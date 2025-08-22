Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, tuyến chính Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng dự kiến bắt đầu đưa vào khai thác từ ngày 28/8/2025.

Người dân Hà Tĩnh, Quảng Trị sẽ vui mừng khi biết thông tin này- Ảnh 1.

Việc đưa vào khai thác đoạn tuyến Vũng Áng – Bùng sẽ là "mảng ghép" cuối giúp kết nối thông suốt từ Hà Nội đến Quảng Trị. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Ngày 19/8/2025, Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Xây dựng đã tổ chức thông xe kỹ thuật Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, được khởi công tháng 01/2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành tuyến chính. 

Dự án có điểm đầu tại Km658+200, thuộc xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) kết nối với Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng. 

Điểm cuối khoảng Km 624+228,79 thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Bố Trạch tỉnh Quảng Trị) kết nối Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh. 

Trong đó, có 02 nút giao liên thông gồm: nút giao Tiến Châu - Văn Hóa, nút giao QL12A. Đoạn tuyến thông xe có chiều dài khoảng 55,34 km.

Dự án đi qua địa phận huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh và các xã/phường: Phú Trạch, Hòa Trạch, Trung Thuần, Quảng Trạch, Tân Gianh, Ba Đồn, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Bắc Trạch, Bố Trạch tỉnh Quảng Trị). Tổng mức đầu tư dự án 12.548 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, tuyến chính Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng dự kiến bắt đầu đưa vào khai thác từ ngày 28/8/2025.

Bộ Xây dựng đã lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ vào tháng 3/2025. Hiện nhà đầu tư đang thực hiện tổ chức xây dựng Trạm dừng nghỉ theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo Ban QLDA 6 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng bao gồm: hệ thống đường gom; ITS và các công trình khác.

Dương Dương

