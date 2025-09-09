Người dân loay hoay vì dịch vụ công chỉ nhận file PDF

Dịch vụ công trực tuyến đã tạo điều kiện cho người dân và cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ giảm bớt thủ tục, tiết kiệm thời gian và quy trình. Nhưng trong quá trình triển khai còn có vướng mắc về kỹ thuật, đó là Cổng dịch vụ công Quốc gia chỉ nhận fie hình ảnh có định dạng PDF, trong khi hình ảnh người dân chụp bằng điện thoại thì lại là file MOV hoặc JPEG.

Ông Vũ Trường Tuấn, ngụ xã Thiện Hưng (tỉnh Đồng Nai), cho biết do lớn tuổi và không quen với thao tác scan hồ sơ nên ông phải trực tiếp đến Trung tâm phục vụ hành chính công để hoàn tất thủ tục đất đai.

Ngoài thiếu kỹ năng thực hiện thủ tục trực tuyến, có người lại ngại tải ứng dụng chuyển đổi định dạng thành file PDF.

Tại khu vực giới biên giới tỉnh Đồng Nai, kỹ năng sử dụng thiết bị điện tử và ứng dụng của người dân còn hạn chế, trong khi lại có tới 37% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, gần như ở các khu vực thực hiện dịch vụ công luôn có chiếc máy scan hỗ trợ người dân.

Số hóa và trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và nếu để thuận lợi hơn thì thực tế người dân cần những ứng dụng miễn phí, đơn giản để có thể chuyển đổi file đúng định dạng, hoặc có thể gửi được nhiều định dạng trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thay vì duy nhất PDF như hiện tại.



