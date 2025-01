Người đàn ông ở Hà Nam nhận lại 300 triệu đồng sau khi trót chuyển khoản nhầm vào tài khoản người lạ

Ngày 14/1, Công an xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà tĩnh) tiếp nhận trình báo từ chị Phạm Thị Hằng, giáo viên Trường Mầm non Kỳ Sơn, về việc tài khoản ngân hàng ACB của chị bất ngờ được cộng thêm 300 triệu đồng. Lo lắng cho người chuyển tiền, chị Hằng đã nhờ Công an xã hỗ trợ xác minh và hoàn trả số tiền này cho chủ sở hữu.

Qua quá trình xác minh, Công an xã Kỳ Sơn xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Nguyễn Văn Hải, trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Sáng ngày 16/1, tại ngân hàng ACB, chị Phạm Thị Hằng đã chuyển lại toàn bộ số tiền 300 triệu đồng cho anh Hải.

Nhận lại số tiền, anh Hải không giấu được niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo Phạm Thị Hằng cùng lực lượng Công an xã Kỳ Sơn. Hành động của chị Hằng thể hiện sự trung thực và tinh thần cao đẹp của một nhà giáo, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Chị Phạm Thị Hằng cùng Công an xã Kỳ Sơn thực hiện trao trả 300 triệu đồng chuyển nhầm cho anh Nguyễn Văn Hải tại ngân hàng ACB

Cùng ngày, Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Quang Hiền (40 tuổi), trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà về việc khoảng 13 giờ 24 phút cùng ngày, tài khoản ngân hàng VietinBank của anh bất ngờ nhận được số tiền 300 đồng không rõ nguồn gốc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mân Thái nhanh chóng xác minh thông tin tài khoản người chuyển đến là anh Vũ Trọng Hữu (50 tuổi), trú xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đó, Công an phường Mân Thái phối hợp Công an xã Hòa Khánh xác minh lai lịch, thông tin của những người liên quan và chủ nhân của số tiền chuyển nhầm trên để trấn án tâm lý, hướng dẫn anh Hữu thực hiện các thủ tục liên quan để nhận lại.