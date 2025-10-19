Ngủ ít hay ngủ muộn hại hơn cho cơ thể?

Nhiều người nghĩ rằng “thức khuya chỉ là ngủ muộn một chút” nhưng các chuyên gia cảnh báo, đó là suy nghĩ sai lầm. Thực tế, ngủ muộn và ngủ ít đều là hai “kẻ sát nhân thầm lặng” của sức khỏe , chỉ khác ở chỗ một bên làm rối loạn hệ trao đổi chất, còn bên kia “đánh cắp” hệ miễn dịch của bạn. Đáng sợ hơn, có những tổn thương do thức khuya gây ra là không thể phục hồi .

Ngủ muộn và ngủ ít, cái nào nguy hiểm hơn?

Nếu coi cơ thể là một viên pin, thì ngủ muộn chẳng khác nào để pin cạn kiệt mới sạc, còn ngủ ít là chỉ sạc được một phần rồi rút ra. Cả hai đều khiến “pin” nhanh chai. Cách tốt nhất là sạc đúng lúc, đi ngủ khi cơ thể đã mệt và ngủ đủ 6-8 tiếng.

- Ngủ ít (dưới 6 tiếng/ngày): Ngắn hạn có thể gây giảm trí nhớ, mất tập trung, dễ cáu gắt, hệ miễn dịch suy yếu. Dài hạn sẽ khiến tế bào não thoái hóa nhanh hơn, tăng nguy cơ béo phì, cao huyết áp, bệnh tim mạch.

- Ngủ muộn (sau nửa đêm mới ngủ): Ngắn hạn sẽ gây rối loạn nhịp sinh học, hay mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa. Dài hạn làm tăng nguy cơ ung thư, tiểu đường, trầm cảm và lo âu.

Thức khuya, tác hại không thể đảo ngược

- Rối loạn chuyển hóa chất béo và đường huyết: Thức khuya dễ khiến bạn đói và ăn vặt. Việc ăn đêm liên tục làm rối loạn quá trình chuyển hóa, khiến đường huyết tăng cao, dễ dẫn đến tiểu đường và bệnh tim mạch.

- Suy giảm miễn dịch: Cơ thể sản xuất ít tế bào miễn dịch hơn, khiến bạn dễ ốm, dễ viêm nhiễm.

- Giảm trí nhớ, phản ứng chậm: Ban đêm là lúc não bộ “lưu trữ” thông tin. Thiếu ngủ làm gián đoạn quá trình này, khiến trí nhớ giảm sút, suy nghĩ kém linh hoạt, hiệu suất làm việc giảm rõ rệt.

Cách “cứu vãn” sau khi thức khuya

Nhiều người nghĩ có thể “ngủ bù” sau khi thức khuya, nhưng điều này có khi còn hại hơn .

- Ngủ bù quá nhiều: dậy trễ, phá vỡ nhịp sinh học, rối loạn nội tiết.

- Ngủ ngày quá lâu: ít tiếp xúc ánh sáng mặt trời, khiến tối khó ngủ.

- Ngủ bù không đều: lúc ngủ, lúc thức khiến thần kinh luôn căng thẳng.

Cách bổ sung giấc ngủ đúng:

- Ngủ trong khung giờ vàng từ 22h đến 7h sáng.

- Có thể chợp mắt 30-45 phút sau bữa trưa, nhưng không quá 1 tiếng.

- Nếu thiếu ngủ nhiều ngày, chỉ nên ngủ bù thêm 1-2 tiếng mỗi ngày để cơ thể điều chỉnh dần.

Những thói quen khiến bạn khó ngủ

- Ăn tối quá muộn hoặc ăn quá no: đặc biệt là đồ chiên rán, cay nóng, nhiều đường.

- Tập thể dục nặng buổi tối: khiến cơ thể tiết ra hormone hưng phấn, khó thư giãn.

- Dùng điện thoại trước khi ngủ: ánh sáng xanh làm giảm hormone melatonin, khiến khó đi vào giấc ngủ.

- Phòng ngủ quá sáng hoặc quá nóng: nhiệt độ mát nhẹ và ánh sáng mờ giúp não dễ “ra lệnh” cho cơ thể ngủ.

Muốn ngủ ngon, hãy nhớ 5 điều

- Duy trì giờ ngủ cố định dù là ngày thường hay cuối tuần.

- Hoạt động ban ngày hợp lý, ra ngoài, vận động, phơi nắng.

- Không ngủ trưa quá lâu.

- Đừng quá lo lắng vì mất ngủ, căng thẳng sẽ càng làm bạn khó ngủ hơn.

- Nếu mất ngủ kéo dài, hãy đi khám chuyên khoa giấc ngủ.

Đừng coi thường chuyện “ngủ muộn vài tiếng” hay “thức đêm một hôm”. Cơ thể có thể chịu đựng một lần, nhưng tích tụ lâu dài, hậu quả sẽ rất nặng nề. Ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc chính là liều thuốc miễn phí và hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe .

Nguồn và ảnh: QQ