Người ăn mì thường xuyên vào bữa sáng, sau 1 tháng, cơ thể có thể xuất hiện 3 thay đổi

Hương thơm của tô mì nóng vào buổi sáng luôn rất “quyến rũ”, giúp cơ thể ấm lên và tỉnh táo hơn. Nhưng nếu duy trì thói quen ăn mì liên tục suốt 30 ngày, bên trong cơ thể bạn có thể đang âm thầm xuất hiện những thay đổi đáng chú ý.

1. Đường huyết biến động mạnh

- Chỉ số đường huyết của bột mì tinh luyện lên đến 85. Các món làm từ bột mì trắng khi vào cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển thành đường glucose, khiến đường huyết tăng vọt rồi lại tụt nhanh. Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến độ nhạy insulin.

- Cơn đói giữa buổi sáng xuất hiện sớm hơn. Khi đường huyết giảm nhanh, cơ thể sẽ gửi tín hiệu đói “ảo”. Vì vậy, nhiều người chỉ ăn mì buổi sáng nhưng mới 9-10 giờ đã muốn tìm đồ ăn vặt.

- Tăng rủi ro rối loạn chuyển hóa. Một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy ăn sáng bằng thực phẩm có chỉ số đường huyết cao trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường lên khoảng 28% .

2. Hệ vi sinh đường ruột thay đổi âm thầm

- Thiếu chất xơ khiến lợi khuẩn “đói ăn”. Mì trắng gần như không có chất xơ, khiến nguồn “thức ăn” cho vi khuẩn có lợi bị giảm sút.

- Thói quen đi ngoài có thể bị ảnh hưởng. Do thiếu chất xơ kích thích nhu động ruột, đường ruột dễ “lười vận động”, khiến hoạt động bài tiết kém ổn định.

- Một số chỉ số viêm có thể nhích lên. Khi hệ vi sinh bị mất cân bằng, cơ thể có thể xuất hiện tình trạng viêm nhẹ, đi kèm những biểu hiện như nổi mụn hoặc cảm giác đau mỏi khớp.

3. Mất cân đối dinh dưỡng

- Protein không đủ cho một bữa sáng tiêu chuẩn. 100g mì chỉ chứa khoảng 8g protein, thấp hơn nhiều so với mức khuyến nghị 20g cho buổi sáng của người trưởng thành.

- Thiếu hụt vitamin nhóm B. Quá trình tinh chế khiến bột mì mất đến 80% vitamin nhóm B, các chất quan trọng cho chuyển hóa năng lượng.

- Thiếu acid béo thiết yếu. Một bữa sáng chỉ gồm mì rất khó cung cấp đủ omega-3, dưỡng chất liên quan đến hoạt động não bộ và sức khỏe làn da.

Ăn mì sao cho hợp lý hơn

- Ưu tiên mì nguyên cám hoặc ngũ cốc , giúp giảm khoảng 30% chỉ số đường huyết.

- Bổ sung nguồn protein tốt như trứng luộc hoặc thịt ức gà.

- Tăng lượng rau : nấm, cải xanh, cải thìa… chiếm ít nhất 1/3 tô mì.

- Không nên ăn quá thường xuyên , mỗi tuần duy trì dưới 3 buổi sáng.

Thói quen ăn uống buổi sáng không xấu, điều quan trọng là cách kết hợp thực phẩm sao cho cân bằng và phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Nguồn và ảnh: Sohu