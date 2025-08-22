Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng...đổ bộ, tỉnh có sân bay lớn nhất miền Bắc khởi công KCN 200 ha

22-08-2025 - 15:57 PM | Bất động sản

Khu công nghiệp Song Mai – Nghĩa Trung có diện tích trên 197ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp đầu tiên được khởi công sau sáp nhập tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin từ CTTĐT tỉnh Bắc Ninh, Khu công nghiệp Song Mai – Nghĩa Trung được khởi công vào ngày 21/8. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế Bắc Ninh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Dự án Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang làm chủ đầu tư; được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2025 với tổng diện tích quy hoạch 197,1 ha.

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai trên 50 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện, khu công nghiệp sẽ trở thành khu công nghiệp đa ngành, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp và góp phần quan trọng vào sự phát triển công nghiệp - kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi được chấp thuận, chủ đầu tư đã khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đến tháng 6/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND giao toàn bộ diện tích 50 ha đất giai đoạn 1 để triển khai dự án, đồng thời, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng quyết định giao bổ sung thêm 89,8 ha, nâng tổng diện tích triển khai giai đoạn 1 lên 139,8 ha.

Các hạng mục của dự án gồm: Khu nhà máy, khu vận hành, hệ thống xử lý nước thải, khu vực nhà lưu trú và một số hạng mục phụ trợ.

Về chức năng, đây là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, gồm chế biến, chế tạo, sản xuất và lắp ráp, có tính chất kỹ thuật cao.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 8/2026.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một năm “cất cánh” của Bầu Hiển: Khởi công sân bay nghìn tỷ, rót vốn Vietravel Airlines, gặp Quốc vương Bhutan bàn chuyện làm ăn quốc tế

Một năm “cất cánh” của Bầu Hiển: Khởi công sân bay nghìn tỷ, rót vốn Vietravel Airlines, gặp Quốc vương Bhutan bàn chuyện làm ăn quốc tế Nổi bật

Xã ngoại thành Hà Nội, nơi “Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản tái xuất sau nhiều năm có gì đặc biệt mà Vingroup, Ecopark cũng muốn đến rót vốn?

Xã ngoại thành Hà Nội, nơi “Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản tái xuất sau nhiều năm có gì đặc biệt mà Vingroup, Ecopark cũng muốn đến rót vốn? Nổi bật

The Privé lập kỷ lục: 100% giỏ hàng giai đoạn 1 hết hàng chỉ sau một đêm

The Privé lập kỷ lục: 100% giỏ hàng giai đoạn 1 hết hàng chỉ sau một đêm

15:30 , 22/08/2025
SetiaBecamex khởi công The GLAMOUR: Chuẩn sống đẳng cấp giữa lòng đô thị sinh thái

SetiaBecamex khởi công The GLAMOUR: Chuẩn sống đẳng cấp giữa lòng đô thị sinh thái

15:30 , 22/08/2025
Đa chiều quan điểm về định giá đất khi sửa Luật Đất đai 2024

Đa chiều quan điểm về định giá đất khi sửa Luật Đất đai 2024

15:20 , 22/08/2025
Bất động sản Vĩnh Xuân làm ăn thế nào trong nửa đầu năm 2025?

Bất động sản Vĩnh Xuân làm ăn thế nào trong nửa đầu năm 2025?

15:17 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên