mặt đã “dạ ra như ánh đèn”, khiến cho nhiều người hiểu lầm. 

Ngọn tháp ngay giữa biển Vũng Tàu có hiện tượng "bí ẩn", cộng đồng mạng đòi kiến trúc sư vào giải thích gấp- Ảnh 2.

Khi nhìn gần, Tháp Tam Thắng không có bật đèn mà hoàn toàn là ánh sáng tự nhiên

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người cũng đã để lại bình luận vô cùng hài hước về cặp đôi cũng như giải thích về thiết kế của công trình độc đáo này. Thậm chí là có nhiều người cũng có sự hiểu lầm như chàng trai trong video.

Thực tế, thiết kế của tháp Tam Thắng vô cùng độc đáo, công trình này sở hữu 143 trụ tháp cao từ 4,55m đến hơn 34,25m và được sắp xếp theo cao độ vươn ra biển. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử của ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, đây là những cộng đồng ngư dân và quân lính gắn liền với sứ mệnh bảo vệ biển đảo từ thời vua Gia Long. 

Ngọn tháp ngay giữa biển Vũng Tàu có hiện tượng "bí ẩn", cộng đồng mạng đòi kiến trúc sư vào giải thích gấp- Ảnh 3.

Tháp Tam Thắng là địa điểm check in được nhiều du khách yêu thích

Điểm đặc biệt tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ chính là bề mặt tháp được ốp bằng gạch mosaic phản chiếu ánh sáng. Điều này tạo ra một hiệu ứng rực rỡ, lấp lánh vào ban ngày như cặp đôi đã tranh cãi trong video. Khi đêm đến, hệ thống đèn led của công trình sẽ được bật lên vô cùng nổi bật. Nơi này được nhiều du khách đến check-in vì mỗi vị trí đứng và góc chụp khác nhau đều có thể tạo ra những bức ảnh với hiệu ứng thị giác vô cùng độc đáo.

Nữ CEO chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' tiết lộ bí mật tạo ra các show truyền hình premium của người Việt

Theo Hy Chu

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên 13 khách sạn, resort Việt Nam lần đầu được vinh danh Michelin Key: Khách sạn duy nhất sở hữu 3 nhà hàng đạt sao Michelin tiếp tục đứng đầu danh sách

Lần đầu tiên 13 khách sạn, resort Việt Nam lần đầu được vinh danh Michelin Key: Khách sạn duy nhất sở hữu 3 nhà hàng đạt sao Michelin tiếp tục đứng đầu danh sách Nổi bật

Sau tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Không cần chi tiêu quá nhiều, đây mới 4 điều phụ nữ nên đầu tư nhất

Sau tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Không cần chi tiêu quá nhiều, đây mới 4 điều phụ nữ nên đầu tư nhất Nổi bật

Không ngờ Trấn Thành cũng có ngày này

Không ngờ Trấn Thành cũng có ngày này

07:14 , 12/10/2025
2 Ngày 1 Đêm có flop không?

2 Ngày 1 Đêm có flop không?

06:15 , 12/10/2025
Phụ nữ Pháp mặc gì cũng tôn dáng xuất sắc là nhờ 4 mẫu giày này

Phụ nữ Pháp mặc gì cũng tôn dáng xuất sắc là nhờ 4 mẫu giày này

01:14 , 12/10/2025
Nữ CEO chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' tiết lộ bí mật tạo ra các show truyền hình premium của người Việt

Nữ CEO chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' tiết lộ bí mật tạo ra các show truyền hình premium của người Việt

22:18 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên