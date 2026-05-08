Ngủ một đêm tốn gần 200 triệu đồng, “mỏ vàng” nghỉ dưỡng của đại gia Việt báo doanh thu kỷ lục suốt 7 năm liền

Nằm nép mình giữa vịnh biển xanh ngọc và những dãy núi hùng vĩ của núi Hòn Hèo, Six Senses Ninh Vân Bay từ lâu được xem là một trong những khu nghỉ dưỡng biệt lập và đẳng cấp bậc nhất Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng từng được tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveler vinh danh trong Top 11 resort đẹp nhất châu Á, đồng thời nhiều lần xuất hiện trên các bảng xếp hạng của Travel + Leisure, Forbes hay National Geographic Traveller.

Ảnh: Six Senses Ninh Vân Bay

Tọa lạc tại vịnh Ninh Vân, Khánh Hòa, khu nghỉ dưỡng rộng gần 50 ha, sở hữu gần 4 km bờ biển riêng và gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Du khách chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy. Sau khoảng 20 phút di chuyển bằng canô từ bờ Ninh Hòa, Six Senses Ninh Vân Bay dần hiện ra dưới chân núi Hòn Hèo với khung cảnh bao quanh là biển trời và rừng núi nguyên sơ.

Nhiều chuyên trang du lịch quốc tế mô tả nơi đây như một “ốc đảo riêng tư” giữa thiên nhiên. Chuyên trang Luxe Wellness Club từng nhận xét khu nghỉ dưỡng mang lại cảm giác như một hòn đảo biệt lập, nơi du khách chỉ có thể đến bằng đường biển và hoàn toàn tách khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài.

Khu nghỉ dưỡng rộng gần 50 ha, sở hữu gần 4 km bờ biển riêng và gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ảnh: Six Senses Ninh Vân Bay

Ngay từ khi đặt chân tới resort, du khách được chào đón bằng khăn lạnh, nước ép cùng quản gia riêng đồng hành xuyên suốt kỳ nghỉ. Không gian nghỉ dưỡng được thiết kế theo hướng hòa mình vào thiên nhiên với 62 căn villa đều hướng biển, có hồ bơi riêng và được bao bọc bởi cây xanh. Tùy nhu cầu, du khách có thể lựa chọn villa trên đỉnh đồi, sát mép nước hoặc ẩn mình bên các khối đá tự nhiên. Nội thất chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ, kết hợp hương tinh dầu dịu nhẹ tạo cảm giác thư giãn, riêng tư.

62 căn villa đều hướng biển, có hồ bơi riêng và được bao bọc bởi cây xanh. Ảnh: Six Senses Ninh Vân Bay

Mức giá lưu trú tại Six Senses Ninh Vân Bay dao động từ khoảng 17 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng mỗi đêm, thậm chí có thời điểm lên tới 183 triệu đồng tùy hạng phòng. Chính vì mức giá thuộc phân khúc siêu sang, nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Quang Vinh, Diễm My, Bảo Thy hay Sơn Tùng M-TP. Resort cũng từng đón nhiều ngôi sao quốc tế như Kim Yoo Jung và Jung Kyung-ho nhờ không gian biệt lập, yên tĩnh cùng tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

Năm 2025, Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh điển trai tại Six Senses Ninh Vân Bay

Các ngôi sao quốc tế như Jung Kyung-ho và Kim Yoo Jung cũng từng check-in tại đây. Ảnh: Instagram nhân vật

Bên cạnh hệ thống lưu trú cao cấp, Six Senses Ninh Vân Bay còn nổi tiếng với loạt trải nghiệm gắn liền thiên nhiên. Du khách có thể tham gia chèo kayak, lặn biển, đạp xe, leo núi, du ngoạn ngắm hoàng hôn bằng tàu hoặc thư giãn với các hoạt động thiền, yoga, đọc sách và tắm nắng. Vào buổi tối, resort tổ chức nhiều hoạt động giải trí như chiếu phim ngoài trời, trò chơi tại khu nghỉ hay thư giãn trên giường võng hướng biển. Khu spa gồm 6 biệt thự riêng biệt, tích hợp phòng xông hơi và các liệu trình chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Một trong những trải nghiệm đáng chú ý tại đây là hành trình leo núi buổi sáng cùng nhà sinh vật học với chi phí gần 2 triệu đồng cho nhóm 1-2 khách. Toàn bộ số tiền được đóng góp vào quỹ bảo tồn voọc chà vá chân đen - loài linh trưởng quý hiếm sinh sống tại núi Hòn Hèo và nằm trong Sách đỏ.

Ảnh: Six Senses Ninh Vân Bay

Ẩm thực cũng là điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng khi nguồn nguyên liệu hải sản được khai thác ngay tại vùng biển lân cận, đảm bảo độ tươi ngon. Du khách có thể lựa chọn thực đơn Á - Âu, dùng bữa tại nhà hàng hoặc gọi phục vụ tận villa. Resort phục vụ buffet sáng cùng thực đơn riêng cho bữa trưa và tối. Ngoài ra, Six Senses Ninh Vân Bay còn có câu lạc bộ dành cho trẻ em với nhiều hoạt động trải nghiệm và giải trí.

Ẩm thực cũng là điểm nhấn của Six Senses khi nguồn nguyên liệu hải sản được khai thác ngay tại vùng biển lân cận. Ảnh: Six Senses Ninh Vân Bay

Khu nghỉ dưỡng còn có câu lạc bộ dành cho trẻ em với nhiều hoạt động trải nghiệm và giải trí.

Tạp chí National Geographic Traveller từng mô tả Six Senses Ninh Vân Bay là “ốc đảo ẩn mình tuyệt đẹp, nơi con người có thể thực sự thở cùng thiên nhiên”. Trong khi đó, nhiều du khách quốc tế đánh giá cao sự yên tĩnh, an toàn cùng cảm giác tách biệt khỏi những điểm du lịch đông đúc nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi cao cấp.

Six Senses Ninh Vân Bay hiện do CTCP Du lịch Hồng Hải - công ty con của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đầu tư, đồng thời thuê Six Senses Hotels Resorts & Spas quản lý và vận hành.

Năm 2025, CTCP Du lịch Hồng Hải ghi nhận doanh thu kỷ lục 394 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, tăng khoảng 30%. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, khu nghỉ dưỡng đã nhận hơn 14 giải thưởng quốc tế về du lịch và môi trường.