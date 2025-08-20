Người cùng Sơn Tùng tạo nên hit 400 triệu view lên chức bố sau thời gian ở ẩn

Tối 18/8, rapper OSAD và music producer onionn bất ngờ cập nhật ảnh chung lên các nền tảng mạng xã hội. Đáng chú ý, trong khi OSAD khoe loạt file bài hát nằm trong album mới thì onionn lại khoe ảnh siêu âm.

Đính kèm bức ảnh, OSAD giới thiệu “OSAD và Onionn. đã tiến hành đóng hộp và chuẩn bị ship hàng. Tổng kết: Osad: +1 (icon đĩa nhạc); Onionn.: +1 (icon mẹ bầu). O _ O ALBUM (icon đã hoàn thành)...”. Bên cạnh đó, OSAD thông tin single đầu tiên của album - Nhớ Người Yêu sẽ lên sóng 20h08 ngày 20/8 tới đây.

Bài đăng gây xôn xao của OSAD và onionn

Màn tái xuất của OSAD và onionn khiến fan nhạc “ngã ngửa”. Nhất là onionn - hitmaker từng tạo nên loạt hit trăm triệu view cho Sơn Tùng M-TP. onionn đồng hành với Sơn Tùng thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp 2018 - 2022, tạo ra loạt hit như Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh, Có Chắc Yêu Là Đây,... Năm 2022, nam music producer rời M-TP Entertainment, hợp tác với MONO trong album 22 và E.P ĐẸP. Những năm gần đây, onionn khá im hơi lặng tiếng dù vẫn làm nhạc cho các nghệ sĩ trẻ như Thể Thiên, tlinh, Wren Evans,... hay các dự án thương mại.

onionn từng là cộng sự thân thiết của Sơn Tùng

onionn cũng là người đứng sau thành công bước đầu của MONO

Rời công ty, onionn vẫn dành nhiều lời khen có cánh khi nhắc đến cộng sự cũ. Có thời điểm, bình luận tiêu cực trên mạng đưa thông tin chưa xác thực về mối quan hệ giữa Sơn Tùng, Hải Tú và Thiều Bảo Trâm, onionn không ngại “var thẳng”. Do đó, trong suốt thời gian ở ẩn, onionn khiến fan cực kỳ mong nhớ. Nhất là SKY. Nhiều fan Sơn Tùng vẫn “chấp niệm” về bộ đôi ăn ý ngày nào, mong onionn trở lại cùng “sếp” khởi động SKY TOUR mới. Nhưng với động thái mới nhất, thì đáp án collab với Sơn Tùng vẫn còn là một ẩn số.

onionn phản bác thông tin tiêu cực về Sơn Tùng

Thông qua bức ảnh với OSAD, nhiều người bất ngờ khi onionn tiết lộ việc lên chức bố. Bức ảnh siêu âm như thay lời nói. Bên dưới bình luận bài đăng của OSAD, nhiều anh em trong ngành như Masew, quản lý rapper Pháo, Châu Đăng Khoa, Phúc Du,... đồng loạt để lại bình luận chúc mừng. Im hơi lặng tiếng 1 thời gian dài, onionn trở lại với thông tin đủ khiến fan nhạc bất ngờ.

Sau thời gian dài gắn bó với M-TP Entertainment, onionn đã rời đi vào đầu năm 2022 để tiếp tục con đường âm nhạc độc lập

onionn tên thật là Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, sinh năm 1993, là một nhà sản xuất âm nhạc và DJ tài năng. Sự nghiệp onionn bứt phá khi hợp tác với Sơn Tùng M-TP. onionn chính là người đứng sau thành công của nhiều bản hit đình đám như Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh (Sơn Tùng), Waiting For You (MONO), Diễm Xưa (Thể Thiên),... Sau thời gian dài gắn bó với M-TP Entertainment, anh đã rời đi vào đầu năm 2022 để tiếp tục con đường âm nhạc độc lập. Hiện tại, anh vẫn hoạt động sôi nổi và hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác, khẳng định vị thế của một producer hàng đầu trong làng nhạc Việt.