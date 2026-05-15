Người đàn ông 60 tuổi suýt chết vì viêm màng não, thủ phạm là thực phẩm nhà nào cũng có trong tủ lạnh

Tủ lạnh thường được coi là giải pháp thần kỳ để bảo quản thực phẩm, nhưng một người đàn ông 60 tuổi ở Quảng Đông, Trung Quốc đã suýt chết vì viêm màng não mủ sau khi ăn loại thực phẩm quen thuộc này trong tủ lạnh.

Theo truyền thông Trung Quốc, người này đột nhiên ngã quỵ vì suy yếu, sốt cao 40 độ C, xuất hiện các triệu chứng như cứng chân tay và run rẩy. Ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu và sau đó bị lú lẫn, tiêu chảy, tiểu không tự chủ, được chẩn đoán mắc bệnh viêm màng não mủ.

Các bác sĩ đã điều tra nguyên nhân bệnh tình của ông và phát hiện ra rằng nam bệnh nhân là người tiết kiệm, không muốn vứt bỏ thực phẩm hết hạn, thường xuyên trữ đông thịt và hải sản trong nhiều tháng, thậm chí 1-2 năm; tiếp tục sử dụng sữa, đồ uống hết hạn. Tủ lạnh của ông không chỉ thường xuyên chứa thực phẩm mốc mà còn có nấm mốc phát triển bên trong.

Vi khuẩn gây bệnh đã xâm nhập vào cơ thể ông qua đường tiêu hóa và tấn công não bộ. May mắn thay, bệnh nhân đã được điều trị kịp thời và đang dần hồi phục; nếu không, có thể đã dẫn đến tử vong.

Tiến sĩ Yan Zonghai, Giám đốc Trung tâm Độc chất học tại Bệnh viện Đa khoa Liên Hợp Quốc Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết nhiều người tin rằng thực phẩm có thể được bảo quản vô thời hạn bằng cách đông lạnh, nhưng trên thực tế, các thành phần khác nhau có thời hạn sử dụng khác nhau trong điều kiện đông lạnh. Ví dụ, một chiếc xúc xích sau khi mở bao bì chỉ để được 1 tuần trong tủ lạnh, trong khi một chiếc chưa mở có thể để được khoảng 2 tuần, nhưng vẫn cần chú ý đến thời hạn sử dụng được ghi trên bao bì; nếu để xúc xích trong ngăn đá, nó có thể giữ được 1-2 tháng.

Về hải sản, tiến sĩ Yan Zonghai giải thích thêm rằng cá chỉ có thể bảo quản trong tủ đông tối đa vài tháng. Ví dụ, các loại cá nhiều dầu như cá hồi chỉ có thể bảo quản được 2-3 tháng trong tủ đông; trong khi các loại cá ít dầu hơn có thể bảo quản được 6-8 tháng. Còn đối với các loại động vật có vỏ như tôm và cua, chúng có thể bảo quản trong tủ đông từ 6 tháng đến 1 năm rưỡi, do đó chúng tương đối bền.

Ông cũng đề cập đến thời hạn sử dụng của thịt bò. Thịt bò tươi có thể bảo quản được khoảng 3-5 ngày trong tủ lạnh, và 4-12 tháng trong ngăn đá. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng phạm vi này khá rộng, có nghĩa là thời hạn sử dụng của sản phẩm từ các nhà cung cấp khác nhau có thể khác nhau, và người tiêu dùng vẫn nên chú ý đến thời hạn sử dụng được ghi trên bao bì khi mua hàng.

Ngoài ra, thịt xông khói có thể được bảo quản trong tủ lạnh 1 tuần và đông lạnh 1 tháng; xúc xích sống làm từ thịt gà hoặc thịt lợn có thể được bảo quản trong tủ lạnh 1-2 ngày và đông lạnh 1-2 tháng; bánh hamburger có thể được bảo quản trong tủ lạnh 1-2 ngày và đông lạnh 3-4 tháng; và gà nguyên con có thể được bảo quản trong tủ lạnh 1-2 ngày và đông lạnh đến 1 năm, nhưng không được vượt quá hạn sử dụng ghi trên bao bì.

Tiến sĩ Yan Zonghai chỉ ra rằng khi mua thực phẩm đóng gói sẵn ở siêu thị, người bán ghi rõ hạn sử dụng, và người tiêu dùng chỉ cần bảo quản theo hạn sử dụng ghi trên nhãn. Tuy nhiên, nhiều người quen mua các nguyên liệu không đóng gói như cá, tôm, thịt gà từ các chợ truyền thống. Vì những sản phẩm này được bán theo khối lượng lớn, người bán không thể ghi hạn sử dụng, và người tiêu dùng thường bỏ qua hạn sử dụng của chúng.

Ông gợi ý rằng khi mua nguyên liệu số lượng lớn để trữ đông, người tiêu dùng nên dán nhãn ghi rõ ngày mua và ngày bảo quản để dễ quản lý sau này. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nguyên tắc "nhập trước, xuất trước", tức là sử dụng những nguyên liệu được bảo quản sớm hơn hoặc gần hết hạn trước để tránh hư hỏng do bảo quản lâu trong tủ đông.

Tủ lạnh không phải là giải pháp vạn năng. Ngay cả khi thực phẩm được bảo quản trong môi trường đông lạnh, nó vẫn dễ bị nhiễm khuẩn một khi đã quá hạn sử dụng. Khi thực phẩm hết hạn được lấy ra khỏi tủ đông và rã đông, nó rất dễ bị hư hỏng và nhiễm khuẩn từ môi trường, có thể gây ngộ độc thực phẩm nếu ăn phải.

Tiến sĩ Yan Zonghai giải thích rằng các triệu chứng ngộ độc thực phẩm chủ yếu biểu hiện dưới dạng viêm dạ dày ruột cấp tính, bao gồm buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy và sốt. Tuy nhiên, đối với những nhóm người có hệ miễn dịch yếu hơn, chẳng hạn như người già và trẻ sơ sinh, bệnh có thể tiến triển thành nhiễm trùng huyết nghiêm trọng hơn. Lấy trường hợp người đàn ông nêu trên làm ví dụ, ban đầu ông bị viêm dạ dày ruột cấp tính, sau đó tiến triển thành nhiễm trùng huyết, và tác nhân gây bệnh còn xâm nhập vào não, gây viêm màng não, khiến tình trạng của ông vô cùng nguy kịch.

Nguồn và ảnh: Health 2.0