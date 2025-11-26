Người có "máu sạch" thường có 5 đặc điểm - nếu bạn đạt được 4, xin chúc mừng!

Cùng là một chai nước, làm sao biết chai nào sạch hơn? Rất đơn giản: chỉ cần lắc lên.

Nếu nước vẫn trong veo dù lắc mạnh, đó là nước sạch. Nhưng nếu lắc vài cái mà nước trở nên đục, xuất hiện nhiều hạt lơ lửng, thì rất tiếc - nước đó đã "bẩn".

Điều này cũng đúng với máu của chúng ta, nếu máu của chúng ta. Khi máu "không sạch", tức là trong máu có nhiều tạp chất. Lâu dần, những tạp chất này lắng đọng vào thành mạch máu, hình thành mảng xơ vữa, khiến lòng mạch ngày càng hẹp.

Cho dù đó là nhồi máu não, xuất huyết não hay bệnh tim mạch vành - đều là những bệnh mạch máu, và phân tích cuối cùng, chúng là do máu không sạch gây ra.

Theo các chuyên gia y tế, người có "máu sạch" thường có 5 đặc điểm, nếu bạn đạt được 4, thì cũng xin chúc mừng!

Đầu tiên, những người có máu sạch thường có chân tay ấm hơn

Nhiều người không chỉ mùa đông mà ngay cả mùa hè, tay chân vẫn lạnh buốt. Thậm chí, nếu quan sát kỹ thì thấy đầu ngón tay có khi còn hơi tím tái - dấu hiệu cho thấy tuần hoàn ngoại biên rất kém, thường là do "máu bị bẩn" gây ra. Chân tay cơ bản nằm ở cuối cơ thể, nếu máu không sạch sẽ dễ dẫn đến lưu lượng máu kém ở các bộ phận này, do máu lưu thông kém thì người bệnh tự nhiên dễ bị lạnh, tê, thậm chí chuột rút ở chân tay.

Thứ hai, những người có máu sạch thường có đôi môi hồng hào

Môi chứa rất nhiều mao mạch. Nếu máu sạch thì máu lưu thông của môi thường tốt hơn, lúc này môi trông rất hồng.

Nếu môi bị tím tái, lúc này bạn cũng nên cảnh giác với máu không sạch, tím tái đề cập đến hiện tượng thiếu oxy trong máu khiến da và niêm mạc xuất hiện màu tím xanh.

Thứ ba, những người có dòng máu sạch thường có khả năng thể thao tốt

Nhiều người cảm thấy tê, chuột rút và đau ở chi dưới khi đi bộ, hoặc đau bụng giai đoạn ghi nhận, tức ngực và đánh trống ngực khi đi bộ... Tất cả đều là dấu hiệu của máu không sạch.

Khi máu không sạch, các mạch máu sẽ trở nên hẹp, cho dù đó là sự thu hẹp của các mạch máu của các chi dưới hay sự thu hẹp của các mạch máu của tim, điều này sẽ ảnh hưởng đến vận động và hạn chế vận động.

Thứ tư, những người có máu sạch thường cảm thấy thoải mái trong đầu

Não bộ cần máu nhiều như cây lớn cần nước. Đầu là trụ sở của cơ thể con người, đầu phải làm rất nhiều công việc trí óc mỗi ngày, vì vậy đầu cần nhiều máu cung cấp, các mạch máu trong đầu giống như một cái cây lớn, nếu máu sạch thì lượng máu cung cấp cho đầu sẽ rất dồi dào, lúc này đầu cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng nếu máu không sạch, thì rất dễ bị chóng mặt và đau đầu, cả người sẽ cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, trí nhớ và sự tập trung sẽ giảm sút.

Thứ năm, những người có máu sạch thường có chất lượng giấc ngủ tốt

Khi nhiều người ngủ vào ban đêm, họ luôn bị đau ngực, tức ngực, nhức đầu, chuột rút ở chân và các hiện tượng khác... Những điều này dễ khiến chất lượng giấc ngủ của người bệnh bị suy giảm.

Nếu máu của một người không sạch, thì khi ngủ vào ban đêm, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn, vì khi ngủ, máu trở nên nhớt hơn, lúc này, người bệnh dễ bị đủ loại khó chịu, dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém, bệnh nhân thường dễ bị ngủ kém.

Nếu cơ thể bạn có 4/5 dấu hiệu trên, xin chúc mừng - khả năng cao mạch máu và máu của bạn đang trong tình trạng khá tốt.