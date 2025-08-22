Sau khi "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng...đổ bộ, tỉnh có sân bay lớn nhất miền Bắc khởi công KCN 200 ha

Theo thông tin từ CTTĐT tỉnh Bắc Ninh, Khu công nghiệp Song Mai – Nghĩa Trung được khởi công vào ngày 21/8. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế Bắc Ninh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Dự án Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang làm chủ đầu tư; được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2025 với tổng diện tích quy hoạch 197,1 ha.

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai trên 50 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện, khu công nghiệp sẽ trở thành khu công nghiệp đa ngành, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp và góp phần quan trọng vào sự phát triển công nghiệp - kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi được chấp thuận, chủ đầu tư đã khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đến tháng 6/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND giao toàn bộ diện tích 50 ha đất giai đoạn 1 để triển khai dự án, đồng thời, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng quyết định giao bổ sung thêm 89,8 ha, nâng tổng diện tích triển khai giai đoạn 1 lên 139,8 ha.

Các hạng mục của dự án gồm: Khu nhà máy, khu vận hành, hệ thống xử lý nước thải, khu vực nhà lưu trú và một số hạng mục phụ trợ.

Về chức năng, đây là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, gồm chế biến, chế tạo, sản xuất và lắp ráp, có tính chất kỹ thuật cao.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 8/2026.