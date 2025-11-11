Người dân Hà Nội trải nghiệm chứng thực giấy tờ chỉ trong3 - 5 phút

Mỗi tháng, tiếp nhận gần 70.000 hồ sơ chứng thực bản sao

Chiều 10/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội đã phối hợp ra mắt mô hình thí điểm k iosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Tại buổi lễ, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội cho biết: Hiện nay, cán bộ xã, phường tại Thủ đô đang chịu nhiều áp lực khi mỗi ngày phải giải quyết rất nhiều thủ tục hành chính . Theo thống kê, chỉ riêng thủ tục chứng thực bản sao, mỗi tháng thành phố tiếp nhận gần 70.000 hồ sơ. Trong khi đó, hầu hết các xã, phường chỉ có 1–2 cán bộ tư pháp đảm nhiệm.

Cũng theo ông Cù Ngọc Trang, dù Thủ tướng và UBND thành phố đã chỉ đạo chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực, nhưng thực tế, thủ tục này vẫn phát sinh với số lượng rất lớn. Nguyên nhân một phần là do thói quen hành chính, một phần là chưa có công cụ số hoá đủ tin cậy để thay thế thao tác thủ công. Do đó, người dân vẫn phải mang bản chính đi lại nhiều lần, chờ đợi, tốn thời gian. Cán bộ tư pháp vẫn phải làm thủ công từng hồ sơ, vừa quá tải, vừa tiềm ẩn sai sót.

Công dân trải nghiệm chứng thực điện tử

Từ thực tế đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã phối hợp cùng các đối tác phát triển Hệ thống xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử - giúp chuyển quy trình chứng thực từ thủ công sang điện tử, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, hợp pháp và thân thiện với người dùng.

Hệ thống thông minh sẽ 'có mặt' tại khu dân cư

Theo đó, hệ thống ứng dụng AI, OCR, xác thực khuôn mặt, cho phép người dân thực hiện chứng thực trực tiếp tại kiosk thông minh. Toàn bộ quy trình, từ đối chiếu, ký số công vụ, đến in bản sao có mã QR - chỉ mất 3 - 5 phút, thay vì 15 phút như cách làm thủ công. Hiệu suất làm việc của cán bộ tư pháp tăng 3- 5 lần, trong khi vẫn đảm bảo tính pháp lý và bảo mật tuyệt đối. Người dân có thể tra cứu mọi lúc, mọi nơi qua email, iHanoi hoặc in bản sao giấy khi cần.

Mỗi bản sao số không chỉ thay thế bản sao chứng thực thông thường, mà còn có thể sử dụng lại để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và trong nhiều thủ tục khác.

Ông Cù Ngọc Trang cũng cho biết, các kiosk thông minh sẽ không chỉ có mặt tại Trung tâm hay UBND phường, mà còn được đặt tại khu dân cư, trung tâm thương mại, điểm công cộng, để người dân có thể tự thực hiện thủ tục mọi lúc, mọi nơi.

Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ nhân dân. Cùng với các kiosk này, thành phố sẽ có thêm nhiều mô hình mới, hiện đại, thiết thực phục vụ nhân dân. Nếu được nhân rộng toàn hệ thống sẽ giúp giảm từ 50–60% chi phí in ấn, lưu trữ mỗi năm, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình thực chất lên trên 80%.

Được biết, sau giai đoạn thí điểm, trung tâm sẽ phối hợp đánh giá pháp lý – kỹ thuật, trình UBND cho phép mở rộng quy mô, phạm vi thí điểm, hướng tới mô hình hành chính không giấy tờ, không khoảng cách, không giới hạn.