Người đàn ông khiến Tóc Tiên bất chấp

02-12-2025 - 21:16 PM | Lifestyle

Tóc Tiên quyết tâm bằng được phải có ảnh với người này.

Showbiz Việt từng không ít lần chứng kiến cảnh các sao nữ hóa fangirl trước thần tượng, nhưng để đạt đến level vừa duyên dáng vừa… nhập tâm như Tóc Tiên thì đúng là quá lầy. Mới đây, nữ ca sĩ khiến cả mạng xã hội bật cười khi tung bức ảnh "tình như phim" bên cạnh tài tử Gong Yoon - nam thần Hàn Quốc được mệnh danh là crush quốc dân. 

Trong khung hình, Tóc Tiên ăn diện như Eun Tak trong phim Yêu Tinh. Đối diện cô là Gong Yoo - người đảm nhận vai nam chính đang có hành động như trao hoa. Nhìn qua cũng biết đây là sản phẩm photoshop để thể hiện sự hâm mộ của nữ ca sĩ dành cho thần tượng. Đây cũng là một trong những khoảnh hot, cực tình tứ giữa Kim Shin và Ji Eun Tak trong phim. 

Người đàn ông khiến Tóc Tiên bất chấp- Ảnh 1.

Tóc Tiên bất chấp "đại đại đi" để có ảnh "xịn" bên cạnh idol Gong Yoon

Người đàn ông khiến Tóc Tiên bất chấp- Ảnh 2.

Khoảnh khắc gây sốt của Kim Shin và Ji Eun Tak trong phim

Trước đó, Tóc Tiên đã tung loạt ảnh xinh xắn khi nhập vai Ji Eun Tak, cô còn năn nỉ cộng đồng mạng chỉnh sửa thêm giúp mình. Tóc Tiên bày tỏ: "9 năm rồi vẫn mê chú yêu tinh thì chỉ có thể là hoá điên mất thôi.  Photoshop giúp oppa Gong Yoo vô cho Ji Eun Tak đi". 

Người đàn ông khiến Tóc Tiên bất chấp- Ảnh 3.

Tóc Tiên đã hoá nữ chính, tạo sẵn dáng để nhờ "giang cư mận" ra tay

Gong Yoo là một trong những tài tử hàng đầu Hàn Quốc, sở hữu sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ với loạt vai diễn để đời. Anh nổi tiếng toàn châu Á nhờ các bộ phim như Train to Busan, Goblin trở thành biểu tượng nam thần trưởng thành, phong độ và cuốn hút. Không chỉ có ngoại hình điển trai, Gong Yoo còn được đánh giá cao về diễn xuất đa tầng cảm xúc, luôn mang đến chiều sâu cho từng nhân vật. Nhờ sức ảnh hưởng rộng lớn, anh được mệnh danh là crush quốc dân, là hình mẫu lý tưởng trong lòng hàng triệu fan nữ khắp châu Á, trong đó có cả những nghệ sĩ nổi tiếng như Tóc Tiên.

Người đàn ông khiến Tóc Tiên bất chấp- Ảnh 4.

Người đàn ông khiến Tóc Tiên "luỵ" suốt 9 năm là đây

Thời gian gần đây, Tóc Tiên trở thành nhân vật được quan tâm vì có nhiều ồn ào liên quan đến chuyện đời tư. Tuy nhiên, Tóc Tiên không lên tiếng phản hồi những đồn đoán, thay vào đó cô tận hưởng cuộc sống và thường xuyên đăng ảnh "sống ảo". Có thời điểm, Tóc Tiên khoá mạng xã hội nhưng mở lại sau vài ngày. Nữ ca sĩ chủ yếu chia sẻ những điều tích cực, vui vẻ, hạn chế ồn ào. 

Người đàn ông khiến Tóc Tiên bất chấp- Ảnh 5.

Dạo này Tóc Tiên rất chăm sử dụng mạng xã hội nhưng không nhắc đến những ồn ào đời tư

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

