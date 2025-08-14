Người đàn ông chuyển khoản nhầm 2,5 tỷ đồng, người nhận trả lại nhưng vừa gửi xong đã lập tức báo công an

Theo tờ Yangtse Evening Post, một buổi tối cuối tháng 12/2024, người đàn ông họ Trang, sống tại thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, nhận được tin nhắn biến động số dư tài khoản ngân hàng. Khi kiểm tra, ông bất ngờ thấy tài khoản được cộng thêm 700.000 NDT (tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng).

Hoang mang trước số tiền lớn, ông Trang lập tức gọi điện cho người thân, bạn bè để hỏi có ai gửi tiền hay không, nhưng tất cả đều trả lời không. Không lâu sau, một người đàn ông họ Dương chủ động liên lạc, cho biết đã chuyển nhầm 700.000 NDT vào tài khoản của ông Trang. Sau khi xác nhận với ngân hàng rằng ông Dương thực sự là chủ tài khoản gửi nhầm, ông Trang nhanh chóng hoàn trả toàn bộ số tiền.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong quá trình trao đổi, ông Dương cho biết số tiền này ông cần gấp để đầu tư chứng khoán cùng người khác. Thông tin này lập tức khiến ông Trang cảnh giác.

Là người thường xuyên theo dõi tin tức phòng chống lừa đảo, ông Trang biết rõ thủ đoạn của nhiều kẻ gian hiện nay. Trong số đó, có 1 chiêu trò phổ biến của chúng là giả làm “chuyên gia” chứng khoán, hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt rồi biến mất.

Ngay sau khi chuyển tiền hoàn trả, ông Trang đã cảnh báo ông Dương nên thận trọng. Ông giải thích hiện có nhiều vụ lừa đảo đầu tư giả mạo, nạn nhân bị dẫn dắt “đầu tư” vào các nền tảng không chính thống, kết cục mất trắng. Tuy nhiên, ông Dương gạt đi, khẳng định: “Không thể nào xảy ra chuyện đó”, rồi cúp máy.

Không muốn nhìn thấy ông Dương bị lừa, ông Trang quyết định gọi điện tới Trung tâm Chống lừa đảo thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, nơi ông Dương sinh sống để báo cáo toàn bộ sự việc. Nhận tin báo, cán bộ trung tâm lập tức chuyển thông tin cho lực lượng công an phụ trách điều tra các vụ lừa đảo.

(Ảnh minh họa)

Ban đầu, khi được công an liên lạc, ông Dương chỉ xác nhận chuyện chuyển khoản nhầm và đã nhận lại tiền, nhưng không nhắc tới việc đầu tư chứng khoán trực tuyến. Ngay cả khi phóng viên tìm cách liên hệ, ông cũng từ chối chia sẻ thêm.

Cuối cùng, cảnh sát phải trực tiếp tới nhà ông Dương, kiên nhẫn giải thích về các chiêu trò lừa đảo đầu tư chứng khoán. Họ đưa ra nhiều ví dụ thực tế, cho thấy nạn nhân thường bị cắt đứt liên lạc ngay sau khi chuyển tiền và hoàn toàn không thể lấy lại. Nghe xong, ông Dương mới hiểu rõ rủi ro, đồng ý dừng mọi giao dịch với nhóm “đầu tư” kia và gửi lời cảm ơn tới cơ quan chức năng, đặc biệt là ông Trang.

Công an địa phương đã tuyên dương ông Trang vì sự tỉnh táo và trách nhiệm cộng đồng. Nhờ sự đề cao cảnh giác của ông đã góp công ngăn chặn một vụ lừa đảo, tránh để thêm một nạn nhân mất tiền oan.

Theo Trung tâm Chống lừa đảo Dương Châu, Trung Quốc, họ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các địa phương, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thủ đoạn lừa đảo tài chính qua mạng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, các hoạt động đầu tư chứng khoán hoặc tài chính phải thực hiện thông qua các nền tảng chính thống, được pháp luật công nhận. Người dân không nên tin vào những “cố vấn”, “chuyên gia” hay “bậc thầy” trên mạng xã hội, đặc biệt là các lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.

Vụ việc của ông Trang và ông Dương là minh chứng rõ ràng rằng sự tỉnh táo và hành động kịp thời có thể cứu người khác thoát khỏi bẫy lừa đảo. Trong thời đại tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng tinh vi, mỗi cá nhân không chỉ cần bảo vệ chính mình, mà còn có thể trở thành “lá chắn” bảo vệ cộng đồng.