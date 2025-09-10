Người đàn ông 30 tuổi mất cả hai tay vẫn giao đồ ăn, viết thư pháp bằng chân nuôi sống gia đình

Người đàn ông 30 tuổi Li Xiangyang, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng bởi nghị lực phi thường vượt qua nghịch cảnh.

Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn khi mới 4 tuổi, một tai nạn điện giật bất ngờ đã cướp đi cả hai cánh tay, đẩy gia đình vào cảnh nợ nần. Thay vì gục ngã, Li sớm học cách thích nghi, tự nhủ không phàn nàn về số phận: “Chuyện đã xảy ra là không thể thay đổi. Tôi chỉ có thể tiến về phía trước. Không cần phải bận tâm hay than thở nữa.”

Từ năm 8 tuổi, Li đã bắt đầu tập viết thư pháp bằng chân, biến niềm đam mê này thành phương tiện mưu sinh, bán tác phẩm để giúp gia đình trang trải khó khăn. Các nét chữ được anh viết bằng ngón chân, không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn gửi gắm khát vọng sống và niềm tin mạnh mẽ.

Khi gánh nặng chi phí tăng cao do hai con nhỏ chuẩn bị vào mẫu giáo, tháng 7 vừa qua, Li quyết định nhận thêm công việc giao đồ ăn bán thời gian. Trên đường phố, hình ảnh anh giữ thăng bằng trên một chiếc xe một bánh, sau lưng là hộp giao hàng, điện thoại buộc vào cánh tay cụt và điều khiển bằng môi, đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động. Tại nhà hàng, nhân viên thường chủ động giúp anh xếp đồ ăn; nhiều khách hàng biết hoàn cảnh còn tự xuống tận nơi nhận đồ. Thậm chí, có người cho anh tiền boa như cách động viên.

Trong tháng đầu tiên, Li hoàn thành gần 200 đơn hàng, kiếm được 1.300 nhân dân tệ (tương đương 180 USD - khoảng 4,7 triệu đồng). Điều khiến cộng đồng cảm phục hơn cả là anh đã dùng khoản thu nhập đầu tiên này để quyên góp cho một tổ chức từ thiện, với lý do: “Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Giờ đây, tôi muốn truyền lại lòng tốt đó.” Đến tháng 8, tốc độ của anh được cải thiện, có thể giao tới 40 đơn hàng mỗi ngày.

Tuy vậy, nguồn thu chính của Li vẫn là bán thư pháp vào buổi tối tại các điểm du lịch. Chính phủ đã hỗ trợ anh gian hàng miễn phí cùng nhà ở xã hội với tiền thuê chỉ 2.000 nhân dân tệ (khoảng 280 USD - khoảng 7,3 triệu đồng) mỗi năm. Nhờ đó, anh có thể yên tâm nuôi vợ và hai con nhỏ.

Ngoài việc kiếm sống, Li còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, từng tổ chức nhiều buổi trò chuyện truyền cảm hứng cho trẻ em bị bỏ rơi tại nông thôn và hỗ trợ tài chính cho một số học sinh nghèo.

Anh Li và vợ luôn đồng hành cùng nhau

Anh chia sẻ: “Tôi muốn nhiều người thấy rằng, một người không có cánh tay vẫn có thể làm việc chăm chỉ để sống.” Chính thông điệp giản dị nhưng đầy sức nặng này đã khiến câu chuyện của Li nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: “Anh ấy mạnh mẽ hơn nhiều người có đủ cả bốn chi.” Người khác viết: “Chúng tôi từng cảm thấy lạc lối về tương lai, nhưng nhìn tấm gương của anh, chúng tôi có thêm động lực để theo đuổi ước mơ.”

Cuộc đời Li Xiangyang là minh chứng cho sức mạnh kiên cường của con người trước nghịch cảnh. Bằng ý chí, lao động không ngừng nghỉ và tấm lòng nhân ái, anh không chỉ nuôi sống gia đình mà còn trở thành ngọn lửa hy vọng cho những ai đang loay hoay trong bóng tối cuộc đời.